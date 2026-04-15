Marcelo Tinelli confima su separación con Milett Figueroa: “En excelentes términos con ella y su hermosa familia”

Marcelo Tinelli confirmó el fin de su relación con Milett Figueroa y aseguró que todo terminó en excelentes términos. IG

La historia de amor entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegó a su fin oficialmente a mediados de abril, cuando ambos protagonistas confirmaron la noticia y pidieron respeto por el proceso de separación.

Tras tres años de relación marcada por viajes, proyectos compartidos y la atención constante de la prensa argentina y peruana, el conductor y la modelo decidieron tomar caminos separados en los mejores términos.

La confirmación pública llegó primero a través de Milett Figueroa, quien declaró en el programa Amor y Fuego (Willax TV) para responder a los rumores que circulaban en medios y redes sociales.

“Tomé la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que actualmente estoy soltera”, declaró la modelo peruana.

Figueroa fue enfática al pedir respeto por su vida privada y solicitó que no se alimenten versiones falsas: “La relación terminó y me siento tranquila y firme con lo que decidí. No me gusta que se digan cosas que no son”.

Rodrigo González de 'Amor y Fuego' revela en exclusiva la conversación por WhatsApp donde Marcelo Tinelli le confirma que su relación con Milett Figueroa terminó en marzo por mutuo acuerdo.

Tinelli confirma la separación: “En excelentes términos con Milett y su hermosa familia”

Horas después de la declaración de Milett, Marcelo Tinelli se comunicó directamente con el periodista Rodrigo González para dar su versión de los hechos.

El conductor argentino confirmó que la ruptura se produjo en marzo y recalcó el buen vínculo que mantiene tanto con Milett como con sus familiares:

“De mi parte, en excelentes términos con ella y con su hermosa familia”, expresó Tinelli en un mensaje leído al aire en Amor y Fuego.

El presentador agradeció el respeto de los medios y evitó cualquier tipo de polémica o reproche, dejando claro que la relación finalizó sin conflictos.

Marcelo también reiteró su aprecio por la familia de Milett: “Apenas vuelva a Lima, nos vemos. El espejo lo tengo aquí en el living y es maravilloso”, dijo recordando el regalo que recibió de la producción peruana. El conductor se mostró enfocado en sus nuevos proyectos y agradeció los buenos deseos de sus seguidores.

¡Bomba en la farándula! Milett Figueroa pone fin a los rumores y habla por primera vez de su separación con Marcelo Tinelli. 'Estoy soltera', declara firmemente la modelo, pidiendo respeto y que se dejen de especulaciones sobre su vida privada. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Tres años entre cámaras, viajes y exposición mediática

La relación entre Tinelli y Figueroa se inició en los estudios de 'Bailando 2023′, donde la química fue notoria desde sus primeras apariciones juntos. En noviembre de ese año, ambos oficializaron su vínculo, lo que atrajo la atención tanto de la prensa argentina como de la peruana.

Durante su tiempo juntos compartieron viajes, reuniones familiares y grabaciones para el reality Los Tinelli (Amazon Prime Video), proyecto que aún no se estrena y que promete mostrar aspectos inéditos del entorno familiar del conductor.

A pesar del esfuerzo por mantener la armonía y la privacidad, la pareja enfrentó rumores de crisis y presiones mediáticas. Uno de los episodios más comentados fue la ausencia de Milett en el cumpleaños número 66 de Tinelli, evento que incrementó las especulaciones sobre un posible distanciamiento. Además, se sugirió que la continuidad pública de la pareja estaba ligada a compromisos contractuales, lo que añadió presión sobre ambos.

Milett Figueroa descarta separación de Marcelo Tinelli y comparte fotos juntos

Milett Figueroa: “Espero que respeten mi decisión y mi tranquilidad”

En su entrevista con Amor y Fuego, Milett Figueroa insistió en la sinceridad de sus actos y en la importancia de dejar atrás la polémica: “Todo lo que hago es honesto, sincero y transparente. No tengo nada que ocultar ni de qué esconderme… Espero que puedan respetar mi decisión”.

La modelo resaltó que está enfocada en comenzar una nueva etapa personal y profesional, dejando en claro que la relación quedó en buenos términos.

Milett también pidió a la prensa y al público que eviten las especulaciones y que no distorsionen la realidad: “Estoy soltera, así que les pido que respeten mi situación y no continúen con especulaciones, porque ya me siento cansada”.

La separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa marca el final de una de las relaciones más observadas en el espectáculo regional. Ambos protagonistas han dejado en claro que no existen resentimientos y que, por el contrario, mantienen un recuerdo positivo del tiempo compartido.

Tanto Tinelli como Milett expresaron su intención de enfocarse en nuevos proyectos y preservar la tranquilidad, lejos de las versiones cruzadas y la presión mediática.

La historia de amor que comenzó bajo los reflectores cierra así su ciclo, dejando lecciones sobre la importancia del diálogo, el respeto y el manejo de la vida privada en tiempos de exposición constante.

Milett Figueroa sonríe feliz mientras Marcelo Tinelli la abraza en un íntimo reencuentro en Buenos Aires, capturando el momento en una selfie.