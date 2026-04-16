Perú

Congreso destinó más de S/350 mil a participación de legisladores en organismos y foros internacionales

La Mesa Directiva autorizó el uso de fondos públicos para cubrir cuotas de membresía en entidades regionales y globales, así como para financiar viajes de parlamentarios a Panamá, Estados Unidos, Francia, Turquía, India y Uruguay

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El Congreso de la República destinó más de 350 mil soles al pago de membresías anuales en organismos y foros interparlamentarios, según acuerdo de la Mesa Directiva liderada por Fernando Rospigliosi
El Congreso de la República destinó más de 350 mil soles al pago de membresías anuales en organismos y foros interparlamentarios, según acuerdo de la Mesa Directiva liderada por Fernando Rospigliosi

El Congreso destinó más de 350 mil soles al pago de la membresía anual en organismos y foros interparlamentarios, según el acuerdo de la Mesa Directiva que dirige el fujimorista Fernando Rospigliosi.

Estos espacios contemplan la participación de parlamentarios, quienes en varias ocasiones se ausentan del país sin que sus viajes reporten avances legislativos.

De acuero con el documento 26-2025-2026/MESA-CR, los organismos incluidos en la cuota son la Asociación de Secretarios Generales Parlamentarios (ASGP), la Unión Interparlamentaria (UIP), ParlAmericas y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). En el caso del Parlatino, el desembolso superó los 60 mil dólares.

La información a la que accedió Infobae señala que la aprobación contó con el visto bueno de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y se ajustó al Presupuesto Institucional del año fiscal 2026.

Congreso
La aprobación de estos pagos contó con el aval de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y se realizó conforme al presupuesto institucional del año fiscal 2026

El texto indica que “existen los recursos necesarios para cubrir las cuotas de membresía en organismos internacionales”, de los cuales el Congreso de la República es miembro activo.

En otros acuerdos de la administración parlamentaria figuran viajes de congresistas a Panamá, Estados Unidos, Francia, Turquía, India y Uruguay.

Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) realizó un viaje junto a María del Carmen Alva (no agrupada) para asistir a la 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) en Estambul, entre el 12 y el 19 de abril. También se programó la participación de Wilson Soto (Acción Popular) y Alex Paredes (Somos Perú) en la misma actividad, entre el 14 y el 19 de abril.

La fujimorista Vivian Olivos integró la delegación que acudió a la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlatino, realizada el 24 y 25 de marzo en Ciudad de Panamá. En esa misma ciudad, Silvia Monteza (Acción Popular) recibió autorización para participar en la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del mismo organismo.

Bustamante sumó un desplazamiento junto a Alva e Ilich López (Acción Popular) para el Foro Internacional NXT 2026 en Nueva Delhi, entre el 12 y el 14 de marzo. López también participó en la Delegación Anual de ParlAmericas en Washington D. C., del 16 al 20 de marzo.

Pleno del Congreso sin gente
La Mesa Directiva también aprobó la contratación de defensa legal para los parlamentarios Kira Alcarraz y Fernando Rospigliosi

Otros acuerdos

La Mesa Directiva también aprobó la contratación de defensa legal para la parlamentaria Kira Alcarraz, investigada por enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, y para Rospigliosi, condenado por una querella de difamación presentada por la exfiscal Delia Espinoza.

El titular del Parlamento deberá devolver los gastos si se determina responsabilidad al concluir el proceso, según lo acordado.

De igual modo, autorizó la participación ad honorem de los abogados Ernesto Blume, Ángel Delgado, Domingo García y Luis Alberto Pacheco para “fortalecer la defensa” del Congreso en el proceso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía para militares y policías procesados o condenados por delitos en el marco del conflicto armado interno (1980-2000).

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