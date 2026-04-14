Perú

Corte de agua para este 16 de abril: conoce cuáles son las zonas afectadas

La compañía sugirió que los usuarios adopten medidas preventivas y revisen sus plataformas oficiales para obtener información actualizada sobre las áreas afectadas

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Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 16 de abril - Créditos: Freepik.
Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 16 de abril - Créditos: Freepik.

Sedapal informó que el jueves 16 de abril realizará una suspensión programada del servicio de agua potable en diversos sectores de San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Lurigancho y Ate. La interrupción impactará tanto a viviendas particulares como a establecimientos comerciales y responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

Según detalló la compañía, el corte forma parte de un plan destinado a optimizar la infraestructura y reforzar la seguridad del abastecimiento hídrico en la capital. Las labores técnicas se llevarán a cabo de forma escalonada, por lo que la restricción del servicio se extenderá durante varias horas en las zonas previamente comunicadas a los usuarios.

La entidad recomendó a los residentes y administradores de negocios ubicados en las áreas afectadas que adopten medidas preventivas, principalmente almacenando agua suficiente para cubrir necesidades básicas durante el período de suspensión. En ese sentido, recordó que este tipo de intervenciones resulta fundamental para garantizar la calidad y continuidad del suministro a largo plazo.

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Freepik.
Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

  • A.H. San Fernando I
  • A.H. San Fernando 2da zona
  • A.H. Las Colinas de San Fernando
  • A.H. Alberto Fujimori III
  • AF Portada del Sol
  • A.H. Bellavista
  • A.H. Los Robles
  • A.H. Unión y Progreso Sector San Fernando III
  • A.H. Óvalo de San Fernando
  • A.H. Valle Hermoso
  • Agru. Santa Cruz de Muruhuay
  • AF La Quebrada
  • A.H. San Fernando Ampliación
  • Agru. Los Sauces
  • AF Mirador
  • AF Santa Rosa de San Fernando
  • AF 8 de Abril
  • AF 20 de Septiembre

Hora: 1 p. m. - 10 p. m.

  • A. H. Óvalo San Fernando

Hora: 1 p. m. - 10 p. m.

Carabayllo

  • Urb. San Pedro de Carabayllo 1ra, 2da y 5ta etapa
  • Asociación de Propietarios San Lorenzo

Hora: 12 m - 8 p. m.

Sedapal recomienda a los vecinos y responsables de locales almacenar agua suficiente en recipientes limpios - Créditos: Freepik.
Sedapal recomienda a los vecinos y responsables de locales almacenar agua suficiente en recipientes limpios - Créditos: Freepik.

Lurigancho

  • Asoc. Señor de Exaltación
  • Prog. de Viv. El Bosque
  • Lotización Urb. Nevería 1ra etapa
  • Asoc. El Haras El Huayco Huachipa
  • Prog. de Viv. Mantaro
  • Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa
  • Prog. de Viv. El Sol de Chambala 1ra etapa
  • Asoc. San Francisco de Chambala
  • Los Rosales de Chambala
  • Lotización Curva de Chambala
  • Asoc. Los Portales de Nevería

Hora: 12 m - 11:50 p. m.

Ate

  • A.H. Huaycán Zona N
  • UCV-177
  • UCV-177B
  • UCV-177C
  • UCV-175B
  • UCV-175C
  • UCV-177
  • UCV-176
  • UCV-176B
  • UCV-174
  • UCV-174B
  • UCV-174C
  • UCV-175
  • UCV-179
  • UCV-179-B
  • UCV-179C

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Los usuarios deben tomar sus precuaciones ante el corte de agua - Créditos: Freepik.
Los usuarios deben tomar sus precuaciones ante el corte de agua - Créditos: Freepik.

Consejos para ahorrar el agua en casa

  • Repara de inmediato fugas en grifos, duchas y sanitarios para evitar desperdicio constante.
  • Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén completamente llenos para optimizar el consumo.
  • Cierra la llave mientras te cepillas los dientes, lavas las manos o enjabonas los platos.
  • Instala dispositivos ahorradores en duchas y grifos para reducir el caudal sin perder eficiencia.
  • Riega las plantas en horarios de menor evaporación, preferentemente temprano en la mañana o al anochecer.
  • Reutiliza el agua de lavar frutas y verduras para regar el jardín o limpiar pisos.
  • Recoge el agua fría inicial de la ducha en un balde y úsala en tareas domésticas.
  • Toma duchas cortas en lugar de baños de inmersión para disminuir el gasto diario.
  • Lava el auto con balde y esponja en vez de utilizar manguera.
  • Revisa el consumo mensual para detectar excesos o posibles fugas ocultas.

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