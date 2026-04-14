Corte de agua para este 16 de abril: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 16 de abril - Créditos: Freepik.

Sedapal informó que el jueves 16 de abril realizará una suspensión programada del servicio de agua potable en diversos sectores de San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Lurigancho y Ate. La interrupción impactará tanto a viviendas particulares como a establecimientos comerciales y responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

Según detalló la compañía, el corte forma parte de un plan destinado a optimizar la infraestructura y reforzar la seguridad del abastecimiento hídrico en la capital. Las labores técnicas se llevarán a cabo de forma escalonada, por lo que la restricción del servicio se extenderá durante varias horas en las zonas previamente comunicadas a los usuarios.

La entidad recomendó a los residentes y administradores de negocios ubicados en las áreas afectadas que adopten medidas preventivas, principalmente almacenando agua suficiente para cubrir necesidades básicas durante el período de suspensión. En ese sentido, recordó que este tipo de intervenciones resulta fundamental para garantizar la calidad y continuidad del suministro a largo plazo.

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

A.H. San Fernando I

A.H. San Fernando 2da zona

A.H. Las Colinas de San Fernando

A.H. Alberto Fujimori III

AF Portada del Sol

A.H. Bellavista

A.H. Los Robles

A.H. Unión y Progreso Sector San Fernando III

A.H. Óvalo de San Fernando

A.H. Valle Hermoso

Agru. Santa Cruz de Muruhuay

AF La Quebrada

A.H. San Fernando Ampliación

Agru. Los Sauces

AF Mirador

AF Santa Rosa de San Fernando

AF 8 de Abril

AF 20 de Septiembre

Hora: 1 p. m. - 10 p. m.

A. H. Óvalo San Fernando

Hora: 1 p. m. - 10 p. m.

Carabayllo

Urb. San Pedro de Carabayllo 1ra, 2da y 5ta etapa

Asociación de Propietarios San Lorenzo

Hora: 12 m - 8 p. m.

Sedapal recomienda a los vecinos y responsables de locales almacenar agua suficiente en recipientes limpios - Créditos: Freepik.

Lurigancho

Asoc. Señor de Exaltación

Prog. de Viv. El Bosque

Lotización Urb. Nevería 1ra etapa

Asoc. El Haras El Huayco Huachipa

Prog. de Viv. Mantaro

Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa

Prog. de Viv. El Sol de Chambala 1ra etapa

Asoc. San Francisco de Chambala

Los Rosales de Chambala

Lotización Curva de Chambala

Asoc. Los Portales de Nevería

Hora: 12 m - 11:50 p. m.

Ate

A.H. Huaycán Zona N

UCV-177

UCV-177B

UCV-177C

UCV-175B

UCV-175C

UCV-177

UCV-176

UCV-176B

UCV-174

UCV-174B

UCV-174C

UCV-175

UCV-179

UCV-179-B

UCV-179C

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Los usuarios deben tomar sus precuaciones ante el corte de agua - Créditos: Freepik.

Consejos para ahorrar el agua en casa

Repara de inmediato fugas en grifos, duchas y sanitarios para evitar desperdicio constante.

Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén completamente llenos para optimizar el consumo.

Cierra la llave mientras te cepillas los dientes, lavas las manos o enjabonas los platos.

Instala dispositivos ahorradores en duchas y grifos para reducir el caudal sin perder eficiencia.

Riega las plantas en horarios de menor evaporación, preferentemente temprano en la mañana o al anochecer.

Reutiliza el agua de lavar frutas y verduras para regar el jardín o limpiar pisos.

Recoge el agua fría inicial de la ducha en un balde y úsala en tareas domésticas.

Toma duchas cortas en lugar de baños de inmersión para disminuir el gasto diario.

Lava el auto con balde y esponja en vez de utilizar manguera.

Revisa el consumo mensual para detectar excesos o posibles fugas ocultas.