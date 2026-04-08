Federico Salazar aclaró su relación con Érika Manrique tras ‘ampay’ : “No hay nada, somos amigos”

Magaly Medina presenta las imágenes exclusivas de Federico Salazar en una visita muy especial a la casa de una amiga. Mientras Katia Condos confesaba que la ruptura la sorprendió, el conductor de noticias parece no perder el tiempo. ¿Quién es esta mujer vinculada a la farándula? Magaly TV La Firme/ ATV.

La vida privada de Federico Salazar volvió a ser tema de conversación tras la difusión de imágenes en las que se lo ve junto a su amiga Erika Manrique. El conductor de ‘América Noticias: Primera Edición’ fue captado ingresando a un departamento en La Molina, donde sostuvo un afectuoso abrazo con Manrique, generando especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, el periodista ha sido tajante, negando un romance entre los dos.

Federico Salazar rompe el silencio: “Estoy como un monje, no hay nada”

En entrevistacon el diario Trome, Federico Salazar abordó los rumores con su característico humor y serenidad. — Federico, ¿Erika es tu nueva pareja? Ja, ja, ja… ¡No! Estoy como un monje. Erika es una amiga que me invitó a almorzar a su casa. No hay nada.

El periodista explicó que, precisamente para evitar más especulaciones, prefirió el encuentro en casa de Erika y no en un restaurante.

“Es gracioso. Por eso fue en su casa y no en un restaurante, para que no la vayan a involucrar. Qué gracioso”, enfatizó.

Salazar, lejos de incomodarse, opta por la ironía. Ante la pregunta por el “rejuvenechip”, bromeó: “¿Hay eso para hombres? Quizá deba ponérmelo.

No obstante, Federico fue claro en pedir respeto para su familia, especialmente para Katia Condos y sus hijos, reconociendo que la reciente separación ha sido un proceso difícil para todos.

Federico Salazar aclaró que su relación con Erika Manrique es solo de amistad tras ser captado en un ampay.

Érika Manrique también se pronuncia: “Somos solteros, somos amigos”

Por su parte, Érika Manrique también decidió responder a la prensa ante la ola de comentarios: “Claro que me van a ver con él, somos solteros. Yo no conozco a Katia, no sé si ella sabrá de mí”, admitió, sorprendiendo por su sinceridad.

Manrique también detalló que Federico visita su casa con frecuencia y que sus vecinos lo ven a menudo, pero negó cualquier relación sentimental.

Erika, por su parte, aceptó que no tiene mayor relación con el círculo familiar de Federico y que su vínculo es puramente amistoso, pese a las interpretaciones que puedan surgir por la diferencia de estilos de vida entre ambos.

Este punto llamó la atención de la conductora Magaly Medina, quien cuestionó el hecho de que Katia Condos, exesposa de Salazar, no conozca a una amiga tan cercana después de 30 años de matrimonio.

Federico y Erika aseguraron que su amistad es de larga data y que sus encuentros han sido siempre transparentes. “Hace mucho tiempo que somos amigos, pero no nos vemos tan seguido”, aclaró Salazar, descartando cualquier insinuación de relación clandestina o reciente.

Magaly Medina presenta un informe sobre las constantes visitas del periodista Federico Salazar a la casa de su amiga, Erika Manrique. En una llamada, ella misma confirma los encuentros y asegura que seguirán viéndose. Magaly TV La Firme/ ATV.

Katia Condos y Federico Salazar: una separación inesperada

Durante décadas, Federico Salazar y Katia Condos fueron considerados una de las parejas más estables y discretas de la televisión peruana.

Su reciente separación, anunciada en marzo tras 30 años de relación, tomó por sorpresa al público. El propio Federico reconoció que la separación de Katia Condos le tomó por sorpresa, tal como ella lo confesó en una reciente entrevista con Cristian Rivero.

“Yo tampoco, la verdad. Pero, como dijimos en el comunicado, todo lo hacemos desde el amor que nos tenemos como padres. Detalles no voy a contar. Lo que sí te puedo decir es que nos queremos mucho y eso no va a cambiar”, aseguró el periodista.

Sobre su futuro sentimental, Salazar fue contundente: “No se pueden cerrar las puertas a nada, pero no estoy en eso”, afirmó, dejando claro que por ahora su foco está en la familia y en transitar el proceso de separación con respeto.

El periodista siempre ha mantenido un perfil bajo y ha evitado la exposición mediática, por lo que el “ampay” con una figura vinculada a la farándula como Erika Manrique resultó especialmente llamativo.

Katia Condos se pronuncia por primera vez sobre el fin de su matrimonio con Federico Salazar