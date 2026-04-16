Perú

Laura Spoya pone fin a los rumores y descarta oficializar a Sebastián Gálvez: “No empezó y ya se terminó”

Tras la filtración de una foto junto al joven, la conductora se burló del supuesto romance y dejó claro en su programa que no tiene intención de oficializar ninguna relación ni de ceder a la presión mediática

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Laura Spoya y Sebastián Gálvez
La foto filtrada de Laura Spoya y Sebastián Gálvez en Jamaica desató especulaciones sobre una posible relación sentimental. (Instagram Laura Spoya)

En medio de una nueva ola de especulaciones y tras la filtración de una foto comprometedora con Sebastián Gálvez en Jamaica, Laura Spoya fue tajante en su programa ‘La Manada’: no va a oficializar ninguna relación y, entre bromas, sugirió que el supuesto romance ni siquiera llegó a empezar.

Las declaraciones de la ex Miss Perú surgen luego de varios días de presión mediática, críticas en redes sociales y comentarios de figuras como Magaly Medina, quien cuestionó la actitud evasiva de la conductora. La controversia cobró fuerza cuando el portal ‘Show.pe’ difundió una imagen en la que Laura Spoya aparece abrazada a Sebastián Gálvez en la piscina de un hotel en Jamaica.

El viaje, realizado por Semana Santa, fue presentado por Spoya en redes sociales solo con su mánager y maquillador, omitiendo la presencia de Gálvez. La cercanía mostrada en la foto motivó una catarata de comentarios y rumores sobre el estado real de su relación con el joven, quien además es parte de su entorno profesional.

Consultada en la salida de su podcast y durante la grabación de ‘Al Sexto Día’, Spoya respondió con molestia: “Abúrranse, por favor. No me da la gana. Abúrranse ya”. Su actitud fue interpretada como evidencia de incomodidad y de un deliberado intento por mantener el supuesto romance lejos del ojo público.

En pleno programa, Laura Spoya fue consultada sobre si haría oficial su relación con el joven con quien fue vista, a lo que respondió con un rotundo "¡No!". Video: YouTube Show.pe

Laura Spoya responde en ‘La Manada’: “No voy a oficializar”

En su programa digital, la conductora se refirió directamente al tema, entre risas y con un tono desafiante. “Que el día de ayer han subido ochenta mil videos a las redes sociales... También en la noche he salido. ¡Que no! ¡No voy a oficializar! ¡No!”, declaró Spoya, ante la insistencia de los usuarios sobre cuándo haría pública su relación con Gálvez.

“No empezó y ya se terminó”, ironizó, sugiriendo que el vínculo nunca existió formalmente o que, si existió, ya está cerrado. “Voy a oficializar, mira, a mi amigo Mario, a mi amigo Gerardo... Voy a oficializar mi programa”, bromeó, reafirmando su postura de no exponer su vida privada.

“Voy a oficializar que nuevamente voy a volver a las redes. Así no les gusta a algunas personas”, añadió, dejando claro que su regreso a la actividad digital será bajo sus propios términos y dejando entrever una indirecta para los cometarios de Magaly Medina.

Magaly Medina y las críticas al manejo mediático de Spoya

La postura desafiante de Spoya no calmó las aguas. Magaly Medina criticó a la conductora por negarse a asumir las consecuencias de sus actos y no responder con transparencia ante la filtración de la foto.

La conductora Magaly Medina analiza la reacción agresiva y cortante de Laura Spoya al ser consultada por un reportero sobre las fotos con su joven acompañante en Jamaica. La exreina de belleza se negó a dar explicaciones y se mostró muy fastidiada. Video: ATV / Magaly TV La Firme

“Si te vas a Jamaica a esconderte con tu vacilón de turno, con tu saliente de turno, al que no quieres lucirlo porque te avergüenza, porque es muy chibolo, pero bueno, te gusta por otras cosas... Si te descubren, asumes que te estás dando un tentempié, un bocadito, un good time. Pero no te pones agresiva con las personas que solo intentamos hacer un trabajo”, sentenció la “Urraca”.

Medina fue más allá y advirtió sobre el desgaste de la imagen pública de Spoya: “La Laura de ese tiempo, que era espontánea, que le caía bien a la gente, que agradó al público, no existe nada, porque de esa Laura no sabemos si es una Laura mentirosa, si es una que oculta cosas, si es una que no nos dice la verdad, si es una que no le gusta reconocer cuando cometió un error... No nos aburrimos. Espero que tú te aburras ya de cometer error tras error, que realmente no dice nada bien de tu imagen”.

La reacción del aún esposo Brian Rullan

El escándalo no solo ha afectado la imagen de Laura Spoya, sino también su entorno familiar. Brian Rullan, aún esposo de la conductora, manifestó su molestia y preocupación por el impacto que la exposición mediática puede tener en sus hijos.

Las cámaras de Show.pe captaron la contundente respuesta de Laura Spoya cuando le preguntaron por una foto exclusiva donde se la ve abrazando a Sebastián Gálvez en una piscina. La modelo perdió la paciencia y gritó que no oficializará la relación "porque no le da la gana". Video: Show.pe

“Déjenla en paz, déjenla vivir su vida. Para mí son temas enfadosos. No me involucren en todo esto. Todo este tema me da pena y lástima, me preocupa todo lo que van a ver mis hijos en internet. Es decisión de ella si no quiere oficializarlo (a Sebastián)”, declaró el empresario mexicano, marcando distancia y pidiendo respeto por la privacidad familiar.

Rullan también dejó en claro que estaba al tanto del vínculo entre Spoya y Gálvez desde hace tiempo y que los hechos que ahora sorprenden al público ya no le resultan novedosos. “Estamos separados, casados pero separados. Pero es su tema, ¿qué quieres que te diga?”, afirmó, insistiendo en que no pretende involucrarse en la polémica.

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