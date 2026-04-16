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Convocatoria laboral del SAT: organismo busca desde estudiantes hasta titulados para ocupar estas vacantes en Lima

Las oportunidades incluyen puestos técnicos y especializados bajo el régimen CAS, con fechas de postulación diferenciadas y requisitos específicos según el perfil profesional requerido

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Las convocatorias, difundidas el 15 de abril de 2026, incluyen plazas bajo el régimen CAS con sueldos que van desde S/ 1.500 hasta S/ 8.000.
Las convocatorias, difundidas el 15 de abril de 2026, incluyen plazas bajo el régimen CAS con sueldos que van desde S/ 1.500 hasta S/ 8.000. Foto: difusión

El Servicio de Administración Tributaria de Lima abrió nuevas convocatorias laborales dirigidas a perfiles que van desde estudiantes técnicos y universitarios hasta profesionales titulados. Las oportunidades, publicadas el 15 de abril de 2026, contemplan puestos bajo el régimen CAS y ofrecen remuneraciones que oscilan entre S/ 1.500 y S/ 8.000.

Las vacantes están disponibles en Lima y abarcan distintas áreas como Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial y Computación e Informática. La entidad recalcó que los postulantes deben revisar detalladamente los requisitos y la documentación exigida antes de completar su inscripción.

Vacantes para estudiantes y titulados con sueldos de hasta S/ 8.000

La primera convocatoria del SAT incluye dos puestos dirigidos a distintos niveles de formación. Por un lado, se ofrece una plaza para Técnico Verificador Vehicular (CAS N° 013), orientada a estudiantes universitarios de carreras como Administración, Contabilidad, Economía, Computación e Informática o Ingeniería Industrial, así como a quienes cursen estudios técnicos desde el primer ciclo. Esta posición cuenta con una remuneración de S/ 1.500 y tiene como fecha límite de postulación el 27 de abril de 2026.

Por otro lado, se encuentra disponible el puesto de Especialista de Procesos Logísticos (CAS N° 014), dirigido a profesionales titulados en carreras afines como Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o Derecho. Para esta vacante se ofrece un salario de S/ 8.000, siendo también el 27 de abril de 2026 la fecha límite para postular. Ambas oportunidades se desarrollarán en Lima.

Las plazas se ofrecen en Lima y comprenden especialidades como Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial y Computación e Informática.
Las plazas se ofrecen en Lima y comprenden especialidades como Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial y Computación e Informática. Foto: SAT

Especialista en contrataciones: perfil y requisitos clave

La segunda convocatoria está enfocada en la contratación de un Especialista en Contrataciones (CAS N° 015), con una remuneración de S/ 7.000. El puesto está dirigido a profesionales titulados en Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial o disciplinas relacionadas.

Entre los requisitos, se exige una experiencia general mínima de 5 años en el sector público o privado, así como al menos 3 años de experiencia específica en áreas vinculadas a logística, abastecimiento o contrataciones del Estado en el sector público. Además, se solicita contar con programas de especialización o diplomados en Sistema Nacional de Abastecimiento, Contrataciones del Estado y Gestión Logística Pública, junto con certificación OSCE en nivel avanzado.

Proceso de postulación y condiciones del servicio

El proceso de postulación para el puesto de especialista en contrataciones estará habilitado hasta el 29 de abril de 2026 a las 11:59 p.m. Los interesados deberán registrar su ficha de postulación mediante la bolsa virtual del SAT y remitir la documentación sustentatoria al correo electrónico institucional.

El lugar de prestación del servicio será en Jr. Camaná 370, en el Cercado de Lima, así como en agencias o depósitos de la entidad. El perfil también demanda habilidades como capacidad analítica, comunicación efectiva, trabajo en equipo, proactividad, integridad y enfoque en la mejora continua.

Los postulantes a la vacante de especialista tendrán que completar su ficha en la bolsa virtual del SAT y enviar los documentos sustentatorios al correo electrónico institucional.
Los postulantes a la vacante de especialista tendrán que completar su ficha en la bolsa virtual del SAT y enviar los documentos sustentatorios al correo electrónico institucional. Foto: SAT

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