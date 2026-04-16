Convocatoria laboral del SAT: organismo busca desde estudiantes hasta titulados para ocupar estas vacantes en Lima

Las convocatorias, difundidas el 15 de abril de 2026, incluyen plazas bajo el régimen CAS con sueldos que van desde S/ 1.500 hasta S/ 8.000. Foto: difusión

El Servicio de Administración Tributaria de Lima abrió nuevas convocatorias laborales dirigidas a perfiles que van desde estudiantes técnicos y universitarios hasta profesionales titulados. Las oportunidades, publicadas el 15 de abril de 2026, contemplan puestos bajo el régimen CAS y ofrecen remuneraciones que oscilan entre S/ 1.500 y S/ 8.000.

Las vacantes están disponibles en Lima y abarcan distintas áreas como Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial y Computación e Informática. La entidad recalcó que los postulantes deben revisar detalladamente los requisitos y la documentación exigida antes de completar su inscripción.

Vacantes para estudiantes y titulados con sueldos de hasta S/ 8.000

La primera convocatoria del SAT incluye dos puestos dirigidos a distintos niveles de formación. Por un lado, se ofrece una plaza para Técnico Verificador Vehicular (CAS N° 013), orientada a estudiantes universitarios de carreras como Administración, Contabilidad, Economía, Computación e Informática o Ingeniería Industrial, así como a quienes cursen estudios técnicos desde el primer ciclo. Esta posición cuenta con una remuneración de S/ 1.500 y tiene como fecha límite de postulación el 27 de abril de 2026.

Por otro lado, se encuentra disponible el puesto de Especialista de Procesos Logísticos (CAS N° 014), dirigido a profesionales titulados en carreras afines como Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o Derecho. Para esta vacante se ofrece un salario de S/ 8.000, siendo también el 27 de abril de 2026 la fecha límite para postular. Ambas oportunidades se desarrollarán en Lima.

Las plazas se ofrecen en Lima y comprenden especialidades como Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial y Computación e Informática. Foto: SAT

Especialista en contrataciones: perfil y requisitos clave

La segunda convocatoria está enfocada en la contratación de un Especialista en Contrataciones (CAS N° 015), con una remuneración de S/ 7.000. El puesto está dirigido a profesionales titulados en Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial o disciplinas relacionadas.

Entre los requisitos, se exige una experiencia general mínima de 5 años en el sector público o privado, así como al menos 3 años de experiencia específica en áreas vinculadas a logística, abastecimiento o contrataciones del Estado en el sector público. Además, se solicita contar con programas de especialización o diplomados en Sistema Nacional de Abastecimiento, Contrataciones del Estado y Gestión Logística Pública, junto con certificación OSCE en nivel avanzado.

Proceso de postulación y condiciones del servicio

El proceso de postulación para el puesto de especialista en contrataciones estará habilitado hasta el 29 de abril de 2026 a las 11:59 p.m. Los interesados deberán registrar su ficha de postulación mediante la bolsa virtual del SAT y remitir la documentación sustentatoria al correo electrónico institucional.

El lugar de prestación del servicio será en Jr. Camaná 370, en el Cercado de Lima, así como en agencias o depósitos de la entidad. El perfil también demanda habilidades como capacidad analítica, comunicación efectiva, trabajo en equipo, proactividad, integridad y enfoque en la mejora continua.

Los postulantes a la vacante de especialista tendrán que completar su ficha en la bolsa virtual del SAT y enviar los documentos sustentatorios al correo electrónico institucional. Foto: SAT