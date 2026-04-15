Perú

Milett Figueroa es relacionada con Dante Gebel y sorprenden con reacción de Marcelo Tinelli: “No se lo esperaba”

El periodista Mati Vázquez lanzó una versión que involucra al conferencista argentino y a la modelo peruana

Guardar
Se revelan exclusivas sobre el supuesto romance entre Tinelli y Milett. ¿Hubo un tercero en discordia? ¿Por qué su relación terminó de forma tan abrupta? Entérate de todos los detalles. ATV/ Magaly TV La Firme.

La figura de Milett Figueroa vuelve a colocarse en el centro de la conversación mediática, esta vez no solo por su reciente declaración de soltería, sino por versiones que llegan desde la televisión argentina y que apuntan a un presunto nuevo vínculo sentimental.

El nombre que ha comenzado a circular con fuerza es el del conferencista Dante Gebel, una figura reconocida en el ámbito internacional por su capacidad de convocatoria y presencia mediática. Aunque no existe confirmación oficial, la sola mención ha bastado para encender el debate.

Explota versión sobre Milett Figueroa y Dante Gebel: Tinelli queda en shock tras declaración. Captura: Magaly TV La Firme.
Explota versión sobre Milett Figueroa y Dante Gebel: Tinelli queda en shock tras declaración. Captura: Magaly TV La Firme.

Versiones desde argentina encienden rumores sobre milett

Todo se originó durante un enlace en vivo en el programa Magaly TV La Firme, conducido por Magaly Medina, quien conversó con el periodista argentino Mati Vázquez. Fue él quien soltó la información que rápidamente captó la atención del público.

“Porque yo derivó de información delicada sobre el posible nuevo, eeeh, amor, se puede decir entre comillas, o nuevo hombre que apareció en la vida de Milett”, dijo, marcando desde el inicio que se trataba de un dato sensible.

Explota versión sobre Milett Figueroa y Dante Gebel: Tinelli queda en shock tras declaración. Captura: Magaly TV La Firme.
Explota versión sobre Milett Figueroa y Dante Gebel: Tinelli queda en shock tras declaración. Captura: Magaly TV La Firme.

La reacción de la conductora no tardó en llegar. “¿Ah, sí?”, respondió con sorpresa, abriendo paso a una conversación cargada de especulación, análisis y opiniones. Mati Vázquez continuó: “Me llegó una información-”, pero fue interrumpido por Magaly Medina, quien comentó con ironía:

“Ay, yo pensé que me ibas a decir que Tinelli ya tenía alguien en su corazón, que era más probable, ¿no?”. El periodista, sin desviarse del tema, aclaró: “No. Me llegó una información delicada, la vamos a decir en potencial. Esto es una exclusiva que te quiero contar a vos”.

Explota versión sobre Milett Figueroa y Dante Gebel: Tinelli queda en shock tras declaración. Captura: Magaly TV La Firme.
Explota versión sobre Milett Figueroa y Dante Gebel: Tinelli queda en shock tras declaración. Captura: Magaly TV La Firme.

El nombre de Dante Gebel entra en escena

Fue entonces cuando soltó el nombre que desató todo: “De que acá empezó a correr el nombre de una persona llamada Dante, Dante Gebel, que tiene que ver-”. La conductora, intrigada, preguntó: “¿Es argentino?”, a lo que él respondió: “Es argentino. Es una persona muy reconocida porque es un pastor que llena teatros, es muy fuerte mediáticamente”. Magaly Medina acotó:

“Ah, es, es un, como un, eh, digamos, un, es un pastor que, que, eh, orador, algo así, un speaker”, y el periodista confirmó: “Exacto, exacto”, para luego precisar: “Y empezó a correr, y empezó a correr el rumor que, eh, algo habría generado en Milett”.

Explota versión sobre Milett Figueroa y Dante Gebel: Tinelli queda en shock tras declaración. Captura: Magaly TV La Firme.
Explota versión sobre Milett Figueroa y Dante Gebel: Tinelli queda en shock tras declaración. Captura: Magaly TV La Firme.

la sombra de tinelli y el análisis del pasado

La conversación tomó un giro más interpretativo cuando Magaly Medina reflexionó sobre la relación pasada de la modelo con Marcelo Tinelli. “Yo creo que si ella encontró a alguien con quien se vinculó de alguna forma cercana, romántica… bien merecido se lo tiene Tinelli por haberla descuidado”, afirmó, añadiendo: “Cuando un hombre no prioriza una relación… las mujeres nos movemos por mecanismos bastante más difíciles de entender para los hombres”.

Mati Vázquez respaldó esa postura: “Tal cual, por supuesto”, y amplió el contexto sobre la situación de Marcelo Tinelli. “El año 2025 fue un año caótico para Marcelo… se lo empezó a cuestionar desde su rol de empresario”, relató, incluso revelando: “El mismo Marcelo Tinelli me mandaba audios diciéndome: ‘Mat, Mati, ¿por qué me atacan tanto?’”. En ese escenario, explicó, la relación con Milett también se vio envuelta en especulaciones: “Se separa públicamente… después vuelve de la nada con Milett… y Milett dice en la televisión de Perú: ‘Estoy soltera’”.

Explota versión sobre Milett Figueroa y Dante Gebel: Tinelli queda en shock tras declaración. Captura: Magaly TV La Firme.
Explota versión sobre Milett Figueroa y Dante Gebel: Tinelli queda en shock tras declaración. Captura: Magaly TV La Firme.

El supuesto acercamiento y la versión del aeropuerto

La aparición del nombre de Dante Gebel añadió un nuevo elemento. “Soltera, hasta que aparece de golpe la figura de otra persona fuerte… que es Dante Gebel, que muchos vinculan hoy como un nuevo posible hombre en la vida de Milett”, sostuvo el periodista. Incluso deslizó detalles sobre un supuesto acercamiento: “Me contaron que en un aeropuerto hubo una situación muy cercana entre la peruana y el argentino que habría generado un vínculo muy fuerte”, aunque insistió: “Yo te lo estoy diciendo en potencial”.

dudas, teorías y posible movida mediática

El tono del diálogo se mantuvo entre la cautela y la especulación. “¿Puede ser una movida de prensa? Y sí, puede ser una movida de prensa”, admitió Mati Vázquez, mientras Magaly Medina consideró poco probable esa hipótesis: “Este conferencista es tan conocido que no necesita ese tipo de prensa”.

Explota versión sobre Milett Figueroa y Dante Gebel: Tinelli queda en shock tras declaración. Captura: Magaly TV La Firme.
Explota versión sobre Milett Figueroa y Dante Gebel: Tinelli queda en shock tras declaración. Captura: Magaly TV La Firme.

La reacción de tinelli tras la declaración de milett

La conversación también abordó el impacto que habría tenido la declaración pública de Milett. “Marcelo Tinelli hoy… se enteró de la nota… donde dijo que estaba soltera y no le gustó nada”, reveló el periodista, agregando: “No se lo esperaba… fue un baldazo de agua fría”. Según detalló, la reacción del conductor fue breve pero clara: “Me estoy enterando ahora. Sí, estamos separados”.

Para Magaly Medina, esta decisión de la modelo responde a una lógica emocional: “Cuando una mujer dice: ‘Yo ya terminé. Eso es definitivo’, es que está dejando una posición sentada”. Incluso sugirió que la soledad dentro de la relación pudo influir: “Puedes estar acompañada, pero sentirte sola”.

Explota versión sobre Milett Figueroa y Dante Gebel: Tinelli queda en shock tras declaración. Captura: Magaly TV La Firme.
Explota versión sobre Milett Figueroa y Dante Gebel: Tinelli queda en shock tras declaración. Captura: Magaly TV La Firme.

Nuevos rumores y posibles giros en la historia

El periodista también dejó abierta la posibilidad de nuevos giros en esta historia: “Estemos atentos a que Marcelo Tinelli podría estar presentando en las próximas semanas una nueva relación”, lo que reforzaría la idea de que ambos habrían seguido caminos distintos. “Van a empezar a correr un montón de rumores y versiones”, anticipó.

En medio de este escenario, la figura de Milett Figueroa queda envuelta en una narrativa que mezcla especulación, exposición mediática y decisiones personales. Mientras tanto, el nombre de Dante Gebel sigue generando curiosidad, aunque sin confirmación oficial. La propia Magaly Medina cerró con cautela: “Sería, porque no podemos decir… a veces son buenos amigos nada más”.

Explota versión sobre Milett Figueroa y Dante Gebel: Tinelli queda en shock tras declaración. Captura: Magaly TV La Firme.
Explota versión sobre Milett Figueroa y Dante Gebel: Tinelli queda en shock tras declaración. Captura: Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Milett FigueroaDante GebelMarcelo TinelliMati VázquezMagaly MedinaMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Resultados de las Elecciones 2026 al 90% se darán a conocer hoy martes 14 de abril, anunció jefe de la ONPE, Piero Corvetto

El cuestionado titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales defendió la transparencia del proceso electoral ante el Congreso y aseguró que los personeros de las organizaciones políticas cuentan con copias de las actas que respaldan la información publicada oficialmente

Resultados de las Elecciones 2026 al 90% se darán a conocer hoy martes 14 de abril, anunció jefe de la ONPE, Piero Corvetto

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario tras perder con Coquimbo Unido por fecha 2

El equipo de Javier Rabanal cayó sorpresivamente con el cuadro chileno y complicó sus chances de clasificar a octavos de final del torneo. Duro panorama para los ‘cremas’

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario tras perder con Coquimbo Unido por fecha 2

El pequeño dispositivo del tamaño de una cápsula que ya se usa para tratar el corazón en Perú

Un marcapasos sin cables, que se implanta directamente en el corazón mediante un procedimiento mínimamente invasivo, ya se utiliza en el país en pacientes con trastornos del ritmo cardíaco

El pequeño dispositivo del tamaño de una cápsula que ya se usa para tratar el corazón en Perú

Universitario vs Coquimbo Unido 0-2: goles y resumen de la dura derrota ‘crema’ por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘crema’ afronta un nuevo reto en el torneo continental ante el campeón chileno en el Monumental. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Coquimbo Unido 0-2: goles y resumen de la dura derrota ‘crema’ por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Coquimbo Unido golpeó nuevamente a Universitario en Copa Libertadores 2026: anotación de Nicolás Johansen nada más iniciando el complemento

El delantero argentino aumentó la diferencia en un estadio Monumental confundido por la pobre actuación de los suyos en su estreno como locales en la Fase de Grupos del campeonato

Coquimbo Unido golpeó nuevamente a Universitario en Copa Libertadores 2026: anotación de Nicolás Johansen nada más iniciando el complemento
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados de las Elecciones 2026 al 90% se darán a conocer hoy martes 14 de abril, anunció jefe de la ONPE, Piero Corvetto

Resultados de las Elecciones 2026 al 90% se darán a conocer hoy martes 14 de abril, anunció jefe de la ONPE, Piero Corvetto

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Resultados ONPE al 82.240% EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Resultados ONPE al 80.030% EN VIVO: así va el conteo oficial de votos en las Elecciones de Perú

“Si el fraude se consuma, convoco a una marcha nacional”, afirma Rafael López Aliaga durante plantón frente al JNE en Lima

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano conquista el Kaseya Center de la mano de Sergio George y da un salto histórico en la música latina

Corazón Serrano conquista el Kaseya Center de la mano de Sergio George y da un salto histórico en la música latina

Marcelo Tinelli confima su separación con Milett Figueroa: “En excelentes términos con ella y su hermosa familia”

María Pía Vallejos defiende su romance con Gustavo Salcedo y responde a Maju Mantilla: “Disfrutamos el tiempo juntos”

María Pía Vallejos exige a Maju Mantilla no meterse en su relación con Gustavo Salcedo: “No te metas conmigo”

Marcos Llunas presenta el concierto ‘Sinfonía a Mamá’ en el Teatro Municipal de Lima: fecha, invitados y venta de entradas

DEPORTES

Universitario vs Coquimbo Unido 0-2: goles y resumen de la dura derrota ‘crema’ por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Coquimbo Unido 0-2: goles y resumen de la dura derrota ‘crema’ por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Coquimbo Unido golpeó nuevamente a Universitario en Copa Libertadores 2026: anotación de Nicolás Johansen nada más iniciando el complemento

Golazo de Eryc Castillo con definición mano a mano en Alianza Lima vs ADT por Liga 1 2026

Perú vs Ecuador: día, hora y canal TV del partido en Quito por la séptima jornada de la Liga de Naciones Femenina

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: así quedó Perú tras el empate con Paraguay por sexta jornada