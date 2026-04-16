Raquel Bilcape admite que un “bajón emocional” mermó su nivel en los recientes duelos de la selección peruana femenina

Raquel Bilcape, consciente de su escaso aporte en la selección peruana femenina. Crédito: Instagram Raquel Bilcape.

La selección peruana femenina encontró en Cusco una fortaleza y un escenario que le permite ilusionarse con alcanzar uno de los boletos al Mundial de Brasil 2027. En el Garcilaso de la Vega, ‘la bicolor’ acabó una negativa racha de 19 años sin ganar un partido oficial. Lo hizo de la mano y de los pies de Raquel Bilcape, una virtuosa atacante del Melgar de Arequipa que fue figura ante Chile.

Sin embargo, la ariete nacional no pudo continuar con este nivel que tanto le ayudó al combinado peruano en el arranque del certamen clasificatorio. Ante las ‘sureñas’, Bilcape había firmado un gol y una asistencia para la victoria final por 3-1 de las locales en Cusco. Tras el empate ante Paraguay en la última jornada, la delantera explicó que la ausencia de protagonismo en las recientes presentaciones de la selección se explicaría gracias a un “tema emocional”.

La habilidosa atacante de 19 años conversó en la zona mixta del Estadio Garcilaso de la Vega con los medios de comunicación y se sinceró sobre su estado de forma: “No he podido demostrar en estos dos partidos la calidad que tengo, pero cada deportista tiene un bajón”, remarcó.

Raquel Bilcape anotó un tanto y brindó una asistencia en la victoria de Perú por 3-1 sobre Chile. Crédito: La Bicolor.

“Si bien no ha sido mi mejor versión ante Uruguay y Paraguay, esperemos que sí lo sea ante Ecuador”, declaró la futbolista, quien apunta a desplegar todo su talento en vital duelo en Quito, que podría marcar un punto de inflexión en las aspiraciones de Perú.

Raquel también analizó las acciones del juego ante las ‘guaraníes’ que terminó con el luminoso igualado a uno. “Nos sorprendió su físico. Además, se vio reflejado con el nivel que mostramos en el primer tiempo”, concedió la deportista nacional, quien hizo hincapié en el recorrido de las jugadoras paraguayas, quienes fueron superiores a las peruanas en diversos pasajes del encuentro.

“Las chicas han hecho su trabajo, no hemos estado concentradas en el partido, principalmente en el primer tiempo. Hemos cometido errores. En el segundo tiempo levantamos la cabeza y nos llevamos un empate”, concluyó. Cabe mencionar que la autora del empate en el duelo frente a Paraguay fue Luz Campoverde, quien ingresó en el complemento y emparejó la cuenta.

La atacante se perfiló para su pierna derecha y sacó un buen remate cruzado - Crédito: DSports.

Perú vs Ecuador: día, hora y dónde ver partido por Liga de Naciones Femenina 2026

Luego del empate con Paraguay 1-1 en casa, el conjunto nacional apunta a sumar puntos fuera de Cusco frente a Ecuador. Este compromiso está pactado para el sábado 18 de abril a las 16:00 horas de Perú. El encuentro se disputará sobre el gramado del Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Para disfrutar de este compromiso, los fanáticos de Perú podrán sintonizar la señal de DirecTV, cableoperadora que cuenta con los derechos de transmisión. El canal para seguir el duelo es DSports, disponible también en a través de la plataforma DGO.

¿Qué resultados le sirven a Perú en Quito?

El equipo que dirige Antonio Spinelli necesita sumar para mantener intactas sus aspiraciones de cara a hacerse con un lugar en el repechaje de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. El representativo nacional cuenta con una gran oportunidad en esta séptima jornada debido a que Paraguay, rival directo, descansa esta fecha y Chile, otro rival directo, visita a la siempre difícil Uruguay.

Tabla de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Sofascore.

En ese sentido, ‘la bicolor’ puede sacar rédito de las dudas de ‘la tri’ en casa. El conjunto que dirige Eduardo Moscoso ha disputado dos encuentros en el Estadio Olímpico Atahualpa y en ninguno ha logrado imponer condiciones. Ante Colombia, cayó por 2-1; y luego repartió puntos con Uruguay tras un 0-0.