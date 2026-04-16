Conoce si tu hogar es pobre, pobre extremo o no pobre en el padrón SISFOH solo con tu número de DNI

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social mostró cómo verificar la clasificación socioeconómica de tu hogar. (Crédito: MIDIS)

El Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) se ha consolidado como una herramienta clave del Estado peruano para identificar a las familias en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social. Su función principal es recopilar información socioeconómica que permita dirigir de manera más eficiente los recursos de los programas sociales hacia quienes realmente los necesitan.

En ese contexto, el padrón general de hogares permite a los ciudadanos conocer su clasificación socioeconómica de forma rápida y sencilla. Esta información resulta fundamental, ya que determina si una familia puede acceder a diversos beneficios otorgados por el Estado, especialmente en sectores con mayores niveles de necesidad.

El sistema ha sido diseñado para facilitar el acceso a la información, permitiendo que cualquier ciudadano consulte su situación utilizando únicamente su documento nacional de identidad (DNI). De esta manera, se busca fortalecer la transparencia y mejorar la focalización del gasto público.

Sisfoh: Pasos para saber cuál es la clasificación de mi hogar. Foto: Andina

Clasificación de hogares

La Clasificación Socioeconómica (CSE) divide a los hogares en tres categorías principales, en función de su capacidad económica y acceso a recursos básicos:

Hogar no pobre: cuenta con ingresos suficientes para cubrir el costo promedio de la canasta básica familiar.

Hogar pobre: no logra cubrir completamente el costo de la canasta básica.

Hogar pobre extremo: presenta ingresos insuficientes incluso para cubrir necesidades básicas de subsistencia.

Esta categorización es clave, ya que define la elegibilidad de los hogares para acceder a programas sociales. En ese sentido, conocer esta información permite a las familias identificar si pueden ser beneficiarias de apoyo estatal.

Conoce la clasificación socioeconómica de tu hogar en el registro del SISFOH 2025. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: Andina)

¿Cómo consultar la clasificación de tu hogar?

Para consultar la clasificación, el procedimiento se realiza de manera virtual a través de la plataforma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). El proceso es sencillo y requiere seguir algunos pasos básicos:

Ingresar al portal oficial de consulta

Seleccionar el tipo de documento (DNI o carné de extranjería)

Ingresar el número de documento y el código verificador

Completar datos adicionales solicitados

Hacer clic en “consultar” para visualizar el resultado

Portal de consulta del SISFOH. (Fuente: MIDIS)

Actualización y verificación de datos

En caso de que un hogar no figure en el padrón o considere que su clasificación no refleja su situación actual, es posible solicitar una actualización de datos. Este trámite se realiza en las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE), ubicadas en las municipalidades.

El proceso contempla una serie de pasos y requisitos que permiten verificar la información socioeconómica del hogar y actualizar su registro en el sistema:

Presentar los DNI de todos los integrantes del hogar

Entregar un recibo de servicios (como luz o agua) que acredite la dirección

Completar el formato correspondiente con información socioeconómica

Recibir la visita de un empadronador para validar los datos en el domicilio

Esperar la evaluación y registro de la información en el sistema

El proceso de consulta se puede realizar 100% de forma virtual - crédito Andina

Una vez completado el procedimiento, la información es remitida al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) para su evaluación e incorporación en el padrón. Este mecanismo permite mantener actualizada la base de datos y asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.

Programas sociales vinculados al SISFOH

La clasificación socioeconómica determina el acceso a diversos programas sociales, entre los cuales destacan:

Juntos: Apoyo monetario condicionado al cumplimiento de compromisos en salud y educación.

Pensión 65 : Subsidio para adultos mayores en situación de pobreza extrema. Subsidio para adultos mayores en situación de pobreza extrema.

Beca 18: Becas para estudios superiores dirigidas a jóvenes de bajos recursos.

Trabaja Perú: Empleo temporal mediante proyectos de infraestructura básica.

SIS gratuito: Seguro médico integral para quienes no cuentan con cobertura sanitaria.

Cuna Más: Atención integral a niños menores de tres años en situación de riesgo.

El SISFOH permite focalizar los programas sociales en los hogares que más lo necesitan, optimizando recursos y reduciendo desigualdades. Además, el padrón facilita un acceso rápido a la clasificación económica y a los beneficios del Estado.