Perú

Pronabec lanza becas para estudiar en España, Japón y Tailandia: revisa requisitos y fechas clave

Las convocatorias incluyen maestrías, doctorados y programas técnicos con beneficios como cobertura de matrícula, seguro de salud y subvenciones mensuales, con plazos que van hasta octubre de 2026

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Japón abre becas 2026 para estudiantes y docentes peruanos: cubren estudios, pasajes y manutención. Foto: Pronabec
Japón abre becas 2026 para estudiantes y docentes peruanos: cubren estudios, pasajes y manutención. Foto: Pronabec

El Pronabec anunció una nueva serie de oportunidades académicas que buscan ampliar el acceso a la educación superior para estudiantes peruanos. A través de sus iniciativas “Aliados que Transforman” y “Becas de Cooperación Internacional”, la entidad del Ministerio de Educación puso a disposición becas tanto dentro como fuera del país, dirigidas a quienes buscan continuar su formación técnica, universitaria o de investigación.

Las convocatorias incluyen opciones en Perú, España, Tailandia y Japón, con programas que abarcan desde carreras técnicas hasta estudios de maestría, doctorado y posdoctorado. Estas alternativas contemplan distintos beneficios como financiamiento total, cobertura de matrícula y apoyo económico, dependiendo del tipo de beca y la institución que la ofrece.

Becas Pronabec 2026: opciones en Perú y el extranjero con financiamiento y fechas clave

Preseleccionados de Beca 18-2026 podrán volver a postular en abril
Preseleccionados de Beca 18-2026 podrán volver a postular en abril | Pronabec

En el ámbito nacional, destaca la Beca Dual Zegel, dirigida a quienes deseen estudiar la carrera de Técnico en Farmacia. Este programa permite acceder a formación presencial financiada íntegramente por Farmacias Peruanas, brindando la posibilidad de postular desde cualquier región del país. La convocatoria estará abierta hasta el 20 de abril, por lo que los interesados deberán completar su inscripción antes de esa fecha.

Para quienes buscan estudiar en el extranjero, una de las principales opciones se encuentra en España, donde la Universidad Complutense de Madrid ofrece programas de maestría en modalidad virtual y semipresencial. Estas especializaciones están orientadas a áreas como tecnologías emergentes y análisis de datos para la toma de decisiones. En este caso, el plazo de postulación se extiende hasta el 20 de octubre de 2026.

En Asia, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Investigación e Innovación de Tailandia dispone de 170 becas presenciales para estudios de posgrado, incluyendo maestrías, doctorados y programas de intercambio. Entre los beneficios se contemplan la exoneración de matrícula, asignación mensual, seguro de salud y apoyo para alojamiento. Las fechas límite varían según el programa elegido, por lo que se recomienda revisar cada convocatoria en detalle.

Otra alternativa es la ofrecida en Japón, donde la Fundación Internacional Matsumae (MIF) pone a disposición 15 becas para investigadores extranjeros interesados en realizar estancias posdoctorales. Estas oportunidades están orientadas a proyectos de investigación en diversas áreas y promueven el intercambio académico internacional. El cierre de esta convocatoria está programado para el 30 de junio.

El Pronabec informó que todas las oportunidades internacionales y nacionales se encuentran disponibles en sus canales digitales oficiales, donde se actualizan constantemente nuevas convocatorias. Además, los interesados pueden realizar consultas a través de sus plataformas virtuales y líneas de contacto habilitadas.

Consejos para ingresar a una universidad top mundial:

Foto: Pronabec
Foto: Pronabec

1. Ten una visión clara de tu objetivo profesional. Es importante que definas tus metas, el cómo tu experiencia profesional te ayudó a identificarlas, el cómo el programa de posgrado y universidad elegida contribuirá para alcanzarlas; y el plan de carrera posterior que seguirás.

2. Conoce otras experiencias. Conversa con otros estudiantes del posgrado y universidad que elijas, esto ampliará tu visión de cómo será la carrera y los desafíos que se te presentarán.

3. Corrobora que cumplas con los requisitos. Cada institución de educación superior establece sus propios requisitos; por ello, es importante que indagues al respecto y postules de acuerdo a tu perfil. Trabaja en los requisitos que aún no cumples, para que puedas ser un candidato competitivo.

4. Potencia tu perfil profesional. Además de obtener buenas calificaciones durante tu pregrado, también puedes realizar actividades extracurriculares como voluntariado o ser parte de alguna asociación de estudiantes, etc. También son muy valoradas las experiencias previas en las áreas académicas.

5. Ten un respaldo académico y profesional. Crea y mantén vínculos positivos con profesores o programa a los que postulas, así como de un jefe o superior en el ámbito laboral. Ellos podrán dar referencia de tus habilidades y compromisos a través de cartas de recomendación que te describan como el candidato idóneo para el posgrado que deseas estudiar.

6. Adquiere un buen nivel del idioma extranjero. Las universidades top del mundo exigen un alto dominio del idioma en el que se dictará el programa de estudio, por lo que debes de practicar mucho para conseguirlo. Verifica qué tipo de examen te conviene certificar en tu postulación y puedas planificar los tiempos en los que los rendirás, ya que tienen tiempo de vigencia.

7. Prepárate para el ensayo y entrevistas. Dedica tiempo para escribir un ensayo personal en el que valores tu historia, tu origen y experiencias de vida, así como tu interés en el programa. Las entrevistas son cruciales, porque demuestra tu desenvolvimiento y también habilidades blandas.

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