Perú

Sarampión en Perú: recomendaciones del Minsa para cortar la transmisión en las regiones más afectadas

El Ministerio de Salud intensifica la vacunación y refuerza medidas de prevención ante el brote de sarampión en Puno y otras regiones. Autoridades llaman a completar el esquema de inmunización y mantener la vigilancia epidemiológica

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Sarampión importado desde Bolivia. (Foto: Minsa)
Sarampión importado desde Bolivia. (Foto: Minsa)

El Ministerio de Salud (Minsa) reforzó la respuesta frente al brote de sarampión en la región Puno, donde ya se han confirmado 27 casos y otros 38 permanecen bajo evaluación.

Desde el primer reporte, el sector salud dispuso la movilización de brigadas de vacunación, la instalación de puntos estratégicos y el despliegue de equipos multidisciplinarios. El objetivo: cortar la cadena de transmisión del sarampión y proteger a las poblaciones más vulnerables, especialmente niños menores de diez años.

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), las acciones incluyen la intensificación de la vacunación en zonas urbanas y rurales, la búsqueda activa de casos y el diagnóstico temprano mediante pruebas de laboratorio como el método ELISA.

El Minsa trabaja en articulación con autoridades regionales, provinciales y distritales, así como con el Instituto Nacional de Salud (INS), que descentraliza la detección del virus para agilizar la identificación y el bloqueo de los casos.

varicela
- crédito Andina

Vacunación, vigilancia y cercos epidemiológicos

La principal recomendación del Minsa es completar el esquema de vacunación contra el sarampión, que contempla dos dosis en la infancia. Las autoridades insisten en que tanto niños como adultos que no hayan recibido ambas dosis pueden acercarse a los establecimientos de salud para inmunizarse.

De acuerdo con Constantino Vela Córdoba, director de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, la cobertura de la segunda dosis descendió a 71.25% durante 2025, lo que incrementa la susceptibilidad a nuevos brotes.

Las brigadas de vacunación han visitado aproximadamente 8 000 viviendas en Puno, aunque más de 1 500 familias rechazaron la aplicación. El Minsa exhorta a la población a no bajar la guardia, ya que una persona con sarampión puede transmitir el virus a un promedio de 12 personas.

La estrategia de “barrido” busca ampliar la cobertura en zonas donde se reportan casos y establecer un cerco epidemiológico que incluya la identificación y seguimiento de contactos.

En el marco de la alerta epidemiológica, el INS capacitó a especialistas de laboratorio en doce regiones, lo que permite detectar el sarampión de forma rápida y precisa. El uso del método ELISA y el secuenciamiento genómico de los casos confirmados son herramientas que agilizan la confirmación y el rastreo de la propagación del virus.

Prevención y coordinación binacional

Además de la vacunación, el Minsa recomienda medidas preventivas como el uso de mascarilla, el correcto lavado de manos y el distanciamiento físico en lugares concurridos. El personal de Promoción de la Salud difunde mensajes en lenguas originarias y realiza charlas de sensibilización para fortalecer la prevención en comunidades rurales y urbanas.

Los equipos técnicos del Minsa, CDC y otras instancias brindan asistencia sostenida en la región, coordinando con la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno y autoridades de Bolivia.

Se acordó movilizar brigadas en zonas fronterizas, ante el antecedente de más de 600 casos reportados en el país vecino durante el año anterior. La cooperación busca frenar la transmisión transfronteriza y fortalecer la vigilancia sanitaria.

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