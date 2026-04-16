Día Mundial de la Voz: la fecha que promueve la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud vocal cada 16 de abril

La conmemoración internacional resalta la importancia del cuidado de la voz mediante campañas, talleres y revisiones, para informar a la sociedad y reducir el riesgo de trastornos mediante hábitos saludables y consulta profesional oportuna (Freepik)

La voz constituye un recurso esencial para la comunicación humana y la identidad personal. Con el objetivo de destacar su valor y fomentar la prevención de enfermedades que puedan afectarla, se celebra el Día Mundial de la Voz cada 16 de abril.

Esta efeméride, impulsada por sociedades científicas y médicos especializados en el estudio del oído, nariz y garganta, busca informar a la población sobre la importancia de mantener hábitos saludables, realizar controles médicos periódicos y consultar a profesionales ante cualquier alteración vocal.

Durante la jornada se desarrollan campañas, talleres y actividades de concienciación para promover el cuidado de las cuerdas vocales y evitar el desarrollo de patologías que puedan comprometer la función vocal.

El origen internacional del Día Mundial de la Voz

Todo comenzó en Brasil, donde una inquietud médica se convirtió en causa global: proteger la voz. Desde entonces, el 16 de abril se transformó en un llamado mundial a cuidar ese instrumento invisible. (Freepik)

El Día Mundial de la Voz fue creado en 1999 en Brasil a iniciativa del otorrinolaringólogo Nedio Steffen, quien reconoció la necesidad de dedicar una fecha a la promoción de la salud vocal. La propuesta fue adoptada rápidamente por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología, organismo que agrupa a especialistas de todo el mundo.

Desde entonces, esta celebración se expandió a nivel global y actualmente cuenta con la participación de instituciones médicas, universidades y organizaciones dedicadas a la salud. Según medios especializados, la jornada busca llamar la atención sobre el impacto de las enfermedades de la voz y la importancia de la detección temprana.

En palabras de la Federación Mundial de Sociedades de Otorrinolaringología, “la voz es un instrumento fundamental en la interacción social y profesional, por lo que su preservación debe considerarse una prioridad en la salud pública”. Las campañas organizadas en torno al 16 de abril contribuyen a difundir información relevante y ofrecen recursos para la prevención de patologías.

Razones para priorizar el cuidado vocal en la vida cotidiana

Detrás de cada palabra hay un esfuerzo invisible que pocos consideran, y que, sin los cuidados adecuados, puede derivar en problemas que afectan tanto el trabajo como la vida personal. (Freepik)

La voz es la principal herramienta de trabajo para millones de personas, entre ellas docentes, locutores, cantantes y actores. La alteración de la función vocal puede afectar no solo la vida profesional, sino también la calidad de las relaciones personales. Por este motivo, la promoción de hábitos saludables es uno de los ejes centrales del Día Mundial de la Voz.

Entre las principales recomendaciones de los especialistas destacan la hidratación adecuada, evitar el consumo excesivo de tabaco y alcohol, y no forzar la voz en ambientes ruidosos. Ante la aparición de síntomas como ronquera persistente, fatiga vocal o pérdida de la voz, los médicos insisten en la importancia de consultar de inmediato a un otorrinolaringólogo. El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar de México subraya que “la prevención y el diagnóstico precoz son esenciales para evitar complicaciones y preservar la función vocal”.

Durante esta jornada, centros de salud y asociaciones profesionales organizan charlas informativas, talleres de entrenamiento vocal y campañas de revisión médica gratuita, con el propósito de acercar el conocimiento a la población y reducir el impacto de las enfermedades de la voz.

Actividades y estrategias de prevención en el Día Mundial de la Voz

Entre consultas gratuitas y actividades educativas, el Día de la Voz se convierte en una oportunidad para aprender a proteger un recurso vital que suele descuidarse hasta que falla. (Freepik)

Cada año, el 16 de abril se realizan actividades de concienciación en distintos países, coordinadas por entidades como la Sociedad Española de Otorrinolaringología y la Asociación Brasileña de Laringología y Voz. Estas acciones incluyen evaluaciones médicas sin costo, talleres de técnicas vocales y espacios de consulta con especialistas para la población general.

De acuerdo con el Instituto ORL-IOM, “la disfonía y otras alteraciones de las cuerdas vocales pueden prevenirse mediante el seguimiento de pautas sencillas y el reconocimiento temprano de los síntomas”. Entre los factores de riesgo, los profesionales de la salud señalan la exposición a contaminantes, el uso inadecuado de la voz y las infecciones respiratorias recurrentes.

Las campañas educativas enfatizan la relevancia de mantener una buena higiene vocal, evitar automedicarse y no retrasar la consulta profesional ante cualquier trastorno. Durante el Día Mundial de la Voz, los mensajes de prevención y autocuidado llegan a escuelas, medios de comunicación y espacios públicos con el objetivo de proteger este recurso esencial para la comunicación y la calidad de vida.