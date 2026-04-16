Juan Reynoso esclarece el controversial episodio protagonizado en Matute contra Alianza Lima en Liga 1 2026: “Mi mensaje se malentiende”

Juan Reynoso realizando un gesto controversial tras salir de Matute. - Crédito: Ovación

Juan Reynoso ha dilucidado aquel gesto polémico que despertó la ira de los simpatizantes de Alianza Lima tras el partido triunfal contra FBC Melgar, en Matute, por el Apertura 2026. Durante una entrevista concedida en el programa ‘Los Sapazos de Puchungo’ aseguró que se formó un malentendido y descontextualizó su mensaje.

El técnico peruano, de 56 años, ha explicado que en ningún momento intentó tocar fibra o herir susceptibilidades al momento que exhibió dos dedos y se tocó el pecho frente a la exacerbada afición ‘blanquiazul’ ubicada en las cuatro tribunas. Su reacción fue hacerle entender al público que tenía historia en La Victoria por haber llegado desde muy pequeño.

“Yo llegué a los 12 años y mitad broma, mitad en serio, decía en conferencia de prensa que llegué como El Chavo del 8. Alianza Lima es mi alma mater, mi casa. La gente que vive en el club y que ha hecho un legado me recibe 100 puntos”, partió diciendo Reynoso.

Seguidamente, el ‘Ajedrecista’ se salió del libreto para contar un secreto del que seguro no habrá mucha aceptación entre los fanáticos: “Voy a contar una infidencia. Antes del partido alguien cercano a cancha, que es gente del club, me dijo ‘acá te queremos, acá te respetamos y acá sabemos quién eres como también lo agradecido que estás al club’. Ya después la gente grita lo que quiere”.

El 'Cabezón' protagonizó un suceso controversial contra los hinchas 'blanquiazules'. (Video: L1 MAX)

“Mi mensaje se malentiende, porque no lo hablé, solo fueron gestos. Yo llegué aquí a los 12 años, porque eso de que la gente quiere vender que dije ‘he dado dos vueltas’, no las he dado. Ha habido dos planteles de la ‘U’ que lo hicieron en Matute, pero yo no estuve. No va de la mano”, cerró Juan.

Una seguidilla de malos resultados acabó llevándose por delante a Reynoso de la gestión de Melgar. Aquella caída a manos de Alianza Lima fue el inicio del final de su proceso con los arequipeños, quienes pese a las circunstancias no dejan de expresar un respeto por el entrenador que los sacó campeones en el periodo 2015.