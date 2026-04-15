Perú

Reimond Manco es expuesto por Magaly Medina con chats y videos íntimos con joven de su staff: “Es traición, no ha cambiado”

El programa mostró conversaciones que pondrían en duda la imagen renovada del exfutbolista. Una joven asegura que el jugador le pedía contenido íntimo y buscaba encuentros privados

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Magaly Medina presenta chats y videos de alto voltaje que exponen la infidelidad del exfutbolista Reimond Manco. Maydiel, la mujer involucrada, cuenta todos los detalles de sus conversaciones y cómo el pelotero le pedía 'packs'. ATV/ Magaly TV La Firme.

La noche del 14 de abril, el programa Magaly TV La Firme volvió a sacudir la farándula local con la difusión de conversaciones comprometedoras que involucran al exfutbolista Reimond Manco. La conductora Magaly Medina introdujo el informe con un tono crítico, recordando el pasado del deportista y contrastándolo con la imagen que había intentado reconstruir en los últimos años.

“A mostrarnos unas conversaciones bastante calentonas que tenía con el exjugador de fútbol Raymond Manco… un jotita que realmente tuvo una época bastante desastrosa en su vida personal y en su vida profesional”, señaló al inicio.

Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.
Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.

Informe se tomó su tiempo

En su intervención, la conductora también recordó que el propio Manco había sido presentado anteriormente como un ejemplo de cambio. “Lo hemos celebrado, el que se haya convertido en un padre hogareño, en un hombre dedicado a su hogar, trabajador, fiel”, afirmó, aunque inmediatamente puso en duda esa narrativa tras la aparición del material. “Pero parece que el diablo estaba ahí nomás, porque estas conversaciones… son realmente reveladoras”, agregó.

Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.
Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.

El informe, según explicó, no fue emitido de inmediato, ya que el equipo del programa optó por verificar la información antes de sacarla al aire. “Nosotros siempre investigamos más por nuestra cuenta… por eso es que aguantamos la emisión de este reportaje”, detalló. Sin embargo, la presión de la fuente cambió el rumbo: “Si ustedes no quieren este material, se lo voy a regalar a otro programa… así que esta noche decidimos sacarlo”. Para Magaly Medina, el contenido no dejaba lugar a dudas: “El material que ahí hay es de alto voltaje”.

La conductora fue tajante al definir lo que, desde su perspectiva, constituye una traición. “Si eres un hombre respetuoso de tu familia… no andas pidiéndole el pack a cualquier mujer… eso ya es traición”, sentenció, marcando el eje moral del reportaje.

Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.
Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.

Chats y videos íntimos

El informe incluyó además material testimonial y recreaciones narrativas que buscaban contextualizar la situación. Una de las voces introdujo el caso con ironía: “Atención, consejo de fieles del Perú… si lo que veremos es motivo de expulsión o no”, mientras se cuestionaba la supuesta transformación del exfutbolista.

El reportaje presentó también declaraciones previas del propio Raymond Manco, en las que reconocía la existencia de tentaciones. “El diablo siempre está… las tentaciones siempre van a haber. El tema es lo que tú quieras hacer”, decía en una entrevista pasada, una frase que ahora cobra un nuevo significado frente a las acusaciones.

Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.
Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.

Joven era parte del staff de Reimond Manco

La protagonista central del testimonio es una joven identificada como Maydiel, quien aseguró haber conocido al exjugador en octubre de 2025 a través de redes sociales. Según su versión, el vínculo comenzó de forma amistosa, pero con el paso del tiempo fue cambiando. “Desde el inicio notaba cierto coqueteo… luego a las semanas ya él fue más explícito, ya me comenzó a pulsear”, relató.

De acuerdo con su testimonio, el contacto se intensificaba en horarios nocturnos. “Él cortaba live en TikTok a las dos de la mañana y a esa hora me escribía”, afirmó. La joven aseguró que el exfutbolista le solicitaba contenido íntimo. “Sí, me solicitaba… para autosatisfacerse, obviamente”, indicó sin rodeos.

Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.
Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.

El reportaje también expuso supuestos mensajes atribuidos a Raymond Manco, en los que se evidenciaría un intento de generar confianza y evitar sospechas. “Nadie me revisa el teléfono… siempre borro… puedes estar tranquila”, se escucha en uno de los extractos, acompañado de insinuaciones sobre encuentros personales.

Según la denunciante, el exjugador habría propuesto reuniones en hoteles o domicilios. “Quiso encontrarse conmigo en un hotel, en mi casa también… quería consolidar lo que hablábamos”, sostuvo. No obstante, aseguró que dichos encuentros nunca llegaron a concretarse en privado.

Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.
Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.

El relato se vuelve más delicado cuando la joven menciona que conoció a la esposa del futbolista en eventos públicos. “Conozco a su esposa, a sus hijos… sus suegras, su mamá”, dijo, lo que añade una dimensión más compleja al caso. Además, afirmó que no sería la única involucrada. “Él sabe que hay varias chicas que sí han caído… porque conozco a las chicas”, reveló.

Uno de los momentos más comentados del informe fue cuando la denunciante decidió romper su silencio. “La verdad es que ya me cansé de guardar el secretito… él no ha cambiado, él sigue siendo el mismo de antes”, expresó, marcando una ruptura con la imagen pública que el exfutbolista había intentado proyectar.

El reportaje también incluyó cuestionamientos sobre la conducta del deportista en contextos familiares. Según el testimonio, incluso en situaciones cotidianas habría mantenido este tipo de interacciones, lo que generó mayor indignación entre los conductores.

Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.
Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.

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