Team Perú suma dos medallas en lucha y surfistas avanzan hacia el oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Gracias a nuevas conquistas en lucha grecorromana y la actuación en surf, el combinado peruano suma una medalla de oro, cinco de plata y tres de bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 (IPD)

El Team Perú continúa consolidándose en el medallero de Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 gracias a los recientes logros obtenidos en lucha y surf durante la jornada del miércoles. Las actuaciones destacadas de los atletas nacionales han elevado a nueve el total de medallas alcanzadas hasta el momento en la competencia juvenil, impulsando la posición de Perú en el ranking general y manteniendo altas las expectativas para las próximas pruebas.

La lucha grecorromana confirmó su condición de disciplina líder para la delegación peruana en estos Juegos. Jules Casalino logró la medalla de plata en la categoría 48 kg tras enfrentarse en la final al ecuatoriano Ronald Morales, mientras Víctor Rojas se adjudicó el bronce en los 65 kg al superar al colombiano Adrián Ortiz.

Con estos resultados, la lucha ha contribuido con seis de las nueve preseas obtenidas por Perú, entre ellas una de oro, cuatro de plata y una de bronce, según datos del Comité Olímpico Peruano.

Dominio de la lucha grecorromana en la cosecha peruana

La lucha grecorromana se consolida como el pilar del medallero peruano, aportando la mayor cantidad de preseas y confirmando el nivel competitivo de los atletas en Panamá 2026. (IPD)

La disciplina de lucha ha demostrado ser la principal fuente de éxitos para la representación nacional en Panamá 2026. Además de los logros recientes de Casalino y Rojas, el equipo suma la medalla dorada conseguida por Francesko Canayo en la división de 51 kg de lucha libre.

En la modalidad libre, Oziel Herrera (60 kg), Álvaro Villa (92 kg) y Fernando Jimeno (45 kg) han aportado preseas de plata, mientras que el tenis de mesa también entregó una medalla plateada gracias a Keiji Takeda en la categoría individual masculina.

Los atletas peruanos han destacado por su constancia y preparación, situando al país entre los más competitivos del torneo regional juvenil. Hasta la fecha, el medallero peruano se compone de una medalla de oro, cinco de plata y tres de bronce, conforme al registro oficial del Comité Olímpico Peruano.

En judo, Yesus Perea logró una medalla de bronce en la categoría de 66 kg, ampliando la variedad de deportes en los que Perú ha conseguido subir al podio. Esta diversidad refuerza el avance sostenido de la delegación en disciplinas individuales y de combate.

Surfistas peruanos avanzan a las finales con destacadas actuaciones

Las olas de Panamá traen buenas noticias para Perú, con surfistas que avanzan con firmeza hacia las finales y mantienen intacta la ilusión de sumar nuevas medallas. (IPD)

En Playa Venao, ubicada a 277 kilómetros de Ciudad de Panamá, los surfistas peruanos mantuvieron el ritmo competitivo al asegurar su presencia en las instancias decisivas de diversas modalidades. Lucciano Campos disputará el oro en la final de bodyboard masculino, mientras que Catalina Zariquiey accedió a la definición de tabla corta tras imponerse a la brasileña Luara Mandelli con una puntuación de 12,16 contra 3,97.

María Paula Conterno también se clasificó entre las cuatro mejores en SUP Surf femenino y buscará una medalla en la jornada del jueves. Conterno, hija de la reconocida medallista Gianissa Vecco, expresó su alegría al avanzar de ronda: “Qué felicidad, que viva el Perú siempre”.

Hannah Saavedra aseguró su lugar en las semifinales de bodyboard femenino y manifestó: “Estoy feliz porque ya estoy con medalla, pero voy a ir por la medalla de oro”, reflejando el espíritu competitivo y el objetivo de alcanzar el máximo galardón.

La destacada actuación de los surfistas peruanos en las diferentes categorías ha sido reconocida por la prensa deportiva local, situando a la delegación entre las favoritas para obtener nuevas preseas en las pruebas restantes.

Medallero actualizado y expectativas para las siguientes jornadas

Con nueve medallas en el bolsillo, Perú mira el medallero con optimismo y proyecta nuevas conquistas en las jornadas decisivas de los Juegos Suramericanos. (IPD)

El balance parcial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 registra para Perú un total de nueve medallas distribuidas de la siguiente manera: una de oro (Francesko Canayo, lucha libre 51 kg), cinco de plata (Oziel Herrera, Álvaro Villa, Fernando Jimeno, Keiji Takeda y Jules Casalino) y tres de bronce (Yesus Perea, Emilia Ezcurra en SUP Race femenino y Víctor Rojas).

La competencia en surf continúa con la participación de atletas como Lucciano Campos, Catalina Zariquiey, Hannah Saavedra y María Paula Conterno, quienes mantienen opciones de ampliar la colección de medallas para el país. El Comité Olímpico Peruano monitorea de cerca el desempeño de sus deportistas y destaca la preparación previa que les ha permitido alcanzar estas instancias.

Perú ha asegurado presencia en al menos tres finales y dos semifinales de surf, con posibilidades concretas de sumar nuevas preseas en la jornada del jueves, según el cronograma oficial difundido por la organización de los Juegos.

La delegación nacional mantiene la expectativa de continuar subiendo en el medallero general gracias al esfuerzo conjunto de sus atletas en diversas disciplinas, mientras los entrenadores y cuerpos técnicos evalúan el desarrollo de las competencias y proyectan estrategias para las siguientes pruebas.