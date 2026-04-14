Perú

Resultados de Elecciones 2026 al 90% se darán a conocer hoy martes 14 de abril, anunció jefe de la ONPE, Piero Corvetto

El cuestionado titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales defendió la transparencia del proceso electoral ante el Congreso y aseguró que los personeros de las organizaciones políticas cuentan con copias de las actas que respaldan la información publicada oficialmente

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Ante el Congreso, Piero Corvetto, titular de la ONPE, reafirmó la independencia de los organismos electorales frente al Poder Ejecutivo y defendió la transparencia del conteo de votos, asegurando que cada personero cuenta con una copia del acta. | Congreso TV

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aseguró ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República que los resultados de las Elecciones 2026 alcanzarán el 90% de actas contabilizadas durante la jornada de hoy, martes 14 de abril.

“No existe un solo personero que diga que el resultado que está en la web, y la imagen del acta que está en la web, no es el que él tiene en la mano, ni uno solo. Ya estamos llegando al 80%. Esperamos presentarles hoy día alrededor del 90 % de avance de resultados”, manifestó.

En esa línea, Corvetto remarcó la independencia y autonomía de los organismos electorales frente al Poder Ejecutivo, en respuesta a inquietudes planteadas por parlamentarios sobre el proceso de conteo de votos.

“El Poder Ejecutivo no tiene ninguna relación de ninguna clase con ninguno de los tres organismos electorales. Nosotros somos autónomos e independientes del poder Ejecutivo y eso hay que dejarlo claro porque puede sembrar dudas sobre el proceso y sobre los resultados”, puntualizó el jefe de la ONPE.

En relación con el traslado del material electoral y la custodia de actas, el pasado domingo 12 de abril, Corvetto explicó que cada mesa electoral entregó una copia del acta a cada personero de las agrupaciones políticas, asegurando la trazabilidad de los resultados.

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