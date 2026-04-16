Perú

Pamela Franco y Melanie Martínez sacuden la cumbia con 'Que no me provoque', la canción que apunta a Christian Domínguez

La poderosa dupla presenta una atrevida colaboración que enciende las redes sociales, con letras cargadas de mensaje y mucha actitud, mientras el público no deja de hablar de las indirectas dirigidas al cumbiambero

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Pamela Franco y Melanie Martínez
Pamela Franco y Melanie Martínez presentan 'Que no me provoque', una cumbia cargada de empoderamiento femenino y mensaje directo para Christian Domínguez. (Instagram Pamela Franco)

Pamela Franco y Melanie Martínez sorprendieron al público peruano con el lanzamiento de su primera colaboración musical, ‘Que no me provoque’, una cumbia potente que, según la percepción de sus seguidoras, lleva un mensaje directo para Christian Domínguez, expareja de ambas cantantes.

El tema, acompañado de un videoclip, marca además el regreso de Melanie Martínez a la música y ha generado gran controversia por sus letras y el contexto personal de las intérpretes.

Desde hace días, ambas artistas venían anunciando el estreno a través de sus redes sociales, compartiendo avances y clips del video. La expectativa creció cuando se conoció que el contenido de la canción abordaría la experiencia de mujeres que han pasado por relaciones conflictivas y que, en el caso de Franco y Martínez, la figura de Domínguez aparece como un claro destinatario de las indirectas.

Descubre el detrás de cámaras de 'Que No Me Provoque', la nueva canción de Pamela Franco y Melany Martínez. Mira el proceso de grabación y toda la energía de este dúo dinámico. Video: Instagram Pamela Franco

La letra de ‘Que no me provoque’

La canción, escrita por Carlos Rincón, no deja lugar a dudas sobre el tono de empoderamiento y advertencia. Aquí la letra completa:

‘Que No Me Provoque (Letra)’

¡Ay! Lo que tengo que aguantar;

¿Tú no más? Ese no cambia.

¡De la que nos libramos!

¡Te lo regalamos!

¡Ay hermana! Qué cosa estamos pagando,

que encima que sinvergüenza;

de nosotras sigue hablando.

Encima que sinvergüenza;

de nosotras sigue hablando.

¡Ay hermana! El diablo me esta sacando,

encima que no ha cumplido;

nos sigue atormentando.

Encima que no ha cumplido;

nos sigue atormentando.

Que no me provoque,

porque soy bien brava.

Cuando a mi me jod**,

me saco la puñalada.

Que no me provoque,

porque estoy cansada.

Cuando me molesto,

no me importa nada.

Pórtate bonito,

y no te la juegues.

A mí no me mientes,

yo sé como eres.

Pórtate bonito,

y no te la juegues.

No somos juguetes;

somos bien mujeres.

¡Pamela Franco!

¡Melanie Martínez!

¡Ay hermana! ¿Y esta canción? Otro golazo de Carlitos Rincón.

¡Ay hermana! Qué cosa estamos pagando,

que encima que sinvergüenza;

de nosotras sigue hablando.

Encima que sinvergüenza;

de nosotras sigue hablando.

¡Ay hermana! El diablo me esta sacando,

encima que no ha cumplido;

nos sigue atormentando.

Encima que no ha cumplido;

nos sigue atormentando.

Que no me provoque,

porque soy bien brava.

Cuando a mi me jod**,

me saco la puñalada.

Que no me provoque,

porque estoy cansada.

Cuando me molesto,

no me importa nada.

Pórtate bonito,

y no te la juegues.

A mí no me mientes,

yo sé como eres.

Pórtate bonito,

y no te la juegues.

No somos juguetes;

somos bien mujeres.

¡Y como se mata!

¡Y como se mata!

Calladito quedas mejor;

calladito no cometes error;

calladito quedas mejor;

calladito no cometes error.

Que no me provoque,

porque soy bien brava.

Cuando a mi me jod**,

me saco la puñalada.

Que no me provoque,

porque estoy cansada.

Cuando me molesto,

no me importa nada.

Pórtate bonito,

y no te la juegues.

A mí no me mientes,

yo sé como eres.

Pórtate bonito,

y no te la juegues.

No somos juguetes;

somos bien mujeres.

CÁLLATE!

La letra refleja la experiencia de ambas artistas y conecta con la audiencia femenina que ha vivido situaciones similares: infidelidad, manipulación y desgaste emocional en relaciones pasadas.

Pamela Franco y Melanie Martínez
Pamela Franco y Melanie Martínez unieron sus voces para el lanzamiento de 'Que No Me Provoque', la explosiva canción de cumbia que ha puesto a temblar a Christian Domínguez. (Instagram Pamela Franco)

Un lanzamiento con mensaje y polémica

El videoclip, lanzado en el canal de YouTube de Pamela Franco, muestra a ambas artistas en una puesta en escena llena de actitud, con coreografías y visuales que refuerzan el mensaje de fuerza y autonomía. El estribillo “Que no me provoque, porque soy bien brava” se ha convertido rápidamente en tendencia en plataformas digitales, donde usuarias celebran el mensaje de empoderamiento y apoyo mutuo.

En declaraciones pasadas, Pamela Franco no negó el trasfondo personal de la canción. “Es para todos los que se portan mal y nos paran fastidiando. Si el señor se siente aludido es su problema, acá el que se pica pierde”, señaló en evidente referencia a Christian Domínguez, padre de su hija María Cataleya y expareja de ambas cantantes.

Por su parte, Melanie Martínez, quien regresa a la música tras un largo retiro, expresó su entusiasmo por este nuevo ciclo y agradeció la oportunidad de volver a los escenarios junto a Franco. “Sé que apenas la escuchen muchas se van a identificar. La expectativa es enorme y sé que será el primer paso de otros planes que tenemos”, mencionó la cantante.

Pamela Franco y Melanie Martínez
El lanzamiento marca el regreso de Melanie Martínez a la música y refuerza la figura de Pamela Franco como voz de mujeres en la cumbia peruana. (Instagram Pamela Franco)

Ambas artistas han aclarado que, aunque la canción nace de vivencias personales, su objetivo es que cualquier mujer que se sienta identificada la haga suya y la convierta en un himno de fortaleza frente a relaciones tóxicas o dañinas.

El lanzamiento de ‘Que no me provoque’ no solo marca un hito en la carrera de Pamela Franco y el regreso de Melanie Martínez, sino que también simboliza la sororidad y el apoyo mutuo entre mujeres que han atravesado situaciones difíciles. En entrevistas previas, ambas dejaron claro que la colaboración surgió de una conversación sobre sus experiencias con Domínguez y la necesidad de transformar el dolor en arte y fortaleza.

El contexto de la canción incluye procesos legales y denuncias públicas entre Melanie Martínez y Christian Domínguez, así como episodios de tensión mediática en los que Pamela Franco también se ha visto involucrada. En ese sentido, el tema funciona como una declaración de independencia emocional y como respuesta a la exposición pública de sus historias personales.

Un éxito en plataformas y planes a futuro

El videoclip de ‘Que no me provoque’ viene siendo recibido con entusiasmo y rápidamente sumó miles de visualizaciones y comentarios en YouTube y redes sociales. Pamela Franco anticipó que la colaboración es solo el inicio de una serie de proyectos conjuntos con Martínez, incluyendo la posibilidad de giras y presentaciones en vivo como dúo.

“Las personas que quieran poner trabas, cosas negativas, nos hemos hecho un baño de ruda y por si acaso acá nada es personal... hacemos música de acuerdo a todas las vivencias de todas las personas”, explicó Franco, enfatizando que la canción, aunque inspirada en su historia, es universal.

El público ha interpretado la letra como una indirecta directa a Christian Domínguez, aunque ambas artistas optan por dejar la interpretación abierta, apelando a la identificación de otras mujeres en situaciones similares.

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