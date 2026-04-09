Perú

Magaly Medina expone a la amiga de Federico Salazar: viajes, fiestas y vínculos en la farándula: “Se conocen de antes de Katia”

Amigas como Geni Alves, ‘La Negra Petróleo’ y Paloma de la Guaracha revelaron detalles de su vida personal y de la amistad con el periodista, que se remontaría a antes de su relación con la actriz

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Un informe completo revela la identidad de Erika Manrique, la mujer vinculada a Federico Salazar tras su separación. Conoce su círculo de amigas en la farándula, sus viajes y lo que dicen Geni Alves y Paloma de la Guaracha sobre ella. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente emisión del programa “Magaly TV La Firme” volvió a colocar en el centro de la conversación, esta vez a partir de un informe que buscó responder una pregunta que ha generado curiosidad, comentarios en redes sociales: ¿quién es la amiga de Federico Salazar?.

La propia Magaly Medina, fiel a su estilo directo, introdujo el tema con una reflexión que no solo apuntó a la identidad de esta mujer, sino también al impacto emocional que una situación así podría generar en un entorno personal marcado por años de relación.

Vamos a contarles quién es la amiga de Federico Salazar, ya que esta mujer ha despertado memes, ha despertado burlas en TikTok, etcétera. Pero ¿quién es esta amiga? Esta amiga, que además se dice con derechos que es su amiga hace mucho tiempo, debe haberle causado, yo no entiendo, pero trato de ser empática y creo que esto no le ha debido de gustar nada a Katia Condos", dijo en un inicio.

Amigas de Erika Manrique rompen su silencio y cuentan todo sobre su cercanía con Federico Salazar. Captura: Magaly TV La Firme.
Amigas de Erika Manrique rompen su silencio y cuentan todo sobre su cercanía con Federico Salazar. Captura: Magaly TV La Firme.

“Enterarse que tu marido tiene una amiga que tú no conocías, a la que visitaba, según ella, desde hace muchísimo tiempo, no debe haberle caído bien. Aún, más aún cuando estás viviendo un proceso de duelo, un proceso de separación. Después de treinta años de haber confiado en una persona que de la noche a la mañana, de pronto, desconoces que tenía un lado que tú desconocías”, expresó la conductora.

Amigas de Erika Manrique hablan de la fuerte amistad con Federico Salazar

El reportaje se centró en Erika Manrique, señalada como la mujer en cuestión, y en su entorno cercano, particularmente a partir de testimonios de sus amigas Geni Alves y Paloma de la Guaracha, quienes ofrecieron detalles sobre su vida personal, sus vínculos y su estilo de vida. A través de estos relatos, el programa construyó un perfil que mezcla aspectos cotidianos con elementos propios del mundo del espectáculo.

Amigas de Erika Manrique rompen su silencio y cuentan todo sobre su cercanía con Federico Salazar. Captura: Magaly TV La Firme.
Amigas de Erika Manrique rompen su silencio y cuentan todo sobre su cercanía con Federico Salazar. Captura: Magaly TV La Firme.

Uno de los primeros puntos abordados fue el origen de la relación entre Erika Manrique y Federico Salazar. Según lo expuesto en el informe, se trataría de una amistad de larga data, que incluso se remontaría a etapas anteriores a la relación del periodista con Katya Condos. Esta versión fue respaldada por una de sus allegadas, quien explicó:

Según lo que me ha dicho Erika, son amigos de hace muchos años, desde cuando, eh, él empezó o desde antes de la relación con, con, con Katia. Entonces, su amistad es muy larga y ellos, eh, a veces se veían, tomaban café, o sea, eran amigos. Y, ella me decía también que Federico era un caballero, que es una buena persona, que conoce a su mamá, a su herma-- a su hermana. Entonces, es bien familiar la cosa, ¿me entiendes? Si una persona se separa, vas a buscar sus mejores amigos para compartir, relajar un poco, ¿no?”.

Amigas de Erika Manrique rompen su silencio y cuentan todo sobre su cercanía con Federico Salazar. Captura: Magaly TV La Firme.
Amigas de Erika Manrique rompen su silencio y cuentan todo sobre su cercanía con Federico Salazar. Captura: Magaly TV La Firme.

En ese sentido, se mencionó su vínculo con figuras como Angie Jibaja, con quien habría intentado emprender un negocio durante la pandemia, así como su cercanía con otras personalidades del medio. Las imágenes y testimonios recogidos también mostraron su participación en celebraciones y reuniones, donde, según se indicó, mantiene una vida social activa.

Uno de los episodios que más llamó la atención fue su presencia en el cumpleaños de una figura conocida como “La Negra Petróleo”, donde habría sido vista acompañada y en actitud cercana con un joven.

Ah, a mi cumpleaños llegó con un amigo. Yo la vi llegando con un amigo y con Geni Alves”, se escuchó en el informe. A esto se sumó otro testimonio: “Erika se estaba besando con un chico”, ante lo cual la respuesta fue: “Sí, o sea, pero por eso, ella es soltera, ¿no?”. La conversación continuó con una frase que reflejó cierta distancia frente al hecho: “Sí, pues, pero ¿yo qué voy a hacer? Yo soy ciega, sorda y muda”.

Amigas de Erika Manrique rompen su silencio y cuentan todo sobre su cercanía con Federico Salazar. Captura: Magaly TV La Firme.
Amigas de Erika Manrique rompen su silencio y cuentan todo sobre su cercanía con Federico Salazar. Captura: Magaly TV La Firme.

Más allá de estos episodios, el reportaje también abordó la forma en que Erika Manrique sostiene su estilo de vida. Ante la pregunta sobre sus ingresos, una de sus amigas explicó: “No, ella se dedica, pues, a alquilar su arriendo de, de su, de su casa, de La Molina, de esas cosas”. Al ser consultada sobre si contaba con más propiedades, añadió: “Sí, tiene su casa en otro lugar también por San Miguel, Surco. Ella vive de sus arriendos. A ella le gusta viajar, eso sí”, mencionó Paloma de la Huaracha.

En efecto, el informe destacó que la mujer mantiene una rutina de viajes frecuentes, incluyendo recientes estancias en ciudades europeas como Málaga y París, con planes de continuar hacia Italia. Esta faceta fue presentada como parte de un estilo de vida que combina independencia económica con una intensa vida social.

Amigas de Erika Manrique rompen su silencio y cuentan todo sobre su cercanía con Federico Salazar. Captura: Magaly TV La Firme.
Amigas de Erika Manrique rompen su silencio y cuentan todo sobre su cercanía con Federico Salazar. Captura: Magaly TV La Firme.

Federico Salazar estará en el cumpleaños de Erika Manrique

Otro detalle que generó expectativa fue la mención de su próximo cumpleaños, evento que, según se dejó entrever, podría contar con la presencia de Federico Salazar.

Oye, sí, falta poquito. Sí, me ha llamado y me lo dijo, que es su cumpleaños, ¿no, mi hijo Paloma? Es mi cumpleaños. Así, por más que la gente sigan hablándome del rumor de Federico, que él va a estar presente en mi cumpleaños”, se indicó en el reportaje.

Amigas de Erika Manrique rompen su silencio y cuentan todo sobre su cercanía con Federico Salazar. Captura: Magaly TV La Firme.
Amigas de Erika Manrique rompen su silencio y cuentan todo sobre su cercanía con Federico Salazar. Captura: Magaly TV La Firme.

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