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Con el regreso de Maguilaura Frías, las voleibolistas del exterior que Antonio Rizola planea citar a la selección peruana para la Copa América 2026

El adiestrador brasileño anticipó los principales nombres que figurarán en la nómina para la justa continental que tendrá lugar en la capital peruana, en el marco de su segunda edición

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La lista preliminar de jugadoras extranjeras que citará Antonio Rizola en la selección peruana.
La lista preliminar de jugadoras extranjeras que citará Antonio Rizola en la selección peruana.

Antonio Rizola ha refrendado la convocatoria de Maguilaura Frías. La voleibolista nacional, apartada de la selección peruana desde finales del 2023, se unirá al grupo de trabajo que lidera el entrenador brasileño, quien convenció a la capitana del Fundación Cajasol Andalucía de España para competir junto a sus connacionales en la Copa América 2026.

El certamen se desarrollará en Lima del 21 al 26 de julio. El equipo nacional buscará igualar o superar su participación en la primera edición, donde se colgaron la medalla de plata. En esa línea, para Rizola es crucial contar con ‘Magui’, quien se coronó en la Copa de la Reina 2026 y está recuperándose de una lesión.

A Frías se unen importantes figuras del voleibol nacional que militan en el extranjero. En diálogo con ‘La Cátedra Deportes’, Rizola anticipó a las jugadoras que citará para la Copa América y también para el determinante campeonato clasificatorio al Mundial 2027 que tendrá lugar en Brasilia, del 8 al 13 de septiembre.

Maguilaura Frías, campeona de la Copa de la Reina como capitana del Fundación Cajasol Andalucía. Crédito: Instagram Maguilaura Frías.
Maguilaura Frías, campeona de la Copa de la Reina como capitana del Fundación Cajasol Andalucía. Crédito: Instagram Maguilaura Frías.

“Sabemos que estamos distantes de Brasil, Argentina, Colombia y estamos ahí peleando con Venezuela y Chile por un cupo”, sostuvo el entrenador del combinado nacional, quien detalló que el clasificatorio al Mundial otorga un solo boleto a los Juegos Olímpicos y tres al Campeonato Mundial.

Las jugadoras del extranjero que citará Rizola

  • Maguilaura Frías (Fundación Cajasol Andalucía de España)
  • Yadhira Anchante (AO Thíras de Grecia)
  • Ángela Leyva (Beşiktaş de Turquía)
  • Jade Cuya (Jackson Dolphins de Estados Unidos)
  • Elizabeth Braithwaite (Trinity Valley CC de Estados Unidos)
  • Alondra Villanueva (Seton Hall University de Estados Unidos)
  • Alondra Alarcón (Nevada University de Estados Unidos)
  • Fabiana Távara (Eastern Florida State College de Estados Unidos)
Selección peruana de vóley afrontará la Copa Sudamericana durante este 2026.
Selección peruana de vóley afrontará la Copa Sudamericana durante este 2026.

¿Cuándo saldrá la lista definitiva?

El entrenador Antonio Rizola explicó que la convocatoria para la selección nacional se realizará en dos fases, diferenciando a las jugadoras según el momento en que sus equipos quedan fuera del campeonato local. “Entre todas las que están fuera y las que están acá, en la próxima semana sale una convocatoria de los ocho equipos que ya salieron de la Liga Peruana de Vóley para que se presenten”, señaló el director técnico.

Rizola agregó que, al concluir el torneo, se abrirá una segunda instancia: “Y cuando finalice el campeonato, sale otra convocatoria de los cuatro equipos que van a estar: tercer y cuarto, primero y segundo”. El número total de citadas, precisó, “oscilará entre treinta y seis a cuarenta atletas”, permitiendo así evaluar el rendimiento de un grupo amplio antes de definir la nómina final.

Ensayo-error en la Copa América

La selección peruana de voleibol afrontará un nuevo desafío en la Copa América de Vóley 2026, torneo que tendrá como sede principal la ciudad de Lima. El certamen, en su segunda edición, se disputará del 21 al 16 de julio y reunirá a los mejores equipos del continente. Perú buscará aprovechar su condición de local para repetir o mejorar el histórico desempeño alcanzado en la edición anterior.

La bicolor' se impuso 3-1 en sets ante la 'canarinha'. (Video: Latina)

En la primera Copa América, el equipo dirigido por Antonio Rizola logró una destacada actuación al obtener la medalla de plata, consolidándose como uno de los conjuntos más competitivos de Sudamérica. La campaña estuvo marcada por victorias clave en la fase de grupos ante Brasil, Chile y Venezuela; y un juego colectivo sólido, que permitió al equipo llegar a la final.

Jugadoras como Yadhira Anchante, Ángela Leyva, Diana de la Peña, Kiara Montes y Flavia Montes se convirtieron en referentes dentro de la cancha. Su aporte fue esencial para que Perú superara a rivales históricos y alcanzara la instancia decisiva del torneo. El público local acompañó en cada partido, generando un ambiente de apoyo que potenció el rendimiento del plantel.

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