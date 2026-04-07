Erika Manrique revela que Federico Salazar le avisó de su separación antes del comunicado: “Me avisó en la mañana”

¿Nace un nuevo romance? Federico Salazar, recién separado, pasa tiempo con Erika Manrique. Escucha las declaraciones de la amiga, quien asegura que fue la primera en saber de la ruptura con Katia Condos. Magaly TV La Firme/ ATV.

La historia volvió a encenderse no por nuevas imágenes, sino por palabras. Esta vez, fueron las propias declaraciones de Erika Manrique las que colocaron el tema nuevamente en el centro de la conversación mediática, luego de responder a los reporteros de Magaly Medina el pasado 6 de abril.

En un contexto marcado por la reciente separación entre Federico Salazar y Katia Condos, sus palabras no solo confirmaron cercanía, sino que revelaron un nivel de confianza que ha generado múltiples interpretaciones.

Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.

Lejos de esquivar las preguntas, Erika terminó dando detalles que, según el propio relato televisivo, no eran necesariamente esperados. En medio de la conversación con los llamados “urracos”, la mujer dejó en claro que no es ajena a los momentos clave en la vida del periodista, incluyendo uno de los más sensibles: su separación.

Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.

“Claro que me ha contado las cosas que han pasado, ¿no? Porque yo me enteré también. Bueno, yo ese mismo día yo me enteré porque él me avisó en la mañana. El mismo día que salió, yo tengo acá. O sea, él me dijo: ‘Me voy a separar’. En la mañana me avisó y en la tarde no salió comunicado. Yo a Katia no la conozco, solamente por referencias de él. Yo no la conozco a mí por la televisión, no sé si ella sabrá de mí”, afirmó, en una declaración extensa que ha sido ampliamente comentada.

Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.

No conoce a Katia Condos

La frase no solo confirma que fue una de las primeras personas en conocer la decisión, sino que introduce un elemento clave: la anticipación. Es decir, Erika Manrique habría sido informada de la ruptura incluso antes de que se hiciera pública, lo que la posiciona dentro de un círculo de confianza cercano al periodista.

Este punto ha sido uno de los más analizados, ya que ocurre en el contexto de una relación de más de 30 años entre Federico Salazar y Katia Condos, considerada durante décadas como una de las más estables y discretas del medio.

Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.

El hecho de que una persona externa haya recibido esta información antes que el público —y posiblemente antes que otros círculos cercanos— ha despertado interrogantes.

Pero no fue lo único que llamó la atención. La propia Erika fue enfática en señalar que no tiene ningún vínculo con Katia Condos. “Yo a Katia no la conozco, solamente por referencias de él… no sé si ella sabrá de mí”, reiteró, dejando en evidencia una desconexión que, para muchos, resulta inusual en relaciones de larga duración.

Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.

A medida que avanzaba la conversación, los reporteros insistieron en conocer la naturaleza del vínculo entre ella y Federico Salazar. Fue entonces cuando Erika respondió de manera directa, aunque con ciertos matices.

“No somos pareja”, afirmó inicialmente, descartando cualquier relación sentimental. Sin embargo, al profundizar en la pregunta, dejó ver incomodidad. “Ay, ya me puso nerviosa, oye, es que es peso”, respondió, en una frase que evidenció tensión ante la insistencia.

La conversación continuó con un tono más firme por parte de Erika, quien buscó dejar clara su posición personal. “Mira, yo vivo sola. No, yo no tengo a quién dar explicaciones de nada, por si acaso. Soy una mujer libre. Él también. Yo no tengo que ver nada con Federico en el caso de la separación de, con, con Katia, por si acaso”, sostuvo, marcando distancia de cualquier responsabilidad en el quiebre.

Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.