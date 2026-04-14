María Pía Vallejos defiende su romance con Gustavo Salcedo y responde a Maju Mantilla: “Disfrutamos el tiempo juntos”

María Pía Vallejos defiende su romance con Gustavo Salcedo y responde a Maju Mantilla. IG

La mañana del 14 de abril, María Pía Vallejos se comunicó con el magazine América Hoy para dar su opinión acerca de los rumores y declaraciones cruzadas que la involucran en el triángulo sentimental con Gustavo Salcedo y Maju Mantilla.

Desde hace semanas, la historia que une a la veterinaria y al empresario ha sido objeto de especulación mediática, especialmente tras la reciente aparición pública de Salcedo junto a la ex Miss Mundo en las elecciones del domingo.

A través de un mensaje de chat leído al aire por la conductora Janet Barboza, Vallejos confirmó que mantiene una relación sentimental con Salcedo y que ambos están enfocados en disfrutar su presente.

“Mi vínculo es con Gustavo y estoy segura de sus sentimientos... pero al final cada uno sacará sus propias conclusiones”, expresó.

La profesional veterinaria evitó referirse directamente a las declaraciones de Maju Mantilla, argumentando que su atención está puesta únicamente en su pareja y en el tiempo que comparten juntos.

María Pía Vallejos reafirmó su relación con Gustavo Salcedo y aseguró que disfrutan su presente juntos, pese a la controversia mediática.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: una relación bajo el escrutinio público

La vida sentimental de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se intensificó luego de que ambos fueran captados acudiendo juntos a votar. Ante la consulta de 'América Hoy’, Maju reiteró que su vínculo con Salcedo sigue siendo “real y cargado de sentimientos”, sin precisar si existe una reconciliación formal.

“Solo te puedo decir que me quedo con lo que conversamos nosotros todos los días, con lo que sentimos y con lo nuestro. Eso es real y nadie lo va a cambiar”, afirmó la ex reina de belleza, rehusándose a dar más detalles sobre la vida privada que comparte con el empresario.

En declaraciones previas a Amor y Fuego, Mantilla enfatizó que, pese a la separación y los rumores, ambos mantienen una comunicación diaria y un lazo emocional importante:

“Para mí es una persona sumamente importante. Nos amamos, sí. Creo que todo a su tiempo. Siempre hemos expresado nuestro deseo de estar juntos”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación futura.

La exposición mediática, sin embargo, ha tenido un costo emocional para Maju, quien pidió respeto por su privacidad y la de su familia. “Hay cosas que se dicen en casa, muy personales, y no tengo por qué exponerlas. Yo soy respetuosa con ustedes, pero no puedo estar hablando todo el tiempo de mi vida. ¿Creen que no afecta todas estas cosas?”, expresó Mantilla con voz entrecortada tras ejercer su voto.

Maju Mantilla declaró que mantiene un lazo real con su aún esposo, sin precisar si existe reconciliación.(Instagram)

María Pía Vallejos: “No tengo nada que opinar sobre lo que diga Maju”

Por su parte, María Pía Vallejos respondió con claridad y firmeza al ser consultada sobre el tema.

“Él mismo dijo en sus declaraciones que ya no viven en la misma casa. Pero, como te digo, sobre lo que ella diga, no tengo nada que opinar. Gustavo tiene claro lo que quiere y por eso fue que salió a hablar”, indicó la veterinaria, remarcando la transparencia de su relación con Salcedo.

Vallejos insistió en que su enfoque está en disfrutar la etapa presente, sin dejarse afectar por la controversia pública: “Solo que por el momento queremos disfrutar esta bonita etapa y estar tranquilos. Nadie está haciendo nada malo ni tampoco se está escondiendo”, puntualizó.

Sobre las especulaciones generadas por las imágenes de Gustavo Salcedo junto a Maju Mantilla en actividades familiares, la veterinaria fue tajante: “Claro, siempre van a especular y tratar de encontrar el fallo. Me parece que él dejó en claro la situación y no hay más vuelta que darle”.

María Pía Vallejos responde a las declaraciones de Maju Mantilla y afirma que la realidad sobre su relación con Gustavo Salcedo ya fue aclarada. (Captura de video 'Amor y Fuego')

“Disfrutamos el tiempo juntos”: la postura de Vallejos ante el futuro

María Pía dejó en claro que confía plenamente en el vínculo sentimental que mantiene con Gustavo.

“Mi vínculo es con Gustavo y estoy segura de mis sentimientos, pero al final cada uno sacará sus propias conclusiones”, sostuvo.

“Gustavo es una buena persona. Compartimos muchas cosas en común y disfrutamos el tiempo juntos. Creo que eso es lo importante. De igual manera, se lleva un día a la vez porque nadie sabe lo que puede pasar mañana”, afirmó.

La veterinaria también recalcó que no le incomoda la relación de Salcedo con la madre de sus hijos, pero advierte que jamás aceptaría una doble vida. “Si pasa algo que no se ajuste a mis expectativas a futuro, créeme que seré la primera en terminarlo”, concluyó, dejando claro que su relación se basa en la confianza y la honestidad.

Un triángulo mediático que sigue generando titulares

La historia entre Maju Mantilla, Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos continúa generando interés en el espectáculo peruano. Tras una separación marcada por versiones cruzadas, Salcedo admitió que mantiene una relación con Vallejos, aunque también ha sido visto en actividades familiares con Maju, alimentando rumores de reconciliación y nuevos capítulos en la vida sentimental de los tres involucrados.

Mientras las versiones se multiplican, Vallejos y Salcedo prefieren enfocarse en su presente y disfrutar del tiempo compartido, sin ceder terreno a la polémica. “Nadie está haciendo nada malo ni tampoco se está escondiendo”, reiteró Vallejos, dejando en claro que su prioridad es la tranquilidad y el respeto mutuo.

Maju Mantilla niega el romance de Gustavo Salcedo con la veterinaria María Pía Vallejos y recalca el amor que aún existe entre ellos. (Capturas de video)