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A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali HOY: partido por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Tras el empate con Tigre, los ‘churres’ buscarán su primer triunfo frente los ‘diablos rojos’ en Colombia en su segunda presentación en el torneo internacional. Conoce los horarios del emocionante duelo

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A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali por la Copa Sudamericana 2026
A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali por la Copa Sudamericana 2026

El segundo encuentro del grupo en la Conmebol Sudamericana 2026 enfrenta a Alianza Atlético y América de Cali, dos equipos que debutaron con empates en esta etapa del certamen. El partido, que se disputará en Colombia, tiene el potencial de definir tempranamente el rumbo de ambos en la competencia.

A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali por la Copa Sudamericana 2026

El encuentro entre Alianza Atlético y América de Cali por la segunda jornada de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana 2026 se jugará hoy, miércoles 15 de abril, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, por el Grupo A. Un horario que busca captar la atención de distintas audiencias sudamericanas. La cita está pautada para las 21:00 horas en en Colombia, Perú y Ecuador, las 22:00 horas en Chile, y las 23:00 en Argentina y Uruguay.

La expectativa crece tanto en el público local como en los seguidores peruanos, conscientes de que el resultado puede ser determinante para el resto de la fase. Con el pitazo inicial acercándose, ambos planteles afinan detalles para un partido que promete dejar huella en el grupo.

A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali
A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali

Dónde ver Alianza Atlético vs América de Cali por la Copa Sudamericana 2026

La cobertura del partido entre América de Cali y Alianza Atlético por la segunda jornada de la Copa Sudamericana 2026 estará disponible para toda Sudamérica a través de DSports en televisión y la plataforma de streaming DGO. Ambos servicios permitirán seguir el enfrentamiento en directo desde cualquier país de la región.

Para quienes buscan información complementaria y seguimiento en tiempo real, Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial con todos los detalles del conjunto peruano. El medio actualizará la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas, los resultados y la tabla de posiciones, brindando así una experiencia informativa completa para los seguidores del torneo.

Dónde ver Alianza Atlético vs América de Cali por la Copa Sudamericana 2026
Dónde ver Alianza Atlético vs América de Cali por la Copa Sudamericana 2026

Así llegan Alianza Atlético y América de Cali a la fecha 2

El enfrentamiento entre América de Cali y Alianza Atlético por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se presenta como un punto de inflexión para ambos clubes, que debutaron con empates en la competencia. Los colombianos igualaron 1-1 ante Macará en Ecuador, mientras que el conjunto peruano obtuvo el mismo resultado frente a Tigre en el estadio Miguel Grau del Callao.

Ambos conjuntos llegan a este compromiso en condiciones similares, ya que ninguno disputó partidos en sus respectivos torneos locales el fin de semana previo. Esta pausa en la agenda les permitió contar con más tiempo para planificar su estrategia y llegar con el plantel descansado al crucial partido.

En el equipo colombiano, todas las miradas estarán puestas en Yeison Guzmán, quien suma nueve tantos en la Liga BetPlay y ha sido señalado como el máximo artillero del plantel. Su capacidad de desequilibrio lo convierte en la principal amenaza para la defensa rival en este partido.

Por su parte, Franco Coronel se destaca en Alianza Atlético como una de sus figuras ofensivas, con tres goles y una asistencia en la presente temporada. Su aporte goleador ha sido clave para el conjunto peruano, que buscará sorprender en condición de visitante.

Para quienes se preguntan por los antecedentes entre estos equipos, América de Cali y Alianza Atlético no han registrado enfrentamientos oficiales previos en torneos internacionales. Este será el primer cruce entre ambos en una competencia de este calibre.

El delantero entró desde el banco de suplentes y puso el empate con gran definición - Crédito: DSports.

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