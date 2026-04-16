Perú

¿Álvaro Paz de la Barra se vuelve tiktoker? Candidato presidencial sortea un reloj Cartier disfrazado de vaquero

Tras obtener uno de los peores resultados en las elecciones, el exalcalde de La Molina intensificó su actividad en redes sociales, donde promociona sorteos y nuevos programas dirigidos a jóvenes

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Álvaro Paz de la Barra
Álvaro Paz de la Barra intensificó su presencia en redes sociales tras quedar en el puesto 31 de 35 candidatos en las elecciones generales, según datos preliminares de la ONPE

El candidato presidencial por el partido Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, aumentó su actividad en redes sociales tras participar de las elecciones generales, justo cuando los resultados preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lo sitúan en el puesto 31 entre 35 postulantes.

El exalcalde del distrito limeño de La Molina, quien fue tendencia en redes sociales debido a su atuendo estrambótico al momento de acudir a sufragar, anunció —mediante una transmisión en directo en TikTok— el sorteo de un reloj modelo Santos de Cartier entre sus seguidores.

“Me han llamado de canales, streamers y eso, pero dije: ‘yo soy empresario’. Entonces, voy a hacer mi canal, nuestro canal, pues como es una comunidad ahora (...) vamos a poner una parrilla de cuatro programas de entretenimiento para jóvenes y emprendimiento, de política, de farándula”, dijo enfundado en un atuendo de vaquero.

Paz de la Barra también se refirió a la denuncia de fraude electoral planteada por el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien convocó a la “insurgencia ciudadana” si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no declara la nulidad de los comicios.

Hombre sonriente con traje azul y gafas de sol deposita un voto en una urna electoral. Un niño lo mira a su izquierda. Al fondo, una cabina de votación y un cartel de no fumar
El exalcalde fue tendencia por su atuendo llamativo durante la votación y realizó un sorteo de un reloj Cartier a través de una transmisión en TikTok

“Fraude no hay. Desde el momento que los 35 candidatos nos hemos sometido a las reglas de juego, ya sabíamos que iba a pasar cosas. Ahora nos toca apechugar. Vamos a esperar el 100% del conteo de la ONPE y vamos a hablar, así que live todos los días para hablar sobre política”, afirmó.

Además del sorteo del reloj, el candidato promocionó en su cuenta de TikTok una cena para dos seguidoras, cuyas ganadoras también fueron anunciadas. “Sigamos formando comunidad y siempre atentos a los live porque en todos haré sorteos con diferentes dinámicas. Mi equipo se está comunicando con ellas. La cena será transmitida en vivo”, señaló.

Según el último reporte de la ONPE, con el 93.065% de las actas contabilizadas, Paz de la Barra solo alcanzó un 0.138% de votos válidos, lo que equivale a 21,744 sufragios, una cifra muy inferior al umbral que exige la Ley Orgánica de Elecciones para conservar la inscripción partidaria.

La normativa exige que los partidos logren al menos el 5% de votos válidos a nivel nacional, o bien, obtengan siete diputados o tres senadores. Si no cumplen con estos requisitos, pierden su registro.

Álvaro Paz de la Barra
Solo obtuvo el 0.138% de los votos válidos, cifra que pone en riesgo la inscripción de su partido, ya que no alcanzó el mínimo requerido por la Ley Orgánica de Elecciones

En este contexto, su agrupación política quedaría fuera de la representación parlamentaria y perdería su inscripción, situación que obligaría a iniciar un nuevo proceso de recolección de firmas y cumplir otros requisitos para intentar recuperarla.

Las misiones de observación electoral concluyeron que el proceso resultó transparente y creíble, a pesar de los importantes retrasos en la apertura de varios centros de votación en Lima por falta de material, lo que llevó a que trece locales abrieran el lunes y no el domingo.

El escrutinio está resultando lento ante la complejidad de una papeleta de votación que contenía un total de 35 candidatos presidenciales y cinco elecciones simultáneas con 37 partidos en total, para presidente, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y representantes del Parlamento Andino.

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