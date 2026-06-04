Perú

Desde el sofá, el gasto se dispara: compras online en Perú duplican el promedio de ir a la tienda en físico

La penetración en provincias subió del 39% al 56% entre 2024 y 2026 y avanzó más rápido que en Lima, según Worldpanel by Numerator. El comercio electrónico en Perú ya alcanza a 4 de cada 10 hogares

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eCommerce
El mapa digital en Perú sumó 10% más canales en dos años y el ticket promedio online por hogar aumentó 6% en ese período.

El comercio electrónico en Perú afianza su crecimiento y transforma los hábitos de compra en hogares de todo el país. Según el estudio “La Nueva Radiografía del Consumidor Peruano” de Worldpanel by Numerator, la penetración del ecommerce ya alcanza al 41% de los hogares peruanos y el ticket promedio de compra online supera ampliamente al de las compras en tiendas físicas.

La tendencia revela una mayor sofisticación en las decisiones de compra, pero también expone el principal desafío del sector: lograr que los usuarios repitan sus compras con mayor frecuencia.

¿Quién es el nuevo consumidor digital?

El avance del comercio electrónico no se limita a Lima. El informe muestra que el crecimiento es especialmente dinámico en provincias, donde la penetración del ecommerce pasó del 39% al 56% entre 2024 y 2026, superando el ritmo de la capital.

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Actualmente, existen 10% más canales digitales que hace dos años y el ticket promedio online por hogar aumentó 6% en el mismo periodo. Esta expansión territorial abre nuevas oportunidades para marcas y comercios, que encuentran en el canal digital una vía cada vez más rentable y transversal.

ecommerce - compras online - comercio electronico
El consumidor que combina tienda física y plataforma online ya representa el 41% de los hogares peruanos y define el mercado.

El estudio destaca el surgimiento del consumidor “conviviente”, aquel que alterna compras físicas y digitales. Hoy, el 41% de los hogares peruanos compra tanto en tiendas tradicionales como en plataformas online, un segmento que creció nueve puntos porcentuales solo en el último año.

Aunque el ticket promedio es similar entre compradores offline (S/45) y los que combinan ambos canales (S/45.5), la diferencia clave está en la frecuencia de compra: quienes utilizan ambos canales llegan a comprar hasta 26 veces al año, frente a las 15,8 ocasiones de los compradores solo físicos.

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El reto de la recompra: nadie compra dos veces en la misma tienda online

A pesar del crecimiento del canal digital, la recompra se mantiene como el principal reto del sector. En Perú, el promedio de compras online apenas llega a cuatro al año por hogar, muy por debajo de mercados como China o Corea del Sur, donde la penetración digital supera el 90% en hogares urbanos y se registran cerca de 40 recompras anuales.

Para impulsar la habitualidad, el estudio recomienda estrategias integradas entre canales físicos y digitales, incluyendo herramientas como cashbacks, promociones cruzadas y beneficios exclusivos que incentiven la lealtad y la mayor frecuencia de compra.

Billeteras virtuales
La principal traba del ecommerce en Perú es la baja recurrencia de compra, con un promedio de cuatro adquisiciones online al año por hogar.

El ecommerce se democratiza: todos los grupos etarios participan

El fenómeno digital abarca a todas las edades. La penetración del ecommerce alcanza el 39,5% en personas de hasta 34 años, 44% entre 35 y 44 años, 40,3% en el grupo de 45 a 54 años y 38,2% en mayores de 55 años.

Además, el ticket promedio por ocasión en compras online prácticamente duplica al del canal físico en todos los segmentos etarios. El canal digital se consolida como una opción rentable, sofisticada y con inventario casi “infinito”, capaz de responder a las búsquedas cada vez más específicas del consumidor peruano.

Los canales y categorías que lideran el gasto digital: marcas premium y futuro del ecommerce

El estudio divide el ecommerce en cuatro categorías principales: canales híbridos (tiendas físicas con ecommerce propio), WhatsApp, aplicativos de última milla (como apps de delivery) y comercios digitales puros.

Los canales híbridos concentran el 41% del gasto total, seguidos por WhatsApp (21%), aplicativos de delivery (19%) y ecommerce puro (19%). En cuanto a categorías, los productos de belleza lideran las compras en ecommerce puro, WhatsApp y canales híbridos, mientras que los alimentos predominan en los aplicativos de entrega a domicilio.

El canal online impulsa especialmente a las marcas premium, que concentran el 58% de las transacciones digitales y generan el 63% del crecimiento del sector durante el último año.

De esta manera, el comercio electrónico en Perú avanza hacia un modelo más transversal, sofisticado y rentable, en el que la clave será lograr que la experiencia digital se traduzca en mayor lealtad y repetición de compra, concluye Worldpanel by Numerator

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