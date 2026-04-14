César Acuña se esfuma de redes tras fracaso electoral: obtiene solo 1% de votos y cae al puesto 13, al 73,4% de actas procesadas

APP, junto a otras agrupaciones, perdería la inscripción y representación parlamentaria, pues la ley exige alcanzar el 5% de votos válidos o un mínimo de siete diputados o tres senadores

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, ha optado por guardar silencio y esfumarse de redes sociales tras su aparatosa caída en las elecciones generales, con un resultado adverso incluso en La Libertad, región donde ejerció como gobernador.

Al 73,4% de actas procesadas este martes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el político y empresario de 73 años se ubica en el puesto 13 con solo 1.030% de votos válidos (133.341 sufragios), cifra muy inferior al umbral requerido por la Ley Orgánica de Elecciones para mantener la inscripción partidaria.

La norma establece que las organizaciones políticas deben alcanzar al menos el 5 % de votos válidos a nivel nacional o conseguir siete diputados o tres senadores. De no cumplir con estas condiciones, pierden su registro.

Con este escenario, el nuevo Parlamento bicameral quedaría integrado solo por seis agrupaciones: Fuerza Popular, con mayoría en ambas cámaras, junto a Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación.

Tras la derrota, Acuña desapareció de redes sociales y evitó declaraciones; su última aparición relevante fue un desayuno con el streamer Sacha Uzumaki, mientras que en X criticó a la ONPE por fallas logísticas

Diversas tiendas políticas, entre ellas APP, quedarían fuera de la representación parlamentaria y perderían su inscripción, lo cual obligaría a iniciar un proceso de recolección de firmas y cumplir otros requisitos para intentar recuperarla.

La última publicación de Acuña en TikTok, su red favorita donde ganó notoriedad tras comentarios de usuarios que lo ubicaron “en la cima”, muestra su accidentado desayuno junto al streamer Sacha Uzumaki.

En X (antes Twitter), su mensaje más reciente data de hace dos días, cuando criticó “la incompetencia de la ONPE” por fallos logísticos en los comicios, por lo cual calificó la situación como “un golpe directo a la voluntad popular” y pidió la “destitución inmediata” de Piero Corvetto, jefe del organismo.

El desplome de Acuña marca un quiebre en la presencia de su partido en el Congreso desde 2011, cuando integró una coalición con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien acudió a votar en silla de ruedas en una de sus escasas apariciones públicas tras afrontar procesos por presuntos actos de corrupción luego de su renuncia.

Acuña fue el candidato con mayor inversión en primera vuelta, destinando más de S/ 7 millones principalmente a propaganda digital y colaboraciones con influencers. Su hija Kelly sugiere que esta derrota marcaría su retiro definitivo de la política

En los últimos cinco años, APP presidió tres mesas directivas del Congreso y presentó a la reelección a figuras como Lady Camones, Alejandro Soto y Eduardo Salhuana, quienes tampoco aseguraron escaños.

Según Claridad, plataforma de transparencia de la ONPE, Acuña fue el candidato presidencial con mayor inversión en la campaña de primera vuelta, con un gasto de S/ 7’235.165 destinado principalmente a propaganda en medios y plataformas digitales. En total, el partido invirtió S/ 10’391.510 en campañas para la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

Solo en Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, Acuña destinó S/ 1’505.639 a publicidad digital. De ese monto, S/ 569.514 se dirigieron a Lima y S/ 153.324 a La Libertad.

Como parte de su estrategia, además, impulsó colaboraciones con influencers y presencia en plataformas como Kick, donde compartió transmisiones con creadores como Cristorata y el propio Sacha Uzumaki.

¿Fin?

Kelly Acuña, su hija, ha sugerido que este revés marcaría el retiro definitivo de su padre de la política. “Estoy convencida de que todo siempre es para mejor. Se cierra un capítulo de muchos años. De trabajo, de ayuda real a miles de personas… y también de momentos duros”, escribió en un mensaje publicado en Facebook.

“Confío en que todo lo que llega, incluso lo difícil, siempre deja algo. Hoy solo toca cerrar esta etapa y volver a lo esencial”, zanjó.