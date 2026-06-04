Gonzalo Bueno apunta a volver a la victoria en el Challenger de Cattolica en el cierre de su gira sobre arcilla en Italia

Gonzalo Bueno continúa en Italia en busca de encontrarse con su mejor versión. Crédito: Instagram Gonzalo Bueno.

La temporada de Gonzalo Bueno atraviesa uno de sus momentos más exigentes. Luego de firmar semanas de crecimiento sostenido que le permitieron instalarse entre los 200 mejores tenistas del mundo, el peruano llega al Challenger de Cattolica con la necesidad de recuperar sensaciones y reencontrarse con la victoria. El certamen italiano, disputado sobre polvo de ladrillo, representa la última parada de su gira europea sobre arcilla antes de enfocarse en los retos que traerá la temporada de césped.

El jugador trujillano no ha logrado trasladar a los torneos posteriores el nivel que exhibió en la clasificación de Roland Garros. En París estuvo a un solo triunfo de ingresar al cuadro principal del segundo Grand Slam de la temporada, mostrando una versión competitiva y sólida frente a rivales de alto nivel. Sin embargo, tras abandonar la capital francesa, los resultados no acompañaron.

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Primero cayó en su estreno en el Challenger de Vicenza ante el italiano Tommaso Compagnucci, un rival que provenía de la fase clasificatoria. Luego, en Perugia, volvió a despedirse prematuramente al perder frente al experimentado serbio Dusan Lajovic, ex integrante del Top 30 mundial y actual tercer cabeza de serie de aquel torneo. Dos eliminaciones consecutivas en primera ronda encendieron las alarmas en torno a la regularidad que tanto busca construir el peruano.

Gonzalo Bueno ya se entrena en Cattolica, cerca a la costa del mar adriático, en Italia. Crédito: Instagram Gonzaletero.

Ahora, Cattolica aparece como una oportunidad ideal para cambiar el rumbo. Bueno parte como el octavo cabeza de serie del torneo, una condición que refleja el crecimiento que ha tenido durante los últimos meses y el respeto que ha ganado dentro del circuito Challenger. El objetivo inmediato es claro: sumar victorias, recuperar confianza y llegar en las mejores condiciones posibles a la siguiente etapa de la temporada.

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El cuadro principal presenta nombres de jerarquía. El neerlandés Jesper De Jong, reciente cuartofinalista en Cagliari, aparece como el máximo favorito para quedarse con el título. Como segundo preclasificado figura el checo Dalibor Svrcina, finalista este año en el Challenger de Roma. El tercer candidato es precisamente Dusan Lajovic, verdugo del peruano en Perugia y dueño de una extensa trayectoria en el circuito ATP, donde conquistó dos títulos.

Opciones para Bueno en el circuito

Más allá de lo que ocurra en Cattolica, el calendario de Gonzalo Bueno continúa abierto para las próximas semanas. El peruano necesita volver a encadenar triunfos, pero también debe definir cómo encarará la transición hacia la gira sobre césped.

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Una de las alternativas es permanecer en Italia para disputar el Challenger de Parma, torneo que también se desarrolla sobre tierra batida y que le permitiría seguir acumulando ritmo competitivo en una superficie que domina. Sin embargo, existe otra posibilidad que podría resultar más lógica pensando en los desafíos inmediatos: competir en el Challenger de Dublín, certamen que se juega sobre césped y serviría como preparación directa para Wimbledon.

El tenista peruano venció en sets corridos al francés Florent Bax y avanzó a la segunda ronda de la fase clasificatoria. (Video: Tenis al Máximo)

La decisión final dependerá de la planificación de su equipo de trabajo y del estado físico con el que concluya su participación en Cattolica. Lo cierto es que el margen de adaptación antes del Grand Slam británico comienza a reducirse.

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Lugar asegurado en la clasificación de Wimbledon

El 2026 ya es, independientemente de lo que ocurra en las próximas semanas, el año más importante de la carrera profesional de Gonzalo Bueno. Gracias a sus actuaciones en el circuito Challenger, el peruano consiguió asegurarse un lugar en las rondas clasificatorias de los tres primeros Grand Slam de la temporada.

En el Abierto de Australia logró superar una ronda en su debut absoluto en Melbourne. Posteriormente, en Roland Garros, elevó aún más su nivel y alcanzó la tercera ronda de la clasificación, quedando muy cerca de acceder al cuadro principal. Ese rendimiento confirmó que posee las herramientas para competir en escenarios de máxima exigencia.

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Gonzalo Bueno disputará la clasificación de Wimbledon 2026. Crédito: Difusión.

Por ello, el reto inmediato pasa por reencontrarse con la confianza que mostró durante aquella semana en París. Cattolica representa mucho más que un torneo adicional: es la oportunidad para recuperar impulso antes de Wimbledon y demostrar que las recientes derrotas forman parte de un proceso de crecimiento que todavía tiene mucho camino por recorrer.