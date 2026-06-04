Pronóstico del estado del tiempo en Chiclayo para el jueves 4 de junio

Conocer el pronóstico del clima en Chiclayo permite a sus habitantes y visitantes planificar actividades cotidianas y eventos con mayor precisión. Esta información hace más fácil decidir cómo vestir, qué transporte usar y el desarrollo de actividades al aire libre, reduciendo imprevistos ocasionados por cambios en las condiciones atmosféricas.
En este contexto y para estar bien informado te presentamos el pronóstico del clima del viernes 05 de junio :
Cielo nublado con tendencia a lluvia ligera hacia la madrugada y en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.La temperatura máxima del día alcanzará los 30°C.La temperatura mínima será de 20°C.
PUBLICIDAD
Además, saber el pronóstico del tiempo en Chiclayo es relevante para actividades productivas como la agricultura, que depende en gran medida de la temperatura y la precipitación. Con datos actualizados, agricultores y pescadores pueden gestionar mejor sus recursos, ajustando sus jornadas para reducir pérdidas y optimizar rendimientos.
El clima de “la ciudad de la amistad”
El clima en Chiclayo, ubicado en la región de Lambayeque, Perú, es árido y cálido debido a su posición en la costa norte, cerca del desierto y el océano Pacífico. De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) el clima en la “Ciudad de la Amistad” se divide en las siguientes temporadas:
PUBLICIDAD
Verano (diciembre a marzo)
Temperaturas: Las máximas oscilan entre 25°C y 33°C, pudiendo alcanzar picos de 35°C en días particularmente calurosos. Las mínimas suelen estar entre 20°C y 23°C.
Características: Días soleados y despejados predominan, con brisas marinas que refrescan ligeramente por las tardes. Es la temporada ideal para visitar playas como Pimentel, pero se recomienda protección solar y mantenerse hidratado debido. Aunque Chiclayo es árida, esta es la temporada con mayor probabilidad de lluvias, aunque siguen siendo escasas.
Otoño (abril a mayo)
Temperaturas: Máximas entre 23°C y 29°C, con mínimas de 18°C a 21°C. El clima es más templado que en verano, con una transición gradual hacia temperaturas más frescas.
PUBLICIDAD
Características: Los días son soleados con cielos mayormente despejados, aunque puede haber neblina ocasional en las mañanas cerca de la costa. Las brisas marinas siguen presentes, ofreciendo un ambiente agradable.
Invierno (junio a septiembre)
Temperaturas: Máximas entre 20°C y 24°C, con mínimas que pueden descender a 15°C o 16°C, especialmente en las noches y mañanas. Es la temporada más fresca.
Características: Los días suelen empezar con neblina o cielos nublados que se despejan hacia el mediodía, permitiendo tardes soleadas pero frescas. Las brisas marinas son más notorias, refrescando el ambiente.
Primavera (octubre a noviembre)
Temperaturas: Máximas entre 22°C y 28°C, con mínimas de 17°C a 20°C. Las temperaturas comienzan a subir gradualmente hacia el verano.
Características: Días soleados con cielos despejados y brisas marinas suaves. La neblina matinal es menos frecuente que en invierno y el clima es cálido sin ser agobiante.
PUBLICIDAD
Los lugares turísticos de Chiclayo
La "Ciudad de la Amistad" es uno de los principales destinos turísticos del norte de Perú. La ciudad, capital de la región Lambayeque, se destaca por su riqueza arqueológica, gastronómica y cultural.
Entre los principales atractivos turísticos de Chiclayo y sus alrededores se encuentran el Complejo Arqueológico de Túcume, conocido como el Valle de las Pirámides y el Museo Tumbas Reales de Sipán, donde se exhiben los tesoros del Señor de Sipán, considerado uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de América Latina.
A su vez, el Museo Arqueológico Nacional Brüning alberga una de las colecciones más importantes del país, con más de 1.500 piezas en exhibición y alrededor de 5.000 en su acervo, representando culturas como la Lambayeque, Moche, Chimú, Inca y otras sociedades prehispánicas.
PUBLICIDAD
El centro de la ciudad ofrece la posibilidad de recorrer la Plaza de Armas, la Catedral de Chiclayo y el Mercado Modelo, famoso por su sección de hierbas medicinales y productos indígenas. En los alrededores se encuentran las playas de Pimentel y Puerto Eten, destinos populares para el turismo de sol y mar.
La gastronomía lambayecana constituye otro de los grandes atractivos, con platos como el arroz con pato, el cabrito a la norteña y el ceviche de conchas negras, que reflejan la fusión de tradiciones indígenas y españolas.
Más Noticias
Gobierno extiende estado de emergencia en más de 180 distritos por estos motivos
La prórroga abarca zonas afectadas por la delincuencia en Tacna y 21 regiones por lluvias intensas; se restringen derechos constitucionales y se refuerza la seguridad con acciones coordinadas entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y gobiernos regionales
Johan Fano ironiza con las lesiones de Alex Valera que impiden su presencia en la selección peruana: “Llamémosle casualidad o circunstancias”
El ‘Gavilán’ comprende la existencia de infortunios alrededor del ‘Cholo’, pero le sugiere que, por lo menos, acompañe a la ‘bicolor’ o realice su rehabilitación bajo la mirada de Mano Menezes
El electrodoméstico que más consume en casa dejará de estar oculto: Perú alista la llegada de sus primeros medidores inteligentes
¿Se imagina poder controlar en tiempo real y desde el celular cuánta luz consume cada día? Muy pronto, los peruanos podrán hacerlo gracias a los medidores inteligentes, y el impacto alcanza incluso a la industria
Shirley Iparraguirre es nominada a los Latin Music Awards y lleva la cumbia peruana a Nueva York
La cantante nacional celebra su reconocimiento internacional gracias al éxito de “La Indecorosa” y promete seguir difundiendo el ritmo peruano en escenarios globales, respaldada por el apoyo de sus seguidores y su equipo artístico.
Facundo Morando fue oficializado por Fluminense después de hacer historia con Alianza Lima: “Estoy muy feliz de estar aquí”
El entrenador argentino fue presentado oficialmente por el club brasileño para la temporada 2026/27 y compartió sus primeras impresiones sobre el desafío que asumirá tras su exitoso paso por el Perú
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD