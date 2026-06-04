Gobierno extiende estado de emergencia en más de 180 distritos por estos motivos

El Gobierno peruano oficializó la prórroga del estado de emergencia en más de 180 distritos del país, una decisión dirigida a enfrentar dos problemáticas de alto impacto: la criminalidad en la región de Tacna y los efectos de las intensas lluvias en 21 regiones.
El Ejecutivo publicó los decretos supremos Nº 086-2026-PCM y Nº 087-2026-PCM en el diario oficial El Peruano, estableciendo la extensión de la emergencia por 60 días adicionales a partir de junio.
En el caso de Tacna, la medida se aplica a los distritos de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata, ubicados en la frontera con Chile. Las autoridades fundamentaron la decisión en informes de inteligencia y mapas del delito que advierten la persistencia de hechos delictivos como hurtos, robos, contrabando y otras situaciones de violencia. La Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).
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Durante la vigencia de la prórroga se restringen derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y seguridad personal.
Los operativos incluyen vigilancia terrestre y aérea, patrullajes motorizados en la línea fronteriza y monitoreo con drones, según lo establecido en el decreto. La intervención conjunta de la PNP y las Fuerzas Armadas se regirá por los decretos legislativos Nº 1186 y Nº 1095, que regulan el uso de la fuerza y las acciones militares en contextos de emergencia.
El decreto también prevé mecanismos para la autorización de actividades públicas: las de carácter masivo requerirán permiso de las autoridades, mientras que las que no sean masivas podrán realizarse sin autorización previa.
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El protocolo de actuación conjunta abarca la protección de mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, en concordancia con normativas vigentes sobre detenciones e intervenciones policiales.
Emergencia climática
Paralelamente, el Gobierno prorrogó el estado de emergencia en 179 distritos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
Esta medida, también de 60 días, responde a la persistencia de riesgos debido a lluvias intensas que han afectado infraestructura, viviendas y actividades productivas en diferentes puntos del país.
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La ejecución de las acciones está a cargo de los gobiernos regionales y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en coordinación con los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social.
El objetivo es responder de manera inmediata y reducir el riesgo existente, además de iniciar procesos de rehabilitación en las zonas afectadas.
El financiamiento para las medidas de emergencia proviene de los presupuestos institucionales de los organismos involucrados y de recursos adicionales que pueda autorizar el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.
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El decreto establece la obligación de presentar informes finales sobre los resultados de la intervención al término de la prórroga, los cuales serán elevados a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial.
La extensión del estado de emergencia, refrendada por el presidente José María Balcázar y titulares de siete ministerios, mantiene vigentes las disposiciones previas y refuerza la coordinación entre los distintos niveles del Estado para atender tanto la lucha contra la criminalidad como los efectos de los fenómenos climáticos.
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