Facundo Morando fue oficializado por Fluminense después de hacer historia con Alianza Lima: “Estoy muy feliz de estar aquí”

Facundo Morando fue oficializado por Fluminense después de hacer historia con Alianza Lima. Crédito: Time Fluminense

Facundo Morando comenzó oficialmente una nueva etapa en su carrera. Luego de cerrar un exitoso ciclo en Alianza Lima, donde conquistó dos títulos nacionales y contribuyó al histórico tricampeonato del club ‘blanquiazul’, el entrenador argentino fue presentado como nuevo director técnico del equipo femenino de vóley de Fluminense para la temporada 2026/27.

El anuncio fue realizado por la institución brasileña a través de sus canales oficiales, confirmando la llegada del estratega de 38 años, quien actualmente también se desempeña como entrenador de la selección femenina de Argentina. En sus primeras declaraciones para la web del club carioca, Morando explicó las razones que lo llevaron a aceptar el desafío de dirigir en una de las ligas más competitivas del continente.

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“Estoy muy feliz de estar aquí en Fluminense. Sin duda, decidí venir a Fluminense por la historia del club y porque todos me hablaron muy bien del club, diciéndome que es como una familia, y creo que eso es muy importante para poder hacer un buen trabajo”, expresó el DT.

La oficialización se produjo semanas después de su emotiva despedida de Alianza Lima. Tras conquistar la Liga Peruana de Vóley 2025/26, Morando había dejado abierta la incertidumbre sobre su futuro, aunque posteriormente se confirmó que asumiría un nuevo reto en Brasil.

Facundo Morando conquistó dos títulos con Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

Durante su llegada a Río de Janeiro, el técnico recorrió las instalaciones que utilizará diariamente en su nueva experiencia profesional. Visitó la histórica sede de Laranjeiras, el Gimnasio João Coelho Netto y las áreas destinadas a la preparación física y fisioterapia del equipo femenino. Morando destacó la infraestructura que encontró en el club y aseguró que buscará responder a esa confianza con trabajo y profesionalismo.

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“Me gustó mucho la estructura del club. Tienes todo lo necesario para trabajar y hacer un buen trabajo. El club te brinda todo, y creo que eso es muy importante. La verdad es que esperamos devolver un poco de todo lo que el club ofrece, y sin duda, lo que podemos ofrecer es 100% profesionalismo”, afirmó.

El legado que dejó en Alianza Lima

La llegada de Morando a Fluminense se produce después de una campaña memorable con Alianza Lima. El entrenador argentino asumió el cargo en abril de 2025 y rápidamente logró consolidar un proyecto que combinó resultados deportivos con una estructura de trabajo profesional.

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Bajo su dirección, el conjunto victoriano ganó dos campeonatos nacionales consecutivos, dominó gran parte de la temporada 2025/26 y levantó el trofeo tras una intensa final frente a Universidad San Martín. Además, fue reconocido como el mejor entrenador de la Liga Peruana de Vóley por segunda temporada seguida.

El entrenador argentino ya fue presentado oficialmente por el club brasileño. (Video: Fluminense)

Su filosofía para el nuevo desafío

Ya enfocado en la próxima Superliga Brasileña, el entrenador argentino adelantó cuál será la identidad que buscará construir en el conjunto ‘tricolor’. Con la misma exigencia, disciplina y convicción que marcaron su exitoso paso por Alianza Lima —donde contribuyó a consolidar una etapa de dominio en el vóley peruano—, Morando espera ahora trasladar esa filosofía a uno de los torneos más competitivos de Sudamérica.

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“Mi filosofía es de trabajo duro, altas exigencias, mucha empatía con los jugadores, y todo lo que hagamos será al 100% por y debido al escudo Fluminense que llevamos en el pecho. Tenemos un equipo muy joven, pero con algunos jugadores que tienen mucha experiencia y mucha tradición en la Superliga. Esperamos poder competir contra todos los equipos y dejar al club bien representado”, señaló.

Con este nombramiento, Morando afrontará uno de los mayores retos de su carrera. Fluminense apuesta por la experiencia y el crecimiento que mostró en Perú para recuperar protagonismo en el voleibol brasileño, mientras que el técnico argentino buscará trasladar a una de las ligas más exigentes del mundo la fórmula que le permitió alcanzar el éxito con Alianza Lima.

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