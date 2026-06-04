Problemas para tramitar pasaportes: usuarios se amanecen desde las 2:00 a.m.

Si bien la supresión de las citas virtuales tenía como objetivo simplificar el acceso al trámite y reducir posibles irregularidades en la asignación de turnos, la decisión ha dado paso a una nueva problemática (Crédito: Latina).

Obtener un pasaporte se ha convertido en una tarea que exige largas horas de espera para cientos de ciudadanos. En la sede de Migraciones de Breña, decenas de personas llegan durante la madrugada con la esperanza de asegurar una atención temprana, luego de los recientes cambios implementados en el sistema de emisión de este documento.

Aunque la eliminación de las citas virtuales buscaba facilitar el acceso al trámite y evitar irregularidades vinculadas a la reserva de turnos, la medida ha generado un nuevo escenario: extensas filas desde antes del amanecer y jornadas que pueden prolongarse durante gran parte del día para quienes necesitan obtener su pasaporte.

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Filas desde la madrugada

La demanda por el documento de viaje ha llevado a que numerosos usuarios se presenten en la sede de Breña varias horas antes del inicio oficial de la atención. De acuerdo a un reportaje de Latina, algunos ciudadanos comenzaron a formar cola desde las 2:00 a.m., mientras que otros llegaron entre las 5:00 y 6:00 de la mañana para intentar avanzar posiciones y reducir el tiempo de espera.

Sin embargo, llegar más temprano no garantiza una atención inmediata. Aunque las puertas del local fueron abiertas antes del inicio de las labores para permitir el ingreso de quienes aguardaban en el exterior, el proceso formal de atención continúa comenzando a las 8:00 a.m., por lo que muchos usuarios deben permanecer varias horas esperando antes de iniciar el trámite.

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La eliminación de las citas virtuales buscaba agilizar el trámite y frenar irregularidades, pero ha derivado en largas filas desde la madrugada y extensas horas de espera para obtener el pasaporte. Foto: Latina

Cambios en el sistema de atención

La actual modalidad fue implementada hace pocos días con el objetivo de simplificar el acceso al pasaporte. La decisión se adoptó luego de que numerosos ciudadanos reportaran dificultades para conseguir citas mediante la plataforma virtual, situación que también generó cuestionamientos por presuntas prácticas irregulares relacionadas con la disponibilidad de turnos.

Con el nuevo esquema, los usuarios realizan previamente el pago correspondiente y luego acuden directamente a la sede para gestionar el documento. La medida buscaba eliminar intermediaciones y agilizar el procedimiento, aunque la elevada afluencia de personas ha trasladado el problema desde el ámbito digital hacia las colas presenciales.

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Demoras que superan lo esperado

Además del tiempo invertido para ingresar al local, varios ciudadanos reportan que la entrega del pasaporte puede tardar más de lo previsto. Según los usuarios, una vez concluida la atención inicial todavía deben esperar entre tres y cuatro horas para recibir el documento.

Esta situación ha generado preocupación debido a que el nuevo sistema fue presentado como una alternativa más rápida para los solicitantes. Incluso quienes llegan durante la madrugada deben permanecer gran parte de la mañana en la sede antes de culminar el procedimiento completo.

La nueva modalidad comenzó a aplicarse hace algunos días con la finalidad de hacer más accesible la obtención del pasaporte. Foto: difusión

La espera también afecta a familias que realizan trámites para menores de edad. Algunos usuarios encontraron dificultades al momento de ingresar cuando los niños beneficiarios del pasaporte no se encontraban presentes, lo que obligó a reorganizar la atención y generó nuevas demoras.

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Presencia policial ante alertas de irregularidades

Otro aspecto que ha llamado la atención es el despliegue de agentes policiales en los alrededores de la sede. La presencia de efectivos responde a reportes sobre personas que ofrecerían supuestas facilidades para acelerar los trámites a cambio de dinero.

Las autoridades también realizan verificaciones de identidad entre quienes forman parte de las filas, debido a reportes relacionados con posibles intentos de suplantación. Estas acciones buscan garantizar que el proceso se desarrolle de manera ordenada y evitar que ciudadanos sean víctimas de engaños.

Frente a este panorama, las autoridades recuerdan que el trámite no requiere intermediarios y que el procedimiento puede realizarse directamente por el usuario, siempre que cumpla con los requisitos establecidos y presente la documentación correspondiente. Mientras tanto, la alta demanda continúa generando largas jornadas de espera para quienes buscan obtener su pasaporte.

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