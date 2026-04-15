Reimond Manco anuncia el fin de su matrimonio luego de videos y mensajes expuestos en el programa de Magaly Medina

Reimond Manco anuncia el fin de su matrimonio tras la publicación de videos y chats expuestos en 'Magaly TV, la firme'. (Instagram Reimond Manco)

Reimond Manco confirmó el fin de su matrimonio a través de un comunicado en redes sociales, luego de la difusión de videos y chats comprometedores en ‘Magaly TV La Firme’. El exfutbolista, que había intentado reconstruir su imagen pública y familiar en los últimos años, se vio envuelto en una nueva polémica tras la emisión de material que lo vinculaba sentimentalmente con una joven identificada como Maydiel, miembro de su staff.

El caso generó repercusión inmediata, críticas mediáticas y una ola de comentarios en redes sociales. En su mensaje, Manco expresó: “Hoy me toca escribir uno de los mensajes más difíciles de mi vida. Mi esposa ha tomado la decisión de separarnos y dar por concluido nuestro matrimonio, a raíz de una mentira que ya ha sido aclarada, pero que lamentablemente ocasionó toda esta situación", manifestó el exfutbolista.

Además, en su comunicado difundido en redes, también pidió perdón a su familia. "Quiero pedirle perdón a ella y a mis hijos por todo lo ocurrido y por la exposición pública que han tenido que vivir. Me duele profundamente que estén pasando por esto. Solo les pido respeto y consideración para ellos en este momento tan difícil”, concluyó.

El reportaje de Magaly Medina y el inicio del escándalo

La noche del 14 de abril, el programa ‘Magaly TV La Firme’ emitió un informe que sacudió la farándula local. Magaly Medina presentó conversaciones y videos íntimos atribuidos a Reimond Manco, señalando que el exfutbolista habría mantenido un intercambio de mensajes de alto voltaje y solicitudes de contenido íntimo con una joven de su entorno laboral.

Reimond Manco publicó un comunicado en redes sociales confirmando el fin de su matrimonio. (Instagram Reimond Manco)

Medina fue enfática: “Si eres un hombre respetuoso de tu familia… no andas pidiéndole el pack a cualquier mujer… eso ya es traición”, sentenció. El reportaje incluyó testimonios de la joven, quien relató cómo el contacto con Manco empezó de manera amistosa y luego se tornó más explícito.

Afirmó que el exjugador le escribía en horarios nocturnos, le solicitaba imágenes y buscaba encuentros privados, aunque nunca llegaron a concretarse. “Cortaba live en TikTok a las dos de la mañana y a esa hora me escribía”, aseguró. Además, la denunciante sostuvo que conocía a la esposa y a los hijos de Manco, lo que añadió un componente aún más delicado al caso.

Magaly Medina se mostró decepcionada con el exfutbolista, recordando que en el pasado lo había invitado a su programa y a su pódcast convencida de que había cambiado. “Yo le creí”, afirmó, y cuestionó cómo alguien puede arriesgar su paz familiar y la estabilidad de sus hijos por conductas de ese tipo.

Para la conductora, no solo se trata de una falta física: “Todo eso ya es traición, ya es infidelidad”, sostuvo, subrayando que el respeto a la pareja implica también cuidar el entorno digital y las interacciones fuera de la vida pública. La periodista también criticó las justificaciones de Manco.

Magaly Medina presenta chats y videos de alto voltaje que exponen la infidelidad del exfutbolista Reimond Manco. Maydiel, la mujer involucrada, cuenta todos los detalles de sus conversaciones y cómo el pelotero le pedía 'packs'. ATV/ Magaly TV La Firme.

Según el reportaje, él habría asegurado que nadie revisaba su teléfono y que borraba todo, bajo la idea de manejar un matrimonio “open”. Medina alertó que este tipo de conductas suelen salir a la luz y advirtió sobre el daño que causan en el entorno familiar, especialmente cuando la pareja deposita plena confianza.

La retractación de la denunciante

El caso dio un giro inesperado cuando, tras la emisión del reportaje, la joven involucrada, Maydiel, realizó una transmisión en vivo junto a Manco en la que se retractó de las acusaciones y admitió que los chats presentados habían sido alterados por ella en un momento de rabia.

“Miren a qué nivel llegué, a dónde me llevó la ira, que todos esos chats los alteré. Ustedes saben que hoy en día es fácil hacer todo eso. Y lo hice en un momento de cólera, de rabia, y créanme que yo ya he hablado con Reimond. Estoy muy arrepentida”, confesó.

La joven explicó que el contenido difundido provenía de un grupo de WhatsApp de varones y que la decisión de ventilar el caso fue impulsiva. “Acepto que me equivoqué, reconozco lo que hice. En privado yo he hablado con él. He pedido las disculpas del caso”, añadió.

La periodista aseguró que la joven implicada en estas conversaciones fue quien le advirtió que el exfutbolista quería evitar el escándalo | ATV

Manco, por su parte, lamentó el daño causado y destacó que la exposición mediática afectó a su entorno familiar. Ambos coincidieron en que la situación debió resolverse en privado y cuestionaron la decisión de los medios de emitir el reportaje pese a la retractación.

Mientras la controversia seguía en aumento, la esposa de Manco, Lilia Moretti, optó por no pronunciarse públicamente ni eliminar las publicaciones en redes sociales donde aparece junto al exfutbolista. Algunos seguidores interpretaron este gesto como una señal de respaldo, mientras que otros cuestionaron el silencio y la falta de límites ante la exposición mediática.

Sin embargo, tras el anuncio hecho por Manco en las últimas hora, Moretti también publicó un mensaje de resiliencia en sus redes: “Aquí estoy, firme valiente y de pie. Mujer que transforma el cansancio en fuerza y los problemas en aprendizaje. Cuatro hijos, mil motivos y un corazón que, nunca se apaga. Soy echada pa’lante y cuando la vida aprieta, yo aprieto más fuerte.