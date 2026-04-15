Magaly Medina revela que Reimond Manco intentó impedir que salgan chats comprometedores: “No los pongo hasta que sea necesario”

La periodista aseguró que la joven implicada en estas conversaciones fue quien le advirtió que el exfutbolista quería evitar el escándalo | ATV

La periodista Magaly Medina reveló en su programa Magaly TV La Firme la existencia de chats y audios comprometedores entre Reimond Manco y una joven identificada como Maydiel a través de TikTok. Según la conductora, el propio exfutbolista buscó evitar que las imágenes y mensajes subidos de tono se hicieran públicos, luego de que la joven implicada le advirtiera sobre el intento de frenar el escándalo.

“Tontos, porque al traicionar la confianza de sus parejas, se merecen cualquier cosa que les pase. Así que tienen que asumir, además esta chica me envió luego los audios que él le estuvo enviando para impedir que este reportaje saliera. Ella me los envió el día de hoy y los tengo ahí y no los he puesto, a menos que sea necesario”, declaró Medina.

La presentadora añadió que dispone de audios y videos sensibles que no ha difundido hasta el momento, y que la joven le entregó el material tras advertirle que Manco intentaba persuadirla para que no se emitiera el reportaje. El caso se suma a una serie de escándalos que han rodeado la vida pública del exjugador, quien recientemente había dado señales de querer dejar atrás esa etapa.

Magaly Medina presenta en su programa chats de WhatsApp que Reimond Manco habría intentado suprimir, generando controversia en el ámbito del entretenimiento peruano.

Los chats comprometedores entre Reimond Manco y una joven por TikTok

En la edición más reciente de su programa, Medina mostró fragmentos de las conversaciones entre Reimond Manco y Maydiel. Ambos intercambiaron mensajes y material de contenido sexual a través de TikTok, incluidas fotografías íntimas. La periodista calificó el hecho como infidelidad y cuestionó la conducta del exfutbolista. “Ahora no me van a decir: ‘Ah, no, pero es que nunca fueron a un hotel’. Todo eso ya es traición, ya es infidelidad y es falta de respeto”, sostuvo.

La joven implicada relató que el contacto con Manco inició como una relación cordial, pero que al poco tiempo los mensajes se volvieron explícitos. “Desde el inicio notaba cierto coqueteo… luego a las semanas ya él fue más explícito, ya me comenzó a pulsear”, afirmó Maydiel durante la emisión. Según su testimonio, el exfutbolista solía escribirle después de sus transmisiones en vivo.

“Él cortaba live en TikTok a las dos de la mañana y a esa hora me escribía”, explicó. Además, aseguró conocer a la esposa e hijos de Manco, lo que profundizó la tensión alrededor del caso. “Conozco a su esposa, a sus hijos… sus suegras, su mamá”, detalló la joven en el programa.

Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina remarcó que la confianza matrimonial quedó rota tras la revelación de los mensajes. “Quebraste una cuestión muy fina que se llama confianza y supongo que su esposa le tenía plena confianza durante todo este tiempo. Ella confiaba en él. Y él, cuando ella se dormía, escribiéndole a esta chica y pidiéndole los packs. Obviamente, hay videos muy fuertes que no he podido poner, pero que ella nos proporcionó”, sentenció la conductora.

Medina también recordó la última entrevista realizada a Manco en su canal de YouTube, en la que confió en un aparente cambio de actitud del exjugador tras sus polémicas del pasado. “Pero increíble, ¿no? Porque de verdad yo le creí porque hasta pinta de cura tenía cuando lo entrevisté en el pódcast. Pero sin embargo, eh, esta chica parece que, tenían Sexting”, expresó.

La periodista indicó que la decisión de emitir el reportaje se tomó luego de verificar la autenticidad del material recibido. La insistencia de la fuente fue determinante para que se hicieran públicos los chats. “Si ustedes no quieren este material, se lo voy a regalar a otro programa… así que esta noche decidimos sacarlo”, narró la presentadora.

Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.

La joven Maydiel manifestó que no era la única que había mantenido conversaciones subidas de tono con Manco y afirmó conocer a otras personas en situaciones similares. “Él sabe que hay varias chicas que sí han caído… porque conozco a las chicas”, declaró.

El caso ha generado un fuerte impacto mediático, reabriendo el debate sobre la conducta del exfutbolista y el impacto en su entorno familiar. Medina reiteró que cuenta con más material sensible y que su difusión dependerá de la evolución del caso.