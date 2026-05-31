Martín Pérez Guedes se retira del fútbol tras el Universitario vs Sport Huancayo, según L1 Max: “El grupo está tocado con la noticia”

Periodistas de L1 Max confirmaron la decisión del argentino. Créditos: L1 Max / X.

El sábado 30 de mayo será el último partido en la carrera de Martín Pérez Guedes. El argentino se despedirá no solo de Universitario de Deportes, sino también del fútbol profesional a sus 34 años. Así lo confirmaron en la transmisión de L1 Max.

El periodista Gustavo Peralta confirmó que el club le realizará un video de homenaje a Martín Pérez Guedes tras el encuentro ante Sport Huancayo en el estadio Monumental, que contará con más de 30 mil espectadores.

Daniel Kanashiro también confirmó que este será el último encuentro del mediocampista con la casaquilla crema: “Ciertamente, hoy es el último partido de Martín Pérez Guedes con la camiseta de Universitario de Deportes”.

Talía Azcárate señaló: “Se retira del fútbol. Es una noticia tajante, que va a tener que decirlo y no tiene por qué dar motivos, está coordinado con el club y lo importante es que esté bien, porque sabemos que ha pasado por un momento...”.

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Gustavo Peralta se refirió al impacto en el plantel: “El grupo está tocado con la noticia. En breve vamos a escuchar a Aldo Corzo hablar al respecto, que salió a declarar y básicamente le dedicó varias palabras emotivas a Martín Pérez Guedes”.

José Carvallo, exarquero y ahora comentarista, agregó: “Es un tema familiar, por lo que yo conozco también. Él seguramente en su momento lo va a declarar y decir. Por el tema de que ya se va a retirar, la ‘U’ está dándole esa posibilidad de salir a mitad de año”.

Peralta indicó que la decisión ya fue comunicada al club: “Ayer la administración acudió a la concentración a conversar con él y finalmente se determinó concretar o confirmar de su parte la noticia a la gente de la ‘U’”.

Martín Pérez Guedes se retira del fútbol tras el Universitario vs Sport Huancayo.

El gesto de sus compañeros: le dieron la cinta de capitán

Los jugadores de Universitario tuvieron un gesto especial con Martín Pérez Guedes en su partido de despedida. Le entregaron la cinta de capitán como reconocimiento a su trayectoria y aporte al equipo, con el que conquistó tres títulos nacionales en la Liga 1.

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La decisión se conoció tras la presentación de la formación inicial en las redes sociales del club. Andy Polo y Edison Flores, titulares en el encuentro, le cedieron la banda a Pérez Guedes, quien también integró el once inicial.

Pérez Guedes se despide de Universitario luego de cuatro temporadas. Llegó en 2023 desde Melgar y en ese mismo año obtuvo su primer campeonato como titular. El mediocampista argentino se consolidó en el equipo y fue parte del plantel que alcanzó el segundo tricampeonato en la historia del club.

Martín Pérez Guedes será capitán de Universitario en su último partido.

La carrera de Martín Pérez Guedes

Martín Pérez Guedes inició su carrera en Huracán de Tres Arroyos, donde a los 17 años ya formaba parte del primer equipo. Su rendimiento en el Torneo Argentino A le permitió dar el salto a Olimpo, debutando en la Primera División argentina.

Tras una buena temporada, fue fichado por Racing Club en 2012, dirigido por Luis Zubeldía. En la ‘academia’ marcó su primer gol ante Quilmes y compartió mediocampo con figuras como Rodrigo de Paul y Mauro Camoranesi. También disputó la Copa Sudamericana 2012.

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Sin lograr continuidad en Racing, regresó a Olimpo en 2013, donde fue protagonista en la vuelta del club a Primera, anotando a equipos como Boca Juniors y River Plate. Tras su segundo ciclo, volvió al Cilindro y fue campeón con la primera.

Martín Pérez Guedes vistió la camiseta de Racing en Argentina.

Más tarde, pasó por varios equipos argentinos como Quilmes, Temperley, Mitre de Santiago del Estero y Defensores de Belgrano, donde se destacó por su entrega y juego regular. En 2019 emigró a la India para jugar en Odisha FC, pero al año siguiente regresó al país para incorporarse a Gimnasia de Jujuy.

En 2021, Pérez Guedes llegó al fútbol peruano tras fichar por la Universidad de San Martín, donde fue capitán y referente. Posteriormente, en 2022, firmó con FBC Melgar. Con el club arequipeño disputó la Copa Sudamericana, alcanzando las semifinales y la final del torneo nacional, siendo titular en la mayoría de los partidos y marcando nueve goles.

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A finales de 2022 se incorporó a Universitario de Deportes. En su debut oficial anotó y, durante su paso por el club, obtuvo dos títulos nacionales consecutivos (2023 y 2024). En el centenario de la ‘U’ fue elegido mejor jugador de la Liga 1 y renovó su contrato hasta 2026. Así, cierra su carrera con una etapa exitosa en el fútbol peruano, consolidándose como uno de los referentes del club crema.