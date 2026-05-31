Perú reafirma en APEC su compromiso con un comercio abierto e integrado en la región Asia-Pacífico

Perú fortalece su rol en APEC y respalda la integración comercial en Asia-Pacífico. (Foto: Gob Perú)

El Perú reafirmó su compromiso con la promoción de un comercio abierto, integrado y basado en reglas dentro de la región Asia-Pacífico, durante su participación en la 32.ª Reunión de Ministros Responsables del Comercio del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizada en la ciudad de Suzhou, China. La intervención peruana se dio en un contexto de debate sobre los principales desafíos del comercio internacional y las perspectivas de cooperación entre las 21 economías miembro.

El coordinador general de APEC del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Julio Chan Sánchez, representó al país en el encuentro ministerial, donde destacó la importancia de fortalecer la integración económica regional y preservar un sistema de comercio internacional predecible. Según se informó, la reunión permitió el intercambio de posiciones entre las economías participantes con el objetivo de avanzar en una agenda común de desarrollo comercial.

APEC: Perú impulsa agenda de comercio abierto y cooperación en la región Asia-Pacífico. (Foto: Gob Perú)

Impulso al sistema multilateral de comercio

Durante la primera sesión de trabajo, los representantes de APEC abordaron la necesidad de reforzar el sistema multilateral de comercio como base para el crecimiento económico y la estabilidad en la región. En ese marco, se discutieron medidas orientadas a profundizar la integración económica regional y dar continuidad a iniciativas conjuntas que promuevan el intercambio comercial entre las economías miembros.

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El Perú destacó su participación activa en estos espacios multilaterales, recordando su rol como anfitrión de APEC en los años 2008, 2016 y 2024, así como su futura presidencia del Comité de Comercio e Inversión para el periodo 2026-2027. Este posicionamiento, según lo expuesto en la reunión, refleja el interés del país en contribuir al fortalecimiento de las reglas del comercio internacional.

Asimismo, se abordó la continuidad del trabajo relacionado con el Área de Libre Comercio del Asia-Pacífico (FTAAP), considerada una de las iniciativas de largo plazo más importantes dentro del foro, orientada a consolidar un marco de integración comercial más amplio entre las economías de la región.

Perú reafirma en reunión de APEC su visión de un comercio global más abierto y digitalizado. (Foto: Gob Perú)

Agenda de integración y nuevas oportunidades comerciales

En la segunda sesión, las economías de APEC centraron el debate en los llamados nuevos motores de crecimiento del comercio e inversión, con énfasis en la innovación tecnológica, la digitalización de procesos y la transición hacia economías sostenibles. Entre los temas discutidos figuraron la inteligencia artificial, el comercio electrónico y la facilitación del comercio transfronterizo.

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El representante peruano resaltó la importancia de que las economías miembros impulsen herramientas que permitan a las empresas adaptarse a los cambios tecnológicos y aprovechar nuevas oportunidades en el comercio global. En particular, se subrayó el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en este proceso de transformación.

Digitalización y modernización del comercio

El Perú expuso los avances que viene desarrollando en materia de facilitación del comercio, especialmente a través de la modernización de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Este sistema busca integrar procedimientos y mejorar la coordinación entre entidades públicas mediante plataformas digitales que simplifiquen los trámites vinculados al comercio exterior.

Asimismo, se destacó el impulso al uso de herramientas digitales como el conocimiento de embarque electrónico (eBL), que permite reemplazar documentos físicos por registros electrónicos transferibles. Esta transición, según lo señalado, contribuye a reducir tiempos y costos logísticos, además de mejorar la eficiencia de las operaciones comerciales.

Finalmente, se resaltó que la cooperación voluntaria entre las economías de APEC puede fortalecer cadenas de suministro más conectadas y resilientes, así como promover una agenda comercial abierta, innovadora y sostenible en la región Asia-Pacífico, en línea con los objetivos de integración económica del foro.

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