Amiga de Reimond Manco se retracta en live con futbolista y le asegura que intentó parar la nota: “Disculpa, hasta chipi te dije ”

Seguidora de Reimond Manco reconoce equivocación, retira acusaciones y ofrece disculpas públicas.

El reciente escándalo que involucra a Reimond Manco, exfutbolista peruano, alcanzó un nuevo giro tras la transmisión de un live en el que Maydiel, seguidora y amiga del deportista, se retractó públicamente de las acusaciones que lo señalaban por infidelidad. La polémica surgió luego de que el programa Magaly TV, la firme difundiera un reportaje donde se expusieron chats y material comprometedor entre ambos, lo que generó amplia repercusión en el entorno mediático y personal del exjugador.

De acuerdo con lo presentado por Magaly TV, la firme, Manco fue acusado por Maydiel de intercambiar mensajes e imágenes de carácter íntimo mientras mantenía una relación matrimonial con Lilia Moretti, su esposa desde hace más de una década. El programa, conducido por Magaly Medina, señaló que la joven había entregado pruebas a la producción meses atrás, aunque la emisión se postergó por la búsqueda de otros testimonios, hasta que la denunciante amenazó con llevar la información a otro espacio televisivo.

La divulgación del reportaje marcó un fuerte contraste con la imagen pública que el exfutbolista había construido en los últimos años. Medina expresó su sorpresa por la dimensión del material: “Nos dijo: ‘Si ustedes no quieren este material, se lo voy a regalar a otro programa’. Así que esta noche decidimos sacarlo porque, ciertamente, el material es de alto voltaje. Si tú eres un hombre de familia, fiel a tu esposa, no andas pidiéndole ni enviándole tu ‘pack’ a otra persona (...). Eso ya es traición”, manifestó la conductora durante la emisión, según recogió Magaly TV, la firme.

Una joven que acusó al exfutbolista de enviarle mensajes y material íntimo reconoce su error durante una transmisión en directo, asegura que intentó frenar la difusión y se disculpa por el daño causado. IG/ La mana

Acusación de ‘amiga’ de Reimond Manco

Maydiel relató en el reportaje que conoció a Manco en octubre de 2025 a través de TikTok, donde la interacción inició con mensajes amistosos que progresivamente se tornaron más insinuantes. “Él cortaba live en TikTok a las 2.00 a. m. y a esa hora me escribía. Sí, me solicitaba (imágenes suyas)”, afirmó la joven. Según su testimonio, el vínculo se consolidó después de conocerse en una reunión de seguidores en noviembre del mismo año, momento desde el cual el intercambio de mensajes y contenido audiovisual subido de tono se volvió frecuente.

La denunciante sostuvo que, pese a la insistencia de Manco, nunca concretaron un encuentro privado y que, tras conocer a la esposa del exfutbolista, decidió apartarse. “Que abra los ojos. Es una buena mujer, por lo que sé de la misma boca de él”, declaró Maydiel al dirigirse a Lilia Moretti.

El caso se intensificó al revelarse en el programa que no sería la única persona en esa situación. “Él sabe que hay varias chicas que sí han caído porque conozco a las chicas y porque él sabe que yo sé. La verdad es que ya me cansé de guardar el ‘secretito’. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo perro de antes”, sostuvo la joven en declaraciones recogidas por Magaly TV, la firme.

El futbolista Reimond Manco vuelve a las andadas. Descubre los chats explícitos y las pruebas que demuestran cómo intentó tener una aventura, asegurándole a la mujer que tenía un 'matrimonio open' y que nunca sería descubierto. ATV/ Magaly TV La Firme.

Se retracta en live con Reimond Manco

Tras la emisión, Maydiel participó en un live junto a Reimond Manco, donde expuso su arrepentimiento por la denuncia pública. Durante la conversación, reconoció que intentó frenar la difusión del reportaje y se disculpó por el impacto generado.

“Obviamente intentaste parar el reportaje, pero lo que me pareció raro es que ellos hagan caso omiso a tú decir que no dabas autorización, incluso de una manera prepotente te dijeron: ‘No, este, eso ya está’. Y eso me pareció bajo de parte de ellos, de no saber que hay personas de por medio que pueden herirse”, expresó el futbolista durante el live, asegurando que no pensaron en las personas que salían afectadas con esta difusión.

En ese mismo espacio, Maydiel explicó que contactó a varios integrantes de la producción para pedir que no se emitiera el contenido que había enviado: “Le escribí no solo a una persona, fue desde la cabeza hasta otros rangos. Fui clara, que no deseaba, que estaba desistiendo, que no autorizaba, fue la palabra que usé, en que nada de esto se emita. Ni todo lo que envié hace dos meses, porque, repito, eso fue hace dos meses, ni tampoco la entrevista que di. Reaccioné, entré en razón, mi familia también se enteró”.

Le pidió disculpas a Reimond Manco

La joven insistió en que su actuar fue producto de la rabia y reconoció que se equivocó al ventilar la situación públicamente. “Te pido disculpas una vez más, amigo, porque sí me excedí, me dejé llevar por la cólera, pero es de humanos aceptar nuestros errores. Yo conozco a su familia y por eso estoy muy avergonzada”, afirmó durante el live.

Durante la interacción, Reimond Manco también asumió parte de la responsabilidad y pidió disculpas por su conducta. “A mí no me hace menos pedir disculpas por lo que hice en su momento y por lo que te conllevó a hacer todo esto. Lo importante es que estás aceptando que te equivocaste. Yo también, como te digo, en su momento, debí comportarme como lo que éramos, grandes amigos”, comentó el exfutbolista, según lo transmitido en el live.

A lo largo de la conversación, ambos coincidieron en que la filtración de los videos y mensajes fue un error y manifestaron su disposición a dejar atrás el episodio. La joven aclaró que el material difundido salió de un grupo de WhatsApp en el que ella era administradora y que utilizó parte de ese contenido para “fregarlo”.

“Los videos, vuelvo y repito, los saqué de un grupo de WhatsApp de varones donde yo estaba como administradora. Ahí entre los varones se mandan cosas. Bueno, simplemente saqué lo que me interesaba, que era el pack de Reimond, que me servía para fregarlo. Ay, amigo, discúlpame, porque hasta chipi te dije. Qué horror, Dios mío. De verdad que me fui de lanza”, dijo bastante avergonzada.

Reimond Manco tomó con tranquilidad sus palabras y le pidió perdón una vez más por no haber sido un buen amigo en su momento.

“No, tranquila, no pasa nada. Tú tranquila. Lo importante es que estás aceptando que te equivocaste. Yo también, como te digo, en su momento, debí comportarme como lo que éramos, grandes amigos. Y no confié en ti y la cagué y te pedí disculpas y te las vuelvo a pedir. A mí no me hace menos pedir disculpas por lo que hice en su momento y por lo que te conllevó a hacer todo esto”, concluyó.

Magaly Medina expone a Reimond Manco y lanza dura crítica por sexting. Captura: Magaly TV La Firme.