Mujer que filtró chats de Reimond Manco asegura que no fue la única involucrada: “Hay varias chicas más”

Magaly Medina presenta chats y videos de alto voltaje que exponen la infidelidad del exfutbolista Reimond Manco. Maydiel, la mujer involucrada, cuenta todos los detalles de sus conversaciones y cómo el pelotero le pedía 'packs'. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente emisión de Magaly TV La Firme este 14 de abril volvió a encender la polémica en la farándula local tras la difusión de conversaciones privadas y material íntimo que involucran al exfutbolista Raymond Manco.

Todo se desencadena a partir del testimonio de una mujer identificada como Maydiel, quien decidió hacer públicas una serie de interacciones que, según afirma, sostuvo con el exjugador durante varios meses. La mujer expone chats privados y videos íntimos, material que, de acuerdo con su versión, habría recibido directamente de Raymond en el marco de una comunicación constante que inició en redes sociales.

Según su relato, el primer contacto ocurrió en octubre de 2025 a través de TikTok. En un inicio, las conversaciones se desarrollaban con normalidad, en un tono cotidiano y sin mayores insinuaciones. Sin embargo, con el paso de las semanas, la dinámica comenzó a transformarse. El vínculo pasó de lo casual a lo personal, y posteriormente a un intercambio de contenido de carácter sensible.

Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.

Le pedía su ‘pack’

La denunciante fue clara al describir el tipo de interacción que mantenían. “Sí me solicitaba para autosatisfacerse”, declaró, en referencia a los pedidos que habría recibido por parte del exdeportista. Este tipo de solicitudes, según explicó, no eran aisladas, sino parte de una conducta reiterada que se mantenía en el tiempo.

En esa misma línea, indicó que la comunicación se volvió constante, con mensajes frecuentes cargados de insinuaciones y pedidos directos. Este patrón, de acuerdo con su versión, evidenciaría una conducta insistente por parte de Raymond Manco, quien además no solo solicitaba contenido, sino que también enviaba material propio.

Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.

Su relación ‘open mind’

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que, según el testimonio, el exfutbolista mantenía esta interacción pese a tener una relación formal y una familia constituida. Frente a ello, la mujer aseguró que él justificaba su comportamiento. “Nosotros manejamos una relación bien open, nadie me revisa el teléfono”, habría señalado en las conversaciones, intentando generar confianza y evitar cuestionamientos.

El reportaje también reveló frases que refuerzan la intención de mantener el vínculo en reserva. “Todo lo que hablamos queda entre nosotros”, se escucha en uno de los registros difundidos, lo que, según la denunciante, formaba parte de una estrategia para asegurar discreción.

Otro punto clave del relato tiene que ver con los intentos de concretar encuentros presenciales. La mujer afirmó que Raymond Manco le propuso reunirse en diversas ocasiones, incluso sugiriendo encuentros en hoteles. Sin embargo, aseguró que rechazó estas invitaciones. “Quiso encontrarse conmigo en un hotel… pero no acepté”, sostuvo, dejando claro que la relación no llegó a concretarse en ese plano.

Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.

No sería la unica

En medio de estas revelaciones, también surgió un comentario que generó controversia en redes sociales. La denunciante mencionó que no sentía atracción hacia el exjugador, utilizando una expresión coloquial para referirse a ello. “Era chi…”, dijo, una frase que rápidamente se viralizó y alimentó el tono polémico del caso.

Uno de los aspectos más delicados del testimonio es la afirmación de que el envío de contenido íntimo no se limitaba a momentos aislados, sino que habría ocurrido incluso en contextos familiares. “No solamente me ha mandado packs, sino que en la promoción de su hijo entró al vestidor y me mandó sus packs”, declaró, generando indignación por lo que implicaría una falta de respeto en un entorno personal.

Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.

Además, la mujer dejó entrever que no sería la única persona involucrada en este tipo de interacciones. Según su versión, existirían otras mujeres que también habrían recibido mensajes similares. Señaló que serían varias más las incautas, lo que sugiere un posible patrón de comportamiento más amplio.

La denunciante también aprovechó el espacio para lanzar una crítica directa hacia el comportamiento del exdeportista. Desde su perspectiva, la imagen pública que proyectaba no se condice con las acciones que ella asegura haber vivido. En ese sentido, hizo un llamado implícito a su entorno cercano. Pidió a la esposa del expelotero que se dé su lugar, marcando una postura firme frente a la situación.

Raymond Manco en el ojo de la tormenta tras revelación de conversaciones comprometedoras. Captura: Magaly Tv La Firme.