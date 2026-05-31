Perú Deportes

Jugadores de Universitario y su espectacular gesto con Martín Pérez Guedes en lo que sería su último partido: le dieron la cinta de capitán

El mediocampista argentino se iría del club por temas personales y se despidiría en el encuentro ante Sport Huancayo

Guardar
Google icon
Jugadores de Universitario y su espectacular gesto con Martín Pérez Guedes en lo que sería su último partido: le dieron la cinta de capitán.
Jugadores de Universitario y su espectacular gesto con Martín Pérez Guedes en lo que sería su último partido: le dieron la cinta de capitán.

El encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo no solo cerrará el Torneo Apertura 2026 para los ‘cremas’, sino que también marcará el final del ciclo de Martín Pérez Guedes en el club. El argentino tomó la decisión de marcharse por temas personales.

Los jugadores de la ‘U’ decidieron rendir un homenaje a su compañero, con quien conquistaron tres títulos nacionales en la Liga 1, entregándole la cinta de capitán en su partido de despedida.

La decisión se hizo pública tras la presentación de la formación inicial de Universitario en las redes sociales. Andy Polo y Edison Flores, titulares en el encuentro, le cedieron la banda a Pérez Guedes, quien también forma parte del once inicial.

Martín Pérez Guedes se despediría de Universitario de Deportes tras cuatro temporadas en el club. Arribó en 2023 procedente de Melgar y en ese mismo año obtuvo su primer campeonato como titular. El mediocampista argentino logró consolidarse y fue parte del plantel que alcanzó el segundo tricampeonato en la historia de la institución.

PUBLICIDAD

Martín Pérez Guedes será capitán de Universitario en su último partido.
Martín Pérez Guedes será capitán de Universitario en su último partido.

¿Por qué se va Martín Pérez Guedes?

Martín Pérez Guedes dejaría Universitario de Deportes por razones familiares. La decisión, conocida dentro del club, se oficializaría tras el encuentro ante Sport Huancayo, correspondiente a la última jornada del Torneo Apertura. Según el programa digital De las gradas a la cancha, el mediocampista viajaría de inmediato junto a su familia y no tiene previsto fichar por otro equipo.

El periodista Gustavo Peralta, en Hablemos de Max, señaló que la confirmación debe venir del propio jugador y que la situación responde únicamente a motivos personales. La dirigencia de la ‘U’ sigue pendiente de lo que Pérez Guedes comunique después del partido programado para el sábado 30 de mayo en el estadio Monumental.

La posibilidad de su salida se manejaba desde hace varias semanas. Tras el clásico frente a Alianza Lima, Pérez Guedes había expresado que no estaba viviendo un año sencillo y que la distancia con su familia le afectaba. El compromiso ante Huancayo podría significar su despedida del conjunto crema.

PUBLICIDAD

El volante argentino resaltó la victoria de la 'U' y explicó su bajo nivel este año. (Video: L1 MAX)

El reemplazo de Pérez Guedes en Universitario

La salida de Martín Pérez Guedes por motivos personales obligó a Universitario de Deportes a iniciar la búsqueda de un reemplazo para el mediocampo. La dirigencia, encabezada por Franco Velazco y Antonio García Pye, puso la mira en Adrián Quiroz como principal opción para ocupar el puesto vacante.

Gustavo Peralta informó en su podcast Modo Fútbol que el club ya estableció un primer contacto con la gerencia deportiva de Los Chankas para consultar las condiciones y la cláusula de salida de Quiroz, tras conocerse la situación de Pérez Guedes.

Adrián Quiroz, el reemplazante de Martín Pérez Guedes en Universitario: el cuantioso monto que pagará la ‘U’ por su pase.
Adrián Quiroz, el reemplazante de Martín Pérez Guedes en Universitario: el cuantioso monto que pagará la ‘U’ por su pase.

La cláusula de rescisión del mediocampista asciende a 300 mil dólares, aunque ese monto podría ser negociado e incluso acordarse en cuotas, según detalló Peralta. Todo se definirá en los próximos días. Quiroz podría regresar al club con el que debutó profesionalmente.

Universitario cierra el Torneo Apertura ante Sport Huancayo

Universitario enfrentará a Sport Huancayo el sábado 30 de mayo a las 20:00 (hora local) en el estadio Monumental de Ate. El encuentro será transmitido en exclusiva por L1 Max y estará disponible también a través de la plataforma Liga 1 Play.

El equipo ‘crema’ necesita sumar una victoria para acortar la distancia de 13 puntos que lo separa de Alianza Lima en la tabla acumulada. Su clásico rival finalizará la primera fase como visitante frente a FC Cajamarca.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesMartín Pérez GuedesLiga 1peru-deportesSport Huancayo

Más Noticias

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Se enfrentan las dos selecciones sudamericanas por el pase a la final del certamen continental. Sigue todas las incidencias del cotejo

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs FC Cajamarca: partidazo por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sin Pablo Guede en el banco, los ‘blanquiazules’ buscarán cerrar con récord la campaña frente el cuadro de Hernán Barcos. El ‘Pirata’ volverá a ver al equipo de sus amores tras polémica salida. Conoce los horarios del emocionante duelo

A qué hora juega Alianza Lima vs FC Cajamarca: partidazo por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Héctor Cúper buscará pasar la página de la eliminación de la Libertadores, recibirá al ‘rojo matador’ en casa. Sigue las incidencias del crucial duelo

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV del duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

El equipo nacional busca su boleto a la final del certamen continental ante un rival que viene de eliminar a Puerto Rico en cuartos de final. Conoce todos los detalles

Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV del duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Pedro Aquino se despide de Alianza Lima tras consagrarse ganador del Torneo Apertura 2026 en una campaña personal residual

La ‘Roca’ ha empleado su cuenta oficial de Instagram para decirle adiós a la institución de La Victoria que lo acogió por un año. Se marcha con la distinción de ganador del primer torneo en Perú

Pedro Aquino se despide de Alianza Lima tras consagrarse ganador del Torneo Apertura 2026 en una campaña personal residual
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Camionetas usadas por Roberto Sánchez pertenecen a sujeto intervenido por llevar droga y a investigado por tráfico de terrenos

Camionetas usadas por Roberto Sánchez pertenecen a sujeto intervenido por llevar droga y a investigado por tráfico de terrenos

PJ absuelve a la procuradora general María Caruajulca, pero no se librará de una sanción

Roberto Sánchez firma “compromiso por el Perú” junto a colectivos y gremios

Cierre de campaña de Keiko Fujimori: agenda de actividades antes del 7 de junio

Elizabeth Peralta pasará 15 meses más en la cárcel: PJ amplía su prisión preventiva

ENTRETENIMIENTO

Hoy concierto de Tini en Lima: horarios, accesos y setlist para ir a su show en el Estadio Nacional

Hoy concierto de Tini en Lima: horarios, accesos y setlist para ir a su show en el Estadio Nacional

La cantante venezolana Briella debuta en Perú y presenta “2 Novios”, su nuevo sencillo que que apunta a ser hit

Del error técnico a la denuncia pública: qué pasó con la votación del Miss Grand All Stars 2026 y el caso Suheyn Cipriani

Suheyn Cipriani y el gran mensaje de resiliencia que dio en el ‘Miss Grand All Stars 2026′: así contó su historia en Tailandia

Mario Cortijo integra elenco de ‘Los Principiantes’, la nueva apuesta internacional: “Todos somos protagonistas en esta historia”

DEPORTES

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs FC Cajamarca: partidazo por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV del duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Pedro Aquino se despide de Alianza Lima tras consagrarse ganador del Torneo Apertura 2026 en una campaña personal residual