Jugadores de Universitario y su espectacular gesto con Martín Pérez Guedes en lo que sería su último partido: le dieron la cinta de capitán.

El encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo no solo cerrará el Torneo Apertura 2026 para los ‘cremas’, sino que también marcará el final del ciclo de Martín Pérez Guedes en el club. El argentino tomó la decisión de marcharse por temas personales.

Los jugadores de la ‘U’ decidieron rendir un homenaje a su compañero, con quien conquistaron tres títulos nacionales en la Liga 1, entregándole la cinta de capitán en su partido de despedida.

La decisión se hizo pública tras la presentación de la formación inicial de Universitario en las redes sociales. Andy Polo y Edison Flores, titulares en el encuentro, le cedieron la banda a Pérez Guedes, quien también forma parte del once inicial.

Martín Pérez Guedes se despediría de Universitario de Deportes tras cuatro temporadas en el club. Arribó en 2023 procedente de Melgar y en ese mismo año obtuvo su primer campeonato como titular. El mediocampista argentino logró consolidarse y fue parte del plantel que alcanzó el segundo tricampeonato en la historia de la institución.

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Martín Pérez Guedes será capitán de Universitario en su último partido.

¿Por qué se va Martín Pérez Guedes?

Martín Pérez Guedes dejaría Universitario de Deportes por razones familiares. La decisión, conocida dentro del club, se oficializaría tras el encuentro ante Sport Huancayo, correspondiente a la última jornada del Torneo Apertura. Según el programa digital De las gradas a la cancha, el mediocampista viajaría de inmediato junto a su familia y no tiene previsto fichar por otro equipo.

El periodista Gustavo Peralta, en Hablemos de Max, señaló que la confirmación debe venir del propio jugador y que la situación responde únicamente a motivos personales. La dirigencia de la ‘U’ sigue pendiente de lo que Pérez Guedes comunique después del partido programado para el sábado 30 de mayo en el estadio Monumental.

La posibilidad de su salida se manejaba desde hace varias semanas. Tras el clásico frente a Alianza Lima, Pérez Guedes había expresado que no estaba viviendo un año sencillo y que la distancia con su familia le afectaba. El compromiso ante Huancayo podría significar su despedida del conjunto crema.

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El volante argentino resaltó la victoria de la 'U' y explicó su bajo nivel este año. (Video: L1 MAX)

El reemplazo de Pérez Guedes en Universitario

La salida de Martín Pérez Guedes por motivos personales obligó a Universitario de Deportes a iniciar la búsqueda de un reemplazo para el mediocampo. La dirigencia, encabezada por Franco Velazco y Antonio García Pye, puso la mira en Adrián Quiroz como principal opción para ocupar el puesto vacante.

Gustavo Peralta informó en su podcast Modo Fútbol que el club ya estableció un primer contacto con la gerencia deportiva de Los Chankas para consultar las condiciones y la cláusula de salida de Quiroz, tras conocerse la situación de Pérez Guedes.

Adrián Quiroz, el reemplazante de Martín Pérez Guedes en Universitario: el cuantioso monto que pagará la ‘U’ por su pase.

La cláusula de rescisión del mediocampista asciende a 300 mil dólares, aunque ese monto podría ser negociado e incluso acordarse en cuotas, según detalló Peralta. Todo se definirá en los próximos días. Quiroz podría regresar al club con el que debutó profesionalmente.

Universitario cierra el Torneo Apertura ante Sport Huancayo

Universitario enfrentará a Sport Huancayo el sábado 30 de mayo a las 20:00 (hora local) en el estadio Monumental de Ate. El encuentro será transmitido en exclusiva por L1 Max y estará disponible también a través de la plataforma Liga 1 Play.

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El equipo ‘crema’ necesita sumar una victoria para acortar la distancia de 13 puntos que lo separa de Alianza Lima en la tabla acumulada. Su clásico rival finalizará la primera fase como visitante frente a FC Cajamarca.