Perú

Magaly Medina decepcionada de Reimond Manco: “Traicionó la confianza de su esposa, eso ya es infidelidad”

La conductora arremetió contra el exfutbolista tras la difusión de chats íntimos, señalando que este tipo de intercambio ya configura infidelidad. En medio de la polémica, se destaca que su esposa, Lilia Moretti, habría depositado plena confianza en él

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El futbolista Reimond Manco vuelve a las andadas. Descubre los chats explícitos y las pruebas que demuestran cómo intentó tener una aventura, asegurándole a la mujer que tenía un 'matrimonio open' y que nunca sería descubierto. ATV/ Magaly TV La Firme.

Tras el informe de la joven de nombre Maydiel, Magaly Medina no dudó en dar su opinión sobre el caso que involucra al exfutbolista Reimond Manco. La conductora dejó en claro que, en su momento, creyó en el cambio del deportista, al punto de invitarlo tanto a su programa como a su pódcast, convencida de que había dejado atrás las polémicas que marcaron su pasado.

“Yo le creí”, afirmó con énfasis, recordando que el exjugador proyectaba una imagen completamente distinta. Según explicó, lo percibía como un hombre enfocado en su familia, alguien que había encontrado estabilidad emocional y que incluso hablaba de haber alcanzado una paz familiar que no tenía precio. Sin embargo, tras la difusión del informe, esa percepción se vio completamente alterada.

La periodista cuestionó duramente el comportamiento expuesto, planteando una reflexión directa sobre lo que está en juego en una situación así. “¿Qué hace que un hombre arriesgue su paz familiar, la estabilidad de un hogar, sus hijos, su esposa…?”, expresó, visiblemente sorprendida por la aparente contradicción entre el discurso del exfutbolista y las acciones que se le atribuyen.

Magaly Medina expone a Reimond Manco y lanza dura crítica por sexting. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina expone a Reimond Manco y lanza dura crítica por sexting. Captura: Magaly TV La Firme.

En esa línea, criticó que, según el reportaje, el exjugador habría mantenido conversaciones de alto contenido íntimo en horarios en los que su pareja descansaba. “Mientras su esposa está dormida, él está enviando ese tipo de contenido y pidiendo lo mismo”, señaló, remarcando lo que considera una falta de respeto.

Magaly Medina expone a Reimond Manco y lanza dura crítica por sexting. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina expone a Reimond Manco y lanza dura crítica por sexting. Captura: Magaly TV La Firme.

Asimismo, hizo referencia a las justificaciones que, según el testimonio, habría dado el propio Reimond Manco. “Decía que tenía un matrimonio open, que nadie le revisaba el celular y que borraba todo”, relató, cuestionando la aparente confianza con la que actuaba.

Para Magaly Medina, este tipo de conductas no pueden minimizarse. Por el contrario, fue enfática en señalar que incluso sin un encuentro físico ya existe una falta grave. “Todo eso ya es traición, ya es infidelidad”, sostuvo, al referirse al intercambio de contenido íntimo a través de redes sociales.

Magaly Medina expone a Reimond Manco y lanza dura crítica por sexting. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina expone a Reimond Manco y lanza dura crítica por sexting. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina lamenta dolor para la esposa de Reimond Manco

La conductora también advirtió que este tipo de situaciones suelen terminar saliendo a la luz, especialmente cuando involucran a figuras públicas. En ese sentido, dejó entrever que el propio comportamiento del exfutbolista habría facilitado su exposición mediática.

Finalmente, lamentó el impacto que este tipo de revelaciones puede tener en el entorno familiar. Mencionó que su esposa, Lilia Moretti, habría confiado plenamente en él, lo que hace aún más delicada la situación. “Es mejor saber la verdad, sobre todo cuando se trata de alguien en quien confías”, concluyó.

Magaly Medina expone a Reimond Manco y lanza dura crítica por sexting. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina expone a Reimond Manco y lanza dura crítica por sexting. Captura: Magaly TV La Firme.

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