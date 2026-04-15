El frío mensaje de Korina Rivadeneira a Mario Hart por su cumpleaños reaviva rumores de separación y memes en redes sociales

Mario Hart celebra 39 años envuelto en rumores de separación tras el frío saludo público de Korina Rivadeneira en Instagram. (Instagram Mario Hart)

Mario Hart celebra su cumpleaños número 39 en medio de una ola de críticas y especulaciones sobre el estado de su relación con Korina Rivadeneira. Lo que debía ser un día de festejo para el piloto y ex chico reality se vio opacado por el comentario que su aún esposa y madre de sus hijos le dedicó en redes sociales, calificado por muchos usuarios como distante y poco afectuoso.

La situación ha vuelto a poner en el centro de la conversación pública los persistentes rumores de crisis y posible separación entre la pareja. En su cuenta de Instagram, Mario Hart compartió una serie de fotos de su infancia junto a un mensaje reflexivo:

“Llegaron los 39 chiquillo!!! Sigue haciendo las cosas con la misma determinación y pasión que le pones a lo que te propones. Sigue con la misma fuerza y que nada te derrumbe! Y sobre todo disfruta cada minuto que el tiempo vuela! 15/04 Gracias Dios mío por todas tus bendiciones”.

Usuarios destacan la ausencia de palabras cariñosas en el saludo de Korina Rivadeneira al piloto, profundizando sospechas de crisis matrimonial. (Instagram Mario Hart)

La respuesta de Korina Rivadeneira no tardó en llegar, pero lejos de ser cálida, optó por un tono formal y desapasionado: “Feliz cumple, feliz vida, bendiciones, salud y felicidad por siempre”. Los usuarios de inmediato notaron la frialdad del mensaje y no dudaron en expresarlo en los comentarios.

“Ese saludito me dio ganas de volverme a meter a la cama y taparme con doble cubrecama porque sentí un terrible frío”, “Cualquiera dice feliz cumple amor. Muy frío el saludo, Cori”, “Ya están separados”, “Eso fue un saludo de amigos, no de esposos”, y “Si no quieres que nadie hable de la situación actual de ustedes como pareja, es mejor no saludar”, fueron solo algunos de los mensajes que se multiplicaron en la publicación.

Un saludo que no convence y una historia de amor bajo la lupa

La interacción no terminó ahí. Korina también publicó una historia de Instagram con una foto de Mario solo y el mensaje: “Feliz cumpleaños campeón de campeones, que Dios te siga dando bendiciones y que seas muy feliz”. Mario la reposteó, sin comentarios adicionales, lo que no hizo más que alimentar la percepción de distancia emocional entre ambos.

El mensaje distante de Korina Rivadeneira en redes sociales desata críticas y especulaciones sobre el estado de su relación con Mario Hart. (Instagram Mario Hart)

Las críticas no se hicieron esperar. Los seguidores notaron la ausencia de palabras como “amor”, “mi vida” o “mi esposo”, habituales en años anteriores y en parejas públicas que se muestran unidas. Comentarios como “Feliz cumpleaños mi amor, así se dice”, “Pero dedícale unas palabritas así como el 15 de abril de 2025, fríasaaaaa la Kori”, y “Campeón, ya no es amor de mi vida”, reflejaron el sentir de una audiencia atenta a cada detalle.

Los usuarios fueron más allá, sugiriendo que la pareja estaría separada o atravesando una crisis. “Eso confirma que ya no están”, “Ya se nota que no están juntos”, “Mejor no le escribo nada”, y “Entre esposos es algo muy frío por lo cual definitivamente están separados”, fueron algunos de los mensajes que circularon tanto en la publicación como en la historia de Korina.

Rumores de crisis: ¿qué pasa entre Mario Hart y Korina Rivadeneira?

Los rumores de distanciamiento entre Mario Hart y Korina Rivadeneira no son nuevos. La pareja, que inició su relación en 2017 y se consolidó como una de las más mediáticas del espectáculo peruano, ha sido objeto de especulación en los últimos meses debido al cambio en la frecuencia y el tono de sus publicaciones en redes sociales.

La pareja, reconocida en el espectáculo peruano, enfrenta rumores de distanciamiento tras cambios en sus publicaciones y dinámicas familiares. (Instagram Mario Hart)

Ambos han optado por mantener la privacidad respecto a su situación sentimental, evitando confirmar o desmentir una posible separación. En entrevistas recientes, tanto Hart como Rivadeneira han insistido en que la decisión de no compartir detalles de su vida personal responde a la necesidad de proteger a sus hijos y su entorno familiar frente a la exposición mediática.

En marzo, Mario Hart abordó el tema en el pódcast ‘Sin + que decir’, donde reconoció que no todo es color de rosa y que los matrimonios atraviesan crisis. “Es un tema privado, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlo en privado y como les digo, si en algún momento se da que tenemos que comunicar o anunciar algo nos encargaremos nosotros como dos personas responsables de hacerlo”, dijo.

Por su parte, Korina señaló: “Mario y yo hemos decidido no hablar de nuestra vida privada”. La venta de la casa familiar, la revelación de que duermen en lugares distintos y la disminución de las fotos y mensajes juntos han sido interpretadas como señales de un proceso de distanciamiento. A esto se suma el video viral en el que la hija de la pareja afirma: “mamá no vive con papá”, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Captura de pantalla de comentarios en redes sociales donde los usuarios debaten intensamente sobre la supuesta separación de una pareja y la percibida "frialdad" en su relación. (Instagram Mario Hart)

A pesar de los rumores, Hart y Rivadeneira insisten en que siguen compartiendo momentos familiares por el bienestar de sus hijos. En Semana Santa, la pareja apareció junta en un video familiar en la piscina y en eventos con los pequeños, mostrando un ambiente de colaboración y armonía parental.

Ambos han defendido el derecho a manejar el proceso a su ritmo y han prometido que cualquier anuncio oficial sobre el futuro de su relación será comunicado directamente por ellos. “Especulaciones han habido durante toda nuestra relación, sobre cualquier tipo de cosas y la mayoría de veces no han sido ciertas”, remarcó Rivadeneira recientemente.