Perú

El frío mensaje de Korina Rivadeneira a Mario Hart por su cumpleaños reaviva rumores de separación y memes en redes sociales

El mensaje poco afectuoso de la modelo en redes sociales para el cumpleaños del piloto volvió a generar comentarios entre los fans, reactivando rumores sobre el futuro de la pareja

Guardar
Mario Hart y Korina Rivadeneira
Mario Hart celebra 39 años envuelto en rumores de separación tras el frío saludo público de Korina Rivadeneira en Instagram. (Instagram Mario Hart)

Mario Hart celebra su cumpleaños número 39 en medio de una ola de críticas y especulaciones sobre el estado de su relación con Korina Rivadeneira. Lo que debía ser un día de festejo para el piloto y ex chico reality se vio opacado por el comentario que su aún esposa y madre de sus hijos le dedicó en redes sociales, calificado por muchos usuarios como distante y poco afectuoso.

La situación ha vuelto a poner en el centro de la conversación pública los persistentes rumores de crisis y posible separación entre la pareja. En su cuenta de Instagram, Mario Hart compartió una serie de fotos de su infancia junto a un mensaje reflexivo:

“Llegaron los 39 chiquillo!!! Sigue haciendo las cosas con la misma determinación y pasión que le pones a lo que te propones. Sigue con la misma fuerza y que nada te derrumbe! Y sobre todo disfruta cada minuto que el tiempo vuela! 15/04 Gracias Dios mío por todas tus bendiciones”.

Mario Hart y Korina Rivadeneira
Usuarios destacan la ausencia de palabras cariñosas en el saludo de Korina Rivadeneira al piloto, profundizando sospechas de crisis matrimonial. (Instagram Mario Hart)

La respuesta de Korina Rivadeneira no tardó en llegar, pero lejos de ser cálida, optó por un tono formal y desapasionado: “Feliz cumple, feliz vida, bendiciones, salud y felicidad por siempre”. Los usuarios de inmediato notaron la frialdad del mensaje y no dudaron en expresarlo en los comentarios.

“Ese saludito me dio ganas de volverme a meter a la cama y taparme con doble cubrecama porque sentí un terrible frío”, “Cualquiera dice feliz cumple amor. Muy frío el saludo, Cori”, “Ya están separados”, “Eso fue un saludo de amigos, no de esposos”, y “Si no quieres que nadie hable de la situación actual de ustedes como pareja, es mejor no saludar”, fueron solo algunos de los mensajes que se multiplicaron en la publicación.

Un saludo que no convence y una historia de amor bajo la lupa

La interacción no terminó ahí. Korina también publicó una historia de Instagram con una foto de Mario solo y el mensaje: “Feliz cumpleaños campeón de campeones, que Dios te siga dando bendiciones y que seas muy feliz”. Mario la reposteó, sin comentarios adicionales, lo que no hizo más que alimentar la percepción de distancia emocional entre ambos.

Mario Hart y Korina Rivadeneira
El mensaje distante de Korina Rivadeneira en redes sociales desata críticas y especulaciones sobre el estado de su relación con Mario Hart. (Instagram Mario Hart)

Las críticas no se hicieron esperar. Los seguidores notaron la ausencia de palabras como “amor”, “mi vida” o “mi esposo”, habituales en años anteriores y en parejas públicas que se muestran unidas. Comentarios como “Feliz cumpleaños mi amor, así se dice”, “Pero dedícale unas palabritas así como el 15 de abril de 2025, fríasaaaaa la Kori”, y “Campeón, ya no es amor de mi vida”, reflejaron el sentir de una audiencia atenta a cada detalle.

Los usuarios fueron más allá, sugiriendo que la pareja estaría separada o atravesando una crisis. “Eso confirma que ya no están”, “Ya se nota que no están juntos”, “Mejor no le escribo nada”, y “Entre esposos es algo muy frío por lo cual definitivamente están separados”, fueron algunos de los mensajes que circularon tanto en la publicación como en la historia de Korina.

Rumores de crisis: ¿qué pasa entre Mario Hart y Korina Rivadeneira?

Los rumores de distanciamiento entre Mario Hart y Korina Rivadeneira no son nuevos. La pareja, que inició su relación en 2017 y se consolidó como una de las más mediáticas del espectáculo peruano, ha sido objeto de especulación en los últimos meses debido al cambio en la frecuencia y el tono de sus publicaciones en redes sociales.

Mario Hart y Korina Rivadeneira
La pareja, reconocida en el espectáculo peruano, enfrenta rumores de distanciamiento tras cambios en sus publicaciones y dinámicas familiares. (Instagram Mario Hart)

Ambos han optado por mantener la privacidad respecto a su situación sentimental, evitando confirmar o desmentir una posible separación. En entrevistas recientes, tanto Hart como Rivadeneira han insistido en que la decisión de no compartir detalles de su vida personal responde a la necesidad de proteger a sus hijos y su entorno familiar frente a la exposición mediática.

En marzo, Mario Hart abordó el tema en el pódcast ‘Sin + que decir’, donde reconoció que no todo es color de rosa y que los matrimonios atraviesan crisis. “Es un tema privado, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlo en privado y como les digo, si en algún momento se da que tenemos que comunicar o anunciar algo nos encargaremos nosotros como dos personas responsables de hacerlo”, dijo.

Por su parte, Korina señaló: “Mario y yo hemos decidido no hablar de nuestra vida privada”. La venta de la casa familiar, la revelación de que duermen en lugares distintos y la disminución de las fotos y mensajes juntos han sido interpretadas como señales de un proceso de distanciamiento. A esto se suma el video viral en el que la hija de la pareja afirma: “mamá no vive con papá”, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Mario Hart y Korina Rivadeneira
Captura de pantalla de comentarios en redes sociales donde los usuarios debaten intensamente sobre la supuesta separación de una pareja y la percibida "frialdad" en su relación. (Instagram Mario Hart)

A pesar de los rumores, Hart y Rivadeneira insisten en que siguen compartiendo momentos familiares por el bienestar de sus hijos. En Semana Santa, la pareja apareció junta en un video familiar en la piscina y en eventos con los pequeños, mostrando un ambiente de colaboración y armonía parental.

Ambos han defendido el derecho a manejar el proceso a su ritmo y han prometido que cualquier anuncio oficial sobre el futuro de su relación será comunicado directamente por ellos. “Especulaciones han habido durante toda nuestra relación, sobre cualquier tipo de cosas y la mayoría de veces no han sido ciertas”, remarcó Rivadeneira recientemente.

Temas Relacionados

Mario HartKorina Rivadeneiraperu-entretenimiento

Más Noticias

Presentan denuncia penal contra Rafael López Aliaga por llamar a la “insurgencia” y pedir al JNE anular las elecciones

El recurso fue interpuesto por el abogado Rubén Serpa, quien solicita su detención por presuntos delitos vinculados a la alteración del orden constitucional y la tranquilidad pública

Presentan denuncia penal contra Rafael López Aliaga por llamar a la “insurgencia” y pedir al JNE anular las elecciones

Alianza Lima rompe la sequía: los años que tuvieron que pasar para que los ‘blanquiazules’ vuelvan a ganar en Tarma

Con una victoria por la mínima diferencia, los de Pablo Guede pusieron fin a una racha de más de cuatro décadas sin triunfos en La Ciudad de las Flores, consolidando su posición como líder en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1

Alianza Lima rompe la sequía: los años que tuvieron que pasar para que los ‘blanquiazules’ vuelvan a ganar en Tarma

Balean a hombre mientras iba en moto con una menor de edad en el Callao: ataque ocurrió tras persecución a pocas cuadras de comisaría

Los ataques, registrados en un corto intervalo de tiempo, generaron preocupación entre vecinos, quienes denuncian la reiteración de hechos violentos y la falta de presencia policial en zonas críticas

Balean a hombre mientras iba en moto con una menor de edad en el Callao: ataque ocurrió tras persecución a pocas cuadras de comisaría

Anunciado el Cyber Wow para este mes: fechas y recomendaciones para aprovechar el evento de ofertas

El evento reunirá a diversas marcas que ofrecerán descuentos en línea por tiempo limitado, en una campaña que impulsa el comercio electrónico y exige a los usuarios informarse bien antes de comprar

Anunciado el Cyber Wow para este mes: fechas y recomendaciones para aprovechar el evento de ofertas

Marcelo Tinelli confima su separación con Milett Figueroa: “En excelentes términos con ella y su hermosa familia”

El conductor argentino oficializó el fin de su relación con Milett, destacando que la separación se dio en los mejores términos y con cariño hacia la familia de la modelo peruana

Marcelo Tinelli confima su separación con Milett Figueroa: “En excelentes términos con ella y su hermosa familia”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Mesa Directiva del Congreso aprueba pagar defensa de Fernando Rospigliosi en proceso por difamación contra Delia Espinoza

Exgerente de la ONPE revela que fallas en distribución fueron advertidas antes de elecciones y señala a más implicados

Rafael López Aliaga envía carta al presidente del JNE y pide suspender proclamación de segundo y tercer lugar de las elecciones

Resultados ONPE al 91.614 % EN VIVO: así va el conteo oficial de votos en las Elecciones de Perú 2026

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Tinelli confima su separación con Milett Figueroa: “En excelentes términos con ella y su hermosa familia”

Marcelo Tinelli confima su separación con Milett Figueroa: “En excelentes términos con ella y su hermosa familia”

María Pía Vallejos defiende su romance con Gustavo Salcedo y responde a Maju Mantilla: “Disfrutamos el tiempo juntos”

Marcos Llunas presenta el concierto ‘Sinfonía a Mamá’ en el Teatro Municipal de Lima: fecha, invitados y venta de entradas

María Pía Vallejos exige a Maju Mantilla no meterse en su relación con Gustavo Salcedo: “No te metas conmigo”

Said Palao confirma reconciliación con Alejandra Baigorria al publicar foto juntos en Barcelona

DEPORTES

Alianza Lima rompe la sequía: los años que tuvieron que pasar para que los ‘blanquiazules’ vuelvan a ganar en Tarma

Alianza Lima rompe la sequía: los años que tuvieron que pasar para que los ‘blanquiazules’ vuelvan a ganar en Tarma

Facundo Callejo exhorta a los simpatizantes de Cusco FC a no perder la fe en Copa Libertadores 2026: “El camino es largo”

Carlos ‘Tato’ Rivero se marcha de Rebaza Acosta y cuestiona al presidente por no cumplir su palabra: “Me molesta porque descarté ofertas”

“Joao Grimaldo está mejorando, si continúa trabajando tendrá un mayor impacto”: DT del Sparta Praga halaga el crecimiento del peruano

Juan Pablo II repudia insultos racistas contra Jack Durán y exige acciones inmediatas tras el partido ante CD Moquegua por Liga 1 2026