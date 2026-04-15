Facundo Callejo exhorta a los simpatizantes de Cusco FC a no perder la fe en Copa Libertadores 2026: “El camino es largo”

Facundo Callejo confía en que Cusco FC reaccionará en la Copa Libertadores 2026. - Crédito: Difusión

A Cusco FC no le está yendo nada bien en su travesía en la Copa Libertadores 2026. No solo se han pronunciado las derrotas, también los errores arbitrales. En su última aparición perdió a manos de Estudiantes, quedando en jaque en el Grupo A. Aun así, queda como una leve esperanza el armonioso estilo de juego centrado en el trato prolijo de balón.

Y a eso se aferra Facundo Callejo para intentar que los suyos enmienden el camino en el escaparate internacional. De ese mismo modo, espera que los seguidores de la institución también consideren el lado estético y así no dejen de lado sus esperanzas de recuperarse en la dura serie.

“Orgulloso de todo el equipo de Cusco FC. No pudimos sumar ante un gran rival en su cancha. Seguiremos trabajando, con nuestras armas y nuestras ideas para seguir mejorando todo lo que venimos construyendo. El camino es largo”, posteó Callejo en su cuenta oficial de Instagram.

Por ahora, el ‘Facu’ está con la pólvora apagada en el arranque de la Copa Libertadores 2026. No ha podido ser decisivo pese a que se le ha confirmado el liderazgo en ataque y la situación contrasta demasiado con su incursión en el Torneo Apertura, donde es uno de los máximos artilleros de la temporada.

El atacante se sacó al último hombre del cuadro argentino y definió con mucha calidad ante Muslera - Crédito: ESPN.

Con el pie izquierdo

Cusco FC vivió una rápida transición del entusiasmo inicial a una situación comprometida en la presente edición de la Copa Libertadores. El conjunto peruano sufrió un duro revés ante Flamengo en condición de local, encuentro que estuvo marcado por decisiones arbitrales controvertidas.

En la segunda jornada, los ‘dorados’ estaban obligados a sumar puntos en su visita a La Plata frente a Estudiantes. A pesar de desplegar una propuesta futbolística atractiva, no se logró revertir la situación y terminaron cayendo nuevamente. Esta derrota complicó su panorama en el grupo y redujo considerablemente sus posibilidades de clasificación a la siguiente fase.

La próxima presentación de Cusco FC será decisiva: el enfrentamiento ante Deportivo Independiente Medellín (DIM) representa la última oportunidad para revertir la tendencia negativa. Cualquier resultado distinto a la victoria —sin importar el trámite del partido— significará una eliminación temprana del torneo y el cierre anticipado de su aventura internacional.

El acceso de Cusco FC a la Copa Libertadores se dio tras consagrarse subcampeón de la Liga 1 en Perú, mérito alcanzado con una campaña destacada. Facundo Callejo se erigió como la figura principal del plantel, terminando como máximo goleador del campeonato con 26 anotaciones.