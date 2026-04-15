Said Palao confirma reconciliación con Alejandra Baigorria al publicar foto juntos en Barcelona. IG

La relación entre Said Palao y Alejandra Baigorria vuelve a captar la atención del espectáculo peruano tras una serie de eventos que pusieron en jaque su matrimonio.

A poco días del ampay que protagonizó Said, Mario Irirvarren, Patricio Parodi y Francho Salvatierra en Argentina, la pareja decidió viajar a Europa y fue el chico reality quien, a través de su cuenta de Instagram, publicó una imagen junto a la empresaria en Barcelona, específicamente frente a la imponente Basílica de la Sagrada Familia.

La instantánea fue recibida con sorpresa por sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como la confirmación de una reconciliación tras las semanas de incertidumbre y exposición mediática.

En la foto, Said luce sonriente junto a Alejandra, etiquetándola y mostrando el reencuentro en tierras españolas. Por su parte, Baigorria optó por compartir solo imágenes individuales del viaje, evitando por ahora la confirmación pública del regreso como pareja.

Said Palao sorprendió al publicar una foto junto a Alejandra Baigorria en la Basílica de la Sagrada Familia, confirmando su acercamiento en Barcelona.

Un viaje a Europa en medio de rumores y polémicas

La publicación de Said Palao llega poco tiempo después de que ambos protagonizaran uno de los escándalos mediáticos más comentados del año.

El modelo fue captado en un ampay durante un fin de semana en Buenos Aires junto a Mario Irivarren, Patricio Parodi y varias mujeres en un yate y en un Airbnb, imágenes difundidas por 'Magaly TV: La Firme’ que pusieron en duda la estabilidad de su matrimonio con Baigorria.

Durante la emisión del reality 'Esto es Guerra’, Said rompió el silencio y, visiblemente afectado, expresó su arrepentimiento:

“Quiero pedirle perdón a mi esposa, a mi familia, por haberla envuelto en todo esto. Ella no se merece todo lo que le está pasando. Yo con las actitudes que tuve no he sabido valorar nada, absolutamente nada, el amor, el cariño, la entrega que ella ha tenido hacia mí”, declaró con lágrimas en los ojos.

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Alejandra Baigorria: “Me estoy tomando el tiempo para decidir”

Por su parte, Alejandra Baigorria ha optado por la cautela frente a la presión mediática y los cuestionamientos sobre la rapidez para tomar una decisión respecto a su matrimonio. “Muchos dicen que no me quiero y no es así. Me estoy tomando el tiempo para tomar la decisión correcta. Si me equivoco o no, solo yo soy responsable, no ustedes”, subrayó la empresaria en sus redes, marcando distancia de las opiniones ajenas.

Durante las últimas semanas, Baigorria fue blanco de críticas por parte de usuarios que la acusaban de falta de amor propio y de justificar el comportamiento de Said. No obstante, la también empresaria y exintegrante de realitys decidió mantener la discreción y priorizar su bienestar emocional, evitando entrar en polémicas públicas.

Alejandra Baigorria fue duramente criticada en redes sociales tras reconciliarse con Said Palao pese a la reciente polémica.IG

Seis años de relación y un matrimonio bajo la lupa

La historia de Said Palao y Alejandra Baigorria ha estado marcada por la exposición, los retos de la vida mediática y la presión de la opinión pública. Tras seis años de relación y apenas un año de matrimonio, la pareja ha debido enfrentar rumores, críticas y momentos de crisis que han puesto a prueba su vínculo.

El viaje a Barcelona parece haber sido una oportunidad para reencontrarse y buscar una nueva etapa, lejos del bullicio mediático. Mientras Said se muestra abierto a compartir el reencuentro, Baigorria opta por el silencio prudente, dejando que el tiempo y las acciones hablen por sí mismas.

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La reacción de los seguidores y el futuro de la pareja

La foto publicada por Said Palao fue rápidamente compartida y comentada por fans y medios de espectáculo, quienes celebran la aparente reconciliación y auguran una nueva oportunidad para la pareja.

Sin embargo, otros usuarios mantienen posiciones críticas y recuerdan la importancia del respeto y la confianza en una relación.

Por ahora, tanto Said como Alejandra han decidido continuar su viaje por Europa, alejados de los escándalos y enfocados en reconstruir la confianza y el bienestar mutuo.