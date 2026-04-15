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“Joao Grimaldo está mejorando, si continúa trabajando tendrá un mayor impacto”: DT del Sparta Praga halaga el crecimiento del peruano

Brian Priske considera que Grimaldo está avanzando a pasos agigantados con los ‘rojos’ y que pronto jugará a un nivel muy alto en la Chance Liga. “Demuestra algunas habilidades que ya conocíamos”, declaró

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Brian Priske valora el crecimiento de Joao Grimaldo en la Chance Liga. - Crédito: Sparta Praga
Brian Priske valora el crecimiento de Joao Grimaldo en la Chance Liga. - Crédito: Sparta Praga

A Joao Grimaldo le está costando más de la cuenta afianzarse en Sparta Praga. No es por razones futbolísticas, sino por cuestiones físicas. A pesar de que cuenta con talento a raudales, su estado de forma aún no le permite agarrar un ritmo continuo en la Chance Liga. De ahí que esté yendo de a pocos, aunque con una evolución alentadora.

En cualquier caso, la presencia del extremo peruano ha empezado a tener cierta incidencia en los planes del entrenador Brian Priske, quien no ha dudado en valorar su avance en unas declaraciones tan estimulantes que permiten elucubrar una idea positiva alrededor del futbolista sudamericano.

Joao Grimaldo desembarca en el club de Letná tras marcar diferencias en Riga FC. - Crédito: Sparta Praga
Joao Grimaldo desembarca en el club de Letná tras marcar diferencias en Riga FC. - Crédito: Sparta Praga
Está mejorando, demostrando algunas habilidades que ya conocíamos. Aún le queda mucho camino por recorrer, pero los dos últimos partidos que ha jugado son sin duda pasos en la dirección correcta”, indicó Priske en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el DT del Sparta Praga ha quedado convencido en el crecimiento de Grimaldo tras haber recurrido a sus cualidades en el lance contra FK Teplice: “Creo que si continúa trabajando así, tendrá un mayor impacto en el juego”.

Los dos peruanos se juntaron para marcar un golazo en su debut con Sparta Praga. (Chance Liga)

En pie de lucha

Sparta Praga no hinca la rodilla. Por más que los cálculos por llegar a la cumbre de la Chance Liga se complican, siguen luchando toda vez que muestran una mejor versión dentro del campo. Tres victorias consecutivas son argumento irrebatible para confirmar su crecimiento, aunque con eso no alcanza.

Por la jornada 29°, el club praguense se impuso por la cuota mínima a FK Teplice con una solitaria anotación del capitán Lukáš Haraslín. Los de Brian Priske exhibieron un mejor fútbol y rendimiento, pero carecieron de una mayor profundidad para capitalizar las ocasiones generadas.

Joao Grimaldo es la segunda incorporación invernal. - Crédito: Sparta Praga
Joao Grimaldo es la segunda incorporación invernal. - Crédito: Sparta Praga
Con ese resultado, Sparta Praga se ha atornillado en el segundo lugar de la clasificación con 60 unidades, aventajando por nueve a su más cercano perseguidor Jablonec. No obstante, la diferencia con el líder Slavia Praga es importante, teniendo en cuenta un margen de ocho puntos.

Los ‘rojos’ volverán a jugar en casa en la siguiente fecha cuando reciban a Jablonec. De superar la prueba, establecerían una racha en azul al enlazar cuatro triunfos seguidos en el campeonato checo, aunque podría servir de poco si el actual puntero se desmarca.

Esto en el duelo amistoso ante Legia de Polonia. (Video: X)

Grimaldo avanza

El área deportiva del Sparta Praga determinó acometer la contratación de Joao Grimaldo después de observar sus sobresalientes apariciones en el Riga FC. La directiva identificó al futbolista peruano como el reemplazo adecuado para el puesto que dejó Ángelo Preciado en el plantel checo, basando su decisión en el rendimiento reciente del jugador.

La llegada de Grimaldo generó sorpresa en el entorno del club, hecho que llevó al cuerpo técnico a manejar la situación con cautela desde un inicio. El staff exhortó a la calma e hizo hincapié en que el atacante requería un periodo de adaptación antes de poder mostrar su mejor versión en la liga.

Joao Grimaldo, el último goleador del lance contra Dukla. - Crédito: Sparta Praga
Joao Grimaldo, el último goleador del lance contra Dukla. - Crédito: Sparta Praga
Ante este escenario, el entrenador Brian Priske optó por asignar a Grimaldo un rol de revulsivo, permitiéndole ingresar desde el banquillo y sumar minutos de forma progresiva. La intención del técnico es que el futbolista gane confianza y madurez dentro de la dinámica del equipo, factores que serán determinantes para su futura consolidación en el once titular.

Adicionalmente, Joao Grimaldo cuenta con experiencia internacional al ser convocado por la selección peruana. Su presencia ha sido reconocida como un elemento clave dentro del proceso de reformación impulsado por el entrenador Mano Menezes.

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