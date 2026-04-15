Juan Pablo II repudia insultos racistas contra Jack Durán y exige acciones inmediatas tras el partido ante CD Moquegua por Liga 1 2026

El club de Chongoyape condenó enérgicamente la agresión a Jack Durán durante el enfrentamiento contra CD Moquegua y pidió a las autoridades una investigación inmediata, así como castigos ejemplares para quienes resulten responsables de la discriminación (Juan Pablo II)

El martes 14 de abril, en el estadio 25 de Noviembre, el partido válido por la décima fecha del Torneo Apertura 2026 quedó marcado por la denuncia de insultos racistas hacia Jack Durán, futbolista de Juan Pablo II, provenientes de un sector de la hinchada local. El árbitro Michael Espinoza interrumpió el juego y activó el protocolo antirracismo, reflejando la gravedad de un incidente que volvió a poner en el centro del debate la persistencia de la discriminación en el fútbol peruano.

El incidente ocurrió cerca de la media hora de juego, cuando Durán, notoriamente afectado, se acercó al árbitro para manifestarle que había recibido insultos racistas desde la tribuna. En ese momento, Espinoza detuvo el encuentro y, siguiendo las directrices de la Federación Peruana de Fútbol, ordenó que se emitiera un mensaje por los altavoces del estadio exhortando al público al respeto y advirtiendo sobre posibles sanciones si las expresiones discriminatorias continuaban. Las imágenes de Durán, rodeado por sus compañeros y el cuerpo técnico, evidenciaron la tensión y el impacto emocional del hecho.

A través de sus canales oficiales, Juan Pablo II expresó su respaldo total a Durán y a todo el plantel, enfatizando que “defenderemos siempre su dignidad dentro y fuera del campo”.

Además, la institución de Chongoyape exigió una investigación inmediata y sanciones contundentes contra quienes resulten responsables. En el comunicado, el club afirmó: “No existe justificación alguna para este tipo de conductas. El racismo no tiene lugar en el fútbol ni en nuestra sociedad”.

El protocolo antirracismo y la respuesta institucional

La activación del protocolo antirracismo marcó un punto de quiebre en el partido, obligando a detener el juego y evidenciando la urgencia de respuestas firmes frente a actos de discriminación. (Juan Pablo II)

La intervención arbitral fue clave para gestionar una situación que pudo haber escalado. El protocolo antirracismo de la Federación Peruana de Fútbol establece la suspensión temporal del partido y la emisión de advertencias públicas como primera medida ante incidentes discriminatorios.

Michael Espinoza, árbitro principal, fue enfático al señalar que “la reincidencia en comportamientos racistas implicaría la suspensión definitiva del partido”, según lo estipulado por la reglamentación vigente. La pausa se extendió durante varios minutos, mientras Durán era contenido por sus compañeros y evaluaba la posibilidad de abandonar el campo. El propio jugador manifestó su rechazo a continuar bajo esas circunstancias: “Tú has escuchado lo que me han dicho, no voy a jugar”, dijo al colegiado.

Finalmente, tras el mensaje institucional y la contención del comando técnico, el plantel de Juan Pablo II decidió retomar el encuentro, aunque la afectación en el ánimo del equipo fue notoria. El club reiteró públicamente su exigencia de que las autoridades disciplinarias actúen con celeridad y transparencia, al tiempo que convocó a todos los actores del fútbol nacional a “construir estadios libres de discriminación”.

Antecedentes recientes y el impacto en la Liga 1

El caso de Jack Durán no es aislado y se suma a una serie de episodios que han encendido las alarmas en la Liga 1, donde el racismo sigue siendo una deuda pendiente. (Sporting Cristal)

La denuncia de Jack Durán se suma a otros episodios de racismo en el fútbol peruano en la presente temporada. El 7 de marzo, Cristiano Da Silva acusó insultos discriminatorios durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético en el estadio Alberto Gallardo, un caso que terminó archivándose ante la falta de pruebas concluyentes.

De manera similar, el arquero Ángelo Campos fue blanco de insultos racistas por parte de la hinchada rival durante el encuentro entre Universitario de Deportes y UTC de Cajamarca, incidente que derivó en una reducción temporal del aforo del estadio Monumental.

Estos antecedentes han motivado a clubes, jugadores y organismos como la Federación Peruana de Fútbol a revisar y fortalecer los mecanismos de prevención y sanción ante manifestaciones de odio en los recintos deportivos. Diversos sectores del ámbito deportivo y social han reclamado una aplicación estricta de los protocolos y campañas de sensibilización permanentes. “La erradicación del racismo requiere un compromiso real de todos los involucrados en el fútbol”, señaló un portavoz de la Federación.

Desarrollo del partido y repercusiones deportivas

Más allá del resultado, el partido quedó marcado por un episodio que afectó el ánimo del equipo y condicionó su rendimiento en una jornada cargada de tensión. (CD Moquegua)

En lo estrictamente deportivo, el partido fue dominado por CD Moquegua, que se impuso por 3-0 sobre Juan Pablo II. La expulsión de Paolo Fuentes a los 23 minutos condicionó el rendimiento del equipo visitante, que nunca logró recuperarse tras el incidente de discriminación. Jefferson Collazos se destacó como la figura del encuentro al marcar dos goles, mientras que Édgar Lastre cerró la cuenta para los locales.

Con este resultado, CD Moquegua alcanzó los 13 puntos en la tabla de posiciones del Torneo Apertura, igualando la línea de Juan Pablo II, pero superando a este por diferencia de goles y ubicándose en la séptima posición. El club de Chongoyape, que recientemente accedió a la máxima categoría, enfrenta ahora el desafío de sobreponerse tanto en lo anímico como en lo competitivo, en medio de la presión social y mediática que rodea al caso de Jack Durán.

La Federación Peruana de Fútbol informó que abrió una investigación administrativa sobre los hechos ocurridos en el estadio 25 de Noviembre, comprometiéndose a revisar las imágenes y testimonios para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. El episodio ha reavivado el debate sobre la efectividad de los protocolos existentes y la necesidad de políticas integrales que erradiquen definitivamente el racismo del fútbol nacional.