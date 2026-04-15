Marcos Llunas presenta el concierto ‘Sinfonía a Mamá’ en el Teatro Municipal de Lima: fecha, invitados y venta de entradas

Marcos Llunas presenta el concierto “Sinfonía a Mamá” en el Teatro Municipal de Lima

El aclamado cantautor español Marcos Llunas regresa a la capital peruana para presentar su espectáculo 'Sinfonía a Mamá’, un concierto sinfónico creado especialmente para homenajear a las madres en su día.

La cita será el sábado 9 de mayo en el emblemático Teatro Municipal de Lima, uno de los escenarios más prestigiosos del país, con inicio programado a las 21:00 horas.

En esta ocasión, Marcos Llunas estará acompañado en vivo por la Sinfónica Nacional de Lima, en un show que promete un recorrido emotivo por sus más de 30 años de carrera artística.

El repertorio incluirá clásicos como “Para Reconquistarte”, “Vale La Pena”, “Vida”, “Eres Mi Debilidad”, “Por Amor” y “Sentir”, canciones que han marcado a distintas generaciones y consolidaron a Llunas como una de las voces románticas más icónicas del pop latino.

Marcos Llunas regresa a Lima con el espectáculo “Sinfonía a Mamá”, acompañado de la Sinfónica Nacional en el Teatro Municipal.

Un homenaje musical a mamá: detalles y sorpresas del espectáculo

“Volver a Lima siempre es una emoción muy especial. El Teatro Municipal es un escenario majestuoso y un lujo para cualquier artista. Me siento profundamente agradecido con el público peruano, que me ha acompañado durante tantos años. Será una noche llena de recuerdos, amor y música dedicada a las madres”, expresó Marcos Llunas sobre el significado de esta presentación.

El espectáculo contará también con invitados especiales que aportarán diversidad y energía a la velada: la reconocida cantante Gabriela de los Ríos, el grupo Confidentes y el Mariachi Con México en Perú. La combinación de la voz romántica de Llunas, la potencia sinfónica de la orquesta y los artistas invitados creará una atmósfera íntima y elegante, perfecta para celebrar el amor más puro.

Las entradas ya están a la venta en Teleticket, con precios de preventa y descuentos especiales según el sector.

Entradas, precios y condiciones de acceso

Las entradas para ‘Sinfonía a Mamá’ ya están a la venta a través de Teleticket, canal oficial autorizado. Los precios en preventa oscilan entre S/. 27.50 y S/. 280 hasta el 27 de abril.

Posteriormente, la tarifa regular será desde S/. 32 hasta S/. 325, vigentes hasta el mismo 9 de mayo. Además, hay tarifas especiales para personas con discapacidad (Conadis), que van desde S/. 194 hasta S/. 221.

Cada cliente puede adquirir un máximo de 10 entradas. El evento está recomendado para mayores de 18 años, pero se permite el ingreso de adolescentes desde los 14 años acompañados de un adulto responsable. Tanto el menor como el acompañante deben presentar DNI y comprar su entrada para el mismo sector. No se permite el ingreso de menores de 14 años.

La descarga de e-tickets estará disponible dos días antes del evento y es imprescindible presentarlos, impresos o digitales, para acceder al recinto. Se recomienda llegar puntual, ya que el ingreso posterior al inicio está sujeto a las normas del organizador y del Teatro Municipal.

Las entradas ya están a la venta en Teleticket, con precios de preventa y descuentos especiales según el sector.

Un recorrido por la carrera de Marcos Llunas y el legado familiar

Marcos Llunas es hijo del legendario cantante Dyango y ha forjado una carrera propia con una voz inconfundible y un estilo romántico que conquistó rankings en América Latina y Europa. Temas como “Para Reconquistarte” y “Vale La Pena” lo posicionaron como referente del pop romántico, mientras que su presencia escénica y su conexión con el público lo mantienen vigente tras más de tres décadas de trayectoria.

El concierto “Sinfonía a Mamá” será una oportunidad para reencontrarse con el artista en un formato sinfónico, ideal para crear recuerdos imborrables y rendir tributo a todas las madres en su día.

Dyango, su nieto Izan Llunas y su hijo Marcos Llunas

Un evento inolvidable en el corazón de Lima

El Teatro Municipal de Lima, ubicado en el Jr. Ica 377, Cercado de Lima, será el marco perfecto para esta celebración. La producción promete una noche elegante, nostálgica y llena de sorpresas musicales. La duración aproximada del show será de dos horas.

Los asistentes disfrutarán de una velada cuidada en cada detalle, con la garantía de acceso seguro y la compra de entradas solo por canales oficiales. Se recuerda que los precios incluyen comisión por servicio y que los descuentos aplican únicamente al valor de la entrada.

El cantautor español interpretará sus grandes éxitos en un concierto dedicado a las madres, el sábado 9 de mayo.