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Alianza Lima rompe la sequía: los años que tuvieron que pasar para que los ‘blanquiazules’ vuelvan a ganar en Tarma

Con una victoria por la mínima diferencia, los de Pablo Guede pusieron fin a una racha de más de cuatro décadas sin triunfos en La Ciudad de las Flores, consolidando su posición como líder en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1

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Alianza Lima – Eryc Castillo – ADT – Liga 1 – Perú – deportes – 15 abril
El equipo blanquiazul supera a ADT con un gol de Eryc Castillo, corta una racha de 44 años sin ganar en la ciudad y consolida el primer puesto del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 tras diez jornadas (Liga 1)

El pasado martes 14 de abril, Alianza Lima consiguió un resultado histórico en el Estadio Unión Tarma al vencer por 1-0 al conjunto de ADT en la décima jornada del Torneo Apertura 2026. El equipo blanquiazul, dirigido por Pablo Guede, cortó una prolongada sequía de triunfos en la ciudad de Tarma, conocida como la Ciudad de las Flores, donde no lograba sumar de a tres desde 1982.

El gol decisivo fue obra del atacante ecuatoriano Eryc Castillo, quien permitió a su equipo alcanzar la cima del campeonato y superar una marca que se mantenía intacta por más de cuatro décadas.

El triunfo de Alianza Lima en Tarma responde a una espera de 44 años, pues la última vez que el club limeño había conseguido una victoria en esa ciudad fue el 3 de enero de 1982, cuando superó por 2-0 a ADT en el marco de la vigesimosexta fecha del Torneo Descentralizado 1981. Aquel encuentro tuvo como figura principal a José Carranza, autor de los dos goles que sellaron la victoria.

El regreso del triunfo blanquiazul a la Perla de los Andes

Alianza Lima – Eryc Castillo – ADT – Liga 1 – Perú – deportes – 15 abril
Después de más de cuatro décadas, Alianza Lima volvió a celebrar en Tarma, rompiendo una racha histórica que parecía inquebrantable en una de las plazas más complejas del fútbol peruano. (Liga 1)

La última victoria de Alianza Lima en territorio tarmeño databa de inicios de 1982, cuando el equipo, bajo la conducción técnica de Víctor Zegarra, se impuso 2-0 frente a ADT gracias a un doblete de José Carranza. Desde entonces, el club no había logrado sumar triunfos en la difícil plaza del Estadio Unión Tarma.

En aquella ocasión, la alineación aliancista incluyó a figuras como José Gonzáles Ganoza, Jaime Duarte, Jorge Oleachea y Raúl Mejía, mientras que el equipo local era dirigido por el argentino Sabino Bártoli.

El partido de este martes marcó el regreso del cuadro íntimo a los primeros planos en Tarma. El solitario tanto de Eryc Castillo permitió no solo romper la racha, sino también mantener al equipo en lo más alto de la tabla. Con esta victoria, Alianza Lima igualó en puntos a Los Chankas y superó a Cienciano y Universitario por cuatro y cinco puntos respectivamente, aunque estos últimos aún tienen un partido pendiente.

El entrenador de ADT, Pablo Trobbiani, lamentó el resultado y reconoció: “Sabíamos que Alianza Lima venía en un gran momento, pero nuestra falta de eficacia nos costó caro. Nos queda seguir trabajando para revertir esta situación en casa.”

Alianza Lima, sólido fuera de casa y líder en la Liga 1

Alianza Lima – Eryc Castillo – ADT – Liga 1 – Perú – deportes – 15 abril
La campaña de Alianza Lima se sostiene en su fortaleza como visitante, donde ha construido un liderazgo basado en orden defensivo y efectividad en momentos clave. (Alianza Lima)

En la presente edición del torneo, Alianza Lima ha demostrado una notable solidez jugando como visitante. El club registra la mayor cantidad de puntos y victorias a domicilio, además de ostentar la mejor defensa fuera de casa en la Liga 1 2026. Tras diez fechas disputadas, el equipo ha sumado victorias importantes en plazas complicadas, como la conseguida ante ADT, y ha conseguido resultados positivos ante rivales directos.

El plantel dirigido por Pablo Guede se ha caracterizado por su equilibrio defensivo y eficacia ofensiva, elementos que le han permitido liderar la clasificación. Entre sus resultados destacan victorias ante Sport Huancayo, Comerciantes Unidos, Sport Boys, UTC y FBC Melgar, así como empates ante Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso. Su única derrota hasta el momento fue ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

La campaña aliancista se ha visto reflejada en cifras: el equipo suma más puntos y triunfos fuera de casa que cualquier otro en el torneo y ha recibido la menor cantidad de goles como visitante. Estas estadísticas consolidan a los blanquiazules como el conjunto más regular del certamen en su desempeño fuera de Lima.

El presente de ADT y el impacto de la derrota

Alianza Lima – Eryc Castillo – ADT – Liga 1 – Perú – deportes – 15 abril
La caída en Tarma golpea a ADT, que no logra hacerse fuerte en casa y ve cómo su irregularidad como local complica su posición en la tabla del torneo. (ADT Tarma)

El plantel de ADT de Tarma no ha logrado consolidarse como local en la Liga 1 2026. Hasta el momento, solo ha conseguido una victoria en cinco presentaciones en el Estadio Unión Tarma, mientras que los otros encuentros se saldan con dos empates y dos derrotas. Este registro convierte al equipo tarmeño en el segundo peor local de la temporada, solo por encima de FC Cajamarca.

La derrota frente a Alianza Lima profundiza el desafío para ADT, que busca mejorar su rendimiento en casa para escapar de los últimos lugares de la tabla. El técnico Pablo Trobbiani señaló tras el partido: “La presión de sumar en nuestro estadio es grande, pero debemos encontrar la fórmula para volver a ser fuertes en Tarma.”

El calendario de ADT en lo que resta del Torneo Apertura incluye enfrentamientos clave en condición de local y visitante, donde deberá sumar para revertir su situación. Por su parte, Alianza Lima se prepara para mantener el liderato en las próximas jornadas, con duelos ante equipos como Cusco FC, Atlético Grau y Deportivo Moquegua en su horizonte inmediato.

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