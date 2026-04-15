Perú

Anunciado el Cyber Wow para este mes: fechas y recomendaciones para aprovechar el evento de ofertas

El evento reunirá a diversas marcas que ofrecerán descuentos en línea por tiempo limitado, en una campaña que impulsa el comercio electrónico y exige a los usuarios informarse bien antes de comprar

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A lo largo de cuatro jornadas, distintas marcas pondrán a disposición ofertas y promociones a través de sus canales digitales.
A lo largo de cuatro jornadas, distintas marcas pondrán a disposición ofertas y promociones a través de sus canales digitales. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El evento de comercio electrónico Cyber Wow ya tiene fechas confirmadas para su edición de abril de 2026. Durante cuatro días, diversas marcas ofrecerán descuentos y promociones en sus plataformas digitales, en una campaña que busca dinamizar las ventas online y atraer a miles de consumidores en todo el país.

De acuerdo con la información oficial, el Cyber Wow se desarrollará desde el lunes 20 de abril a las 00:00 horas hasta el jueves 23 de abril a las 23:59 horas. A través del sitio web cyberwow.pe, los usuarios podrán acceder a enlaces de las empresas participantes y conocer las ofertas disponibles en distintas categorías.

¿Cómo funciona el Cyber Wow?

El portal de Cyber Wow actúa como un punto de acceso que reúne las promociones de distintas marcas. Sin embargo, las compras se realizan directamente en los sitios web de cada empresa participante, donde también se detallan las condiciones específicas de cada oferta.

Según los términos establecidos, los descuentos y promociones son ofrecidos exclusivamente por los anunciantes, quienes asumen la responsabilidad sobre los productos, servicios, condiciones de venta y cumplimiento de las transacciones. En ese sentido, ni el sitio del evento ni la organización a cargo intervienen en el proceso de compra ni en la relación comercial entre el usuario y la empresa.

Portal oficial del Cyber Wow.
Portal oficial del Cyber Wow. Foto: Cyber Wow

Asimismo, los usuarios pueden registrarse de manera opcional en la plataforma para recibir información sobre ofertas vía correo electrónico, aunque también es posible navegar y acceder a las promociones sin crear una cuenta.

Recomendaciones para aprovechar las ofertas

Para sacar el máximo provecho del Cyber Wow, se recomienda registrarse previamente tanto en el sitio oficial del evento como en las páginas de las marcas participantes, lo que permitirá agilizar el proceso de compra durante los días de alta demanda.

También es importante revisar con anticipación las opciones de pago disponibles, los plazos de entrega y las políticas de cambios o devoluciones. En el caso de adquirir ropa o calzado, se sugiere utilizar filtros de talla y color, así como consultar las tablas de medidas que ofrecen las tiendas.

Otro aspecto clave es la seguridad. Se aconseja ingresar a las tiendas únicamente a través del portal oficial del Cyber Wow para evitar fraudes o sitios falsos. Además, conviene verificar el límite de la tarjeta antes de realizar compras y hacer seguimiento del pedido mediante el código proporcionado por la empresa.

Durante el Cyber Wow, los clientes podrán encontrar todo tipo de productos en oferta, incluyendo televisores.
Durante el Cyber Wow, los clientes podrán encontrar todo tipo de productos en oferta, incluyendo televisores. Foto: Hiraoka

Finalmente, los especialistas recomiendan actuar con rapidez ante productos de interés, ya que la alta demanda puede agotar el stock en poco tiempo. En caso de inconvenientes, el contacto debe realizarse directamente con la tienda donde se efectuó la compra, dado que es la responsable de la operación.

¿Cómo evitar estafas online en el Cyber Wow?

  1. Evita acceder a promociones desde enlaces enviados por correo, mensajes de texto o redes sociales; lo más seguro es ingresar directamente a las páginas oficiales.
  2. Mantente alerta frente a ofertas con rebajas exageradas: los estafadores suelen usar la urgencia como gancho, por lo que si suena demasiado atractivo, conviene dudar.
  3. Revisa cuidadosamente la dirección web antes de comprar: debe contar con HTTPS y no presentar errores ortográficos ni dominios extraños.
  4. No realices compras conectado a redes Wi-Fi públicas, ya que estas pueden facilitar el robo de información financiera.
  5. Habilita la autenticación en dos pasos (2FA), una capa adicional de seguridad que ayuda a prevenir accesos no autorizados.
  6. Utiliza contraseñas fuertes y diferentes para cada plataforma, evitando repetir claves en varios servicios.
  7. Evita guardar los datos de tus tarjetas en sitios poco confiables o sin reconocimiento.
  8. Considera usar herramientas de ciberseguridad que permitan identificar enlaces peligrosos, bloquear intentos de fraude y proteger tus transacciones en tiempo real.

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