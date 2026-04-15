Exgerente de la ONPE revela que fallas en distribución fueron advertidas antes de elecciones y señala a más implicados

Tras el caos generado por el retraso en la entrega de material electoral, las investigaciones apuntan a la cúpula de la ONPE. La declaración del detenido exgerente José Samamé revela una trama de responsabilidades internas, señalando directamente a colegas por el incumplimiento de los cronogramas. (Crédito: Latina Noticias)

El retraso en la entrega del material electoral durante la jornada del 12 de abril continúa generando nuevas revelaciones. En este contexto, el exgerente de gestión electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé, brindó su declaración ante la Dirección contra la Corrupción (Dircoor), en la que aseguró que las fallas logísticas habían sido advertidas con anticipación y que existirían más implicados dentro de la institución.

Según informó Latina, Samamé en su testimonio señaló que las demoras en la distribución del material no fueron un hecho imprevisto. El ahora exgerente de la ONPE, sostuvo que los problemas ya habían sido detectados desde el sábado 11 de abril, alrededor de las 8:30 de la mañana, lo que, según indicó, permitió alertar sobre posibles incumplimientos en el cronograma de entrega a los locales de votación.

Exfuncionario de la ONPE detalla fallas en distribución y señala a responsables internos. (Foto composición: Captura video/Latina)

Niega responsabilidad y señala a funcionarios

Durante su declaración, el exfuncionario negó tener responsabilidad directa en los retrasos registrados el día de las elecciones. En cambio, atribuyó el incumplimiento del cronograma al subgerente de producción electoral, Juan Fan, a quien señaló como responsable de que no se concretara la distribución oportuna del material.

Asimismo, Samamé indicó que la contratación del servicio de transporte no estaba bajo su competencia directa, sino que correspondía a la gerencia de administración de la ONPE. Según informó el citado medio, esta área tenía a su cargo la gestión logística relacionada con el traslado del material electoral, lo que también formaría parte de las investigaciones en curso.

Samamé afirma que problemas en entrega de material electoral ya eran conocidos antes del 12 de abril. (Foto: Captura video/Latina Noticias)

Coordinaciones y decisiones

De acuerdo con Latina, el exgerente detalló que, ante la falta de respuestas claras, sostuvo reuniones con distintos funcionarios de la institución, entre ellos el propio subgerente de producción electoral, la coordinadora de almacén y una persona identificada como locadora de servicios. Estas coordinaciones se habrían realizado en un intento de encontrar soluciones frente a los retrasos.

En medio de la crisis, Samamé señaló que se decidió continuar utilizando los servicios de la empresa Gálaga SAC, encargada del transporte, mientras se evaluaban alternativas para reforzar la distribución. También indicó que desde la gerencia de administración se informó sobre la posibilidad de contratar unidades móviles adicionales mediante un mecanismo de asignación de recursos.

Exgerente de la ONPE asegura que retrasos en material electoral fueron alertados antes de la votación. (Foto: Captura video/Latina Noticias)

Renuncia y detención

Como consecuencia de la situación, el exfuncionario presentó su renuncia al cargo a través de un mensaje de WhatsApp dirigido al gerente general de la ONPE. Esta decisión se produjo en medio de las críticas por las fallas logísticas que afectaron el desarrollo de la jornada electoral.

Sin embargo, al día siguiente, Samamé fue convocado nuevamente a la sede del organismo electoral por una funcionaria de la institución. Según su relato, tras acudir al lugar fue conducido a una sala donde lo esperaba personal policial, que procedió con su intervención en el marco de las investigaciones sobre lo ocurrido durante el proceso electoral.

José Samamé niega responsabilidad en fallas logísticas y apunta a otras áreas de la ONPE. (Foto: Captura video: Latina Noticias)

José Samaé en libertad

El exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé, recuperó la libertad tras permanecer cerca de dos horas en la sede del Ministerio Público en el Cercado de Lima. La Fiscalía ordenó su excarcelación aunque mantiene activa la investigación por presunta omisión de funciones, relacionada con los retrasos en la distribución de material electoral que afectaron a más de 63.000 ciudadanos en las recientes elecciones, según reportes de TV Perú Noticias. La detención inicial de Samamé fue ejecutada por la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) bajo la figura de delito de omisión en flagrancia.

Samamé desempeñó un rol central en la contratación de la empresa Galaga SAC, responsable de la logística electoral. La investigación fiscal revisa los contratos y procedimientos que derivaron en el retraso en la entrega de insumos, lo que impactó tanto en Lima como en jurisdicciones en el extranjero. En su carta de renuncia enviada al jefe de la ONPE, Pedro Corvetto, el exfuncionario sostuvo que su salida buscaba no entorpecer la integridad ni la transparencia de los comicios. Posteriormente, Samamé señaló al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang, como el encargado presencial de la supervisión del despacho de material, según recogió La República.

Funcionario de ONPE detenido

La Fiscalía ha confirmado que Samamé deberá comparecer nuevamente para ampliar su declaración conforme avance la investigación, sin descartar nuevas detenciones dentro de la cadena de responsabilidades. El colapso logístico durante la jornada electoral del 14 de abril provocó el cierre temporal de trece centros de votación en Lima y la ampliación del horario para el sufragio de aproximadamente 52.000 electores. Por su parte, la empresa Galaga SAC aseguró que cumplió con todas las obligaciones contractuales y atribuyó los retrasos a factores externos y al cronograma definido por el propio organismo electoral.