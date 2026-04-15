Perú

Buscan a menor desaparecida en el Rímac desde el 8 de abril: PNP pide apoyo ciudadano para dar con su paradero

Irma Navarro Álvarez, de 14 años, desapareció mientras se encontraba en el domicilio de su tío. Autoridades activaron protocolo de búsqueda

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El hecho ocurrió el 8 de abril, pero la denuncia se presentó el 9 de abril en la comisaría Piedra Liza “B”.
El hecho ocurrió el 8 de abril, pero la denuncia se presentó el 9 de abril en la comisaría Piedra Liza “B”.

La desaparición de una menor de edad en Lima activó un nuevo operativo de búsqueda y difusión por parte de las autoridades. El caso, reportado en los primeros días de abril, moviliza a la Policía Nacional del Perú y a la comunidad, que comparte información con el objetivo de ubicar a la adolescente en el menor tiempo posible.

El hecho ocurrió en el distrito del Rímac, una zona urbana con alta densidad poblacional donde los reportes de desaparición requieren respuesta inmediata. La alerta oficial incluye datos físicos, vestimenta y circunstancias previas al momento en que se perdió contacto con la menor.

La difusión del caso también se extiende por canales informales, como redes sociales y mensajes comunitarios, en los que se solicita colaboración ciudadana. En ese contexto, la familia y allegados apelan a la rápida circulación de la información para ampliar el alcance de la búsqueda.

Reporte oficial y características de la menor

Según información de la Policía Nacional del Perú, la adolescente fue identificada como Irma Navarro Álvarez, de 14 años. La denuncia se registró el 9 de abril de 2026 en la comisaría Piedra Liza “B”, bajo la jurisdicción de Lima Centro.

El registro policial consigna que la menor nació el 29 de junio de 2011 y posee nacionalidad peruana. En cuanto a sus características físicas, se indica que presenta tez mestiza, contextura delgada y una estatura aproximada de 1.50 metros. Tiene cabello castaño oscuro y dos lunares visibles en la parte derecha del cuello, rasgo que permite su identificación.

Al momento de su desaparición, vestía un polo color plomo con estampado de Mickey Mouse, pantalón jean azul y zapatillas blancas. Estos detalles forman parte de la alerta difundida para facilitar su reconocimiento en espacios públicos o privados.

Circunstancias previas a la desaparición

La Policía Nacional del Perú emitió una alerta por la desaparición de una menor en el distrito del Rímac. MIMP Warmi Ñan
La Policía Nacional del Perú emitió una alerta por la desaparición de una menor en el distrito del Rímac. MIMP Warmi Ñan

La denuncia recoge información sobre el contexto en el que se produjo el hecho. De acuerdo con el reporte, la menor se encontraba en el domicilio de un familiar. En ese momento, usaba el baño ubicado en el primer piso del inmueble.

Mientras tanto, su abuela se trasladó al segundo nivel para conversar con otros integrantes de la familia. Tras aproximadamente una hora, al regresar al primer piso, la adolescente ya no se encontraba en el lugar.

El documento policial precisa que el hecho ocurrió el 8 de abril de 2026, aunque la formalización de la denuncia se realizó un día después. Este desfase forma parte del registro oficial del caso.

Canales de contacto y acciones de búsqueda

Las autoridades habilitaron mecanismos para recibir información que permita ubicar a la menor. La Policía Nacional del Perú solicita a la ciudadanía comunicarse a la Línea 114, destinada a casos de personas desaparecidas.

Además, se puede acudir de manera presencial a la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, ubicada en la avenida España 323, en el Cercado de Lima. Este punto centraliza las diligencias relacionadas con este tipo de reportes.

De forma paralela, en redes y mensajes difundidos por allegados se incluye un número de contacto directo: 920 370 928, con el fin de recibir datos que contribuyan a la localización. En esos avisos se solicita compartir la información para ampliar su alcance.

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