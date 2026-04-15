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María Pía Vallejos exige a Maju Mantilla no meterse en su relación con Gustavo Salcedo: “No te metas conmigo”

La saliente de Salcedo pidió a la exreina de belleza no inmiscuirse en su relación con el empresario, asegurando que confía plenamente en el vínculo sentimental.

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María Pía Vallejos exige a Maju Mantilla no meterse en su relación con Gustavo Salcedo. IG
María Pía Vallejos exige a Maju Mantilla no meterse en su relación con Gustavo Salcedo. IG

El triángulo sentimental entre Maju Mantilla, Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos sigue sumando capítulos de alta exposición mediática y declaraciones cruzadas.

La mañana del 14 de abril, la veterinaria volvió a pronunciarse ante las cámaras de 'Amor y Fuego’, dejando un mensaje directo a la ex Miss Mundo: “La señora no tiene por qué meterse conmigo, mi vínculo es con Gustavo, no es con ella”.

La tensión entre las protagonistas se intensificó luego de que Maju Mantilla, consultada por la prensa tras aparecer en público junto a Salcedo, afirmara que entre ambos “existe un lazo emocional que nadie podrá modificar”. Estas palabras no pasaron desapercibidas para Vallejos, quien considera que este tipo de mensajes la invalidan y generan confusión sobre la naturaleza de su relación con el empresario.

María Pía Vallejos: “Sé quién soy y no necesito reafirmar nada”

Durante la entrevista, el reportero de 'Amor y Fuego’ preguntó a María Pía sobre las declaraciones de Maju Mantilla. Vallejos respondió con seguridad: “No me incomoda, porque yo estoy clara de lo que Gustavo quiere. Cuando una persona está segura de dónde está parada, no tiene por qué estar reafirmándolo”.

La veterinaria insistió en que su relación con Salcedo es transparente y que no tiene nada que ocultar.

“No es ninguna relación abierta, no es ninguna relación de tres. Yo jamás me prestaría a algo así, quiero que lo tengan claro”, sentenció. Vallejos remarcó que, si Maju Mantilla tiene dudas o requiere aclaraciones, debe dirigirse a Gustavo directamente y no emitir mensajes públicos que la involucren.

María Pía, la joven vinculada a Gustavo Salcedo, se pronuncia tras las declaraciones de Maju Mantilla. En esta entrevista, aclara que su relación es exclusivamente con Gustavo y le pide a la exreina de belleza que cualquier reclamo se lo haga directamente a él.

“No te metas conmigo”: el pedido de privacidad y respeto

María Pía Vallejos fue enfática en solicitar a Maju Mantilla que no se inmiscuya en su vida privada:

“La señora no tiene por qué meterse conmigo. Si quiere pedir algún tipo de aclaración, que se lo haga a Gustavo. No tiene por qué estar dando ese tipo de mensajes a nivel nacional, a mi parecer, invalidándome. Eso es lo que he sentido”, dijo.

La joven profesional reiteró que su vínculo es únicamente con Gustavo Salcedo, y que cada uno es responsable de sus propias declaraciones.

“Al final quien está en esta situación es Gustavo y yo. Yo estoy decidiendo cien por ciento consciente de mantenerme acá, él también. Y nada, simplemente queremos que pase esto y poder disfrutar esta etapa tan bonita que estamos viviendo”.

La declaraciones de Maju Mantilla

Por su parte, Maju Mantilla ha mantenido su discurso de que la relación con su aún esposo sigue siendo “real y cargada de sentimientos”.

En declaraciones a 'América Hoy’ y ‘Amor y Fuego’, la ex Miss Mundo afirmó que lo que comparten en la intimidad es auténtico y que no siente la necesidad de dar explicaciones públicas.

“No saben lo que hablamos todos los días. Nos amamos, sí. Creo que todo a su tiempo. Siempre hemos expresado nuestro deseo de estar juntos”, señaló Mantilla, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación en el futuro, pero evitando referirse de forma directa a la actual pareja de Salcedo.

La exposición mediática de este triángulo ha afectado a ambas mujeres, quienes coinciden en pedir respeto por su privacidad y en rechazar los comentarios que distorsionan la realidad de sus vidas personales.

Salen a la luz conversaciones de WhatsApp hacia 'América Hoy' donde Maju Mantilla reafirma su confianza en su esposo Gustavo Salcedo, asegurando que lo que tienen es real y nadie lo podrá cambiar. Video: TikTok @riclatorrez

María Pía Vallejos: “Estoy segura de mis sentimientos”

Consultada sobre la solidez del vínculo que mantiene con Gustavo Salcedo, María Pía Vallejos manifestó: “Gustavo y yo, hay sentimientos muy bonitos entre los dos. En su momento lo dije y lo sigo reafirmando”. La veterinaria subrayó que su prioridad es vivir tranquila y enfocada en su trabajo, dejando de lado el pasado y las polémicas externas.

Sobre la posibilidad de oficializar la relación, Vallejos prefirió no anticipar nada: “No lo sé. Hay cosas que no se necesitan explicar tanto. La gente sacará sus propias conclusiones”. Además, aseguró que cualquier situación del pasado, como el viaje a Colombia de Salcedo y Mantilla, ya ha sido conversada y superada en pareja.

María Pía Vallejos defiende su romance con Gustavo Salcedo y responde a Maju Mantilla. IG
María Pía Vallejos defiende su romance con Gustavo Salcedo y responde a Maju Mantilla. IG

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