El “Monstruo” seguirá en la cárcel tras ratificación judicial: los argumentos de la defensa de Erick Moreno contra la prisión preventiva

El Poder Judicial ratificó 36 meses de prisión preventiva contra “El Monstruo” por la gravedad de los delitos y millonarias ganancias ilícitas que superan los S/ 5 millones. Fuente: 24 Horas / Panamericana Televisión

El Poder Judicial de Perú ratificó la medida de prisión preventiva por 36 meses contra Erick Luis Moreno Hernández, conocido como el Monstruo, líder identificado de Los Injertos del Cono Norte. Esta decisión responde a la gravedad de los delitos imputados —organización criminal, homicidio en grado de tentativa, extorsión y lesiones graves— y a la magnitud de las operaciones ilícitas que generaron un patrimonio ilegal que supera los 5 millones de soles.

La orden del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Puente Piedra - Ventanilla se dictó el 9 de febrero, pocos días después de la extradición de Moreno Hernández desde Paraguay, el 28 de enero. Los primeros actos judiciales se ejecutaron el 4 de febrero, fecha en la que la defensa buscó revertir la privación de libertad por considerar que no se cumplieron los elementos para imponer una cautelar tan severa. El tribunal de segunda instancia concluyó que persiste riesgo de fuga, falta de arraigo y gravedad comprobada de los hechos.

El delito de organización criminal aún requiere confirmación final de las autoridades judiciales paraguayas para habilitar su enjuiciamiento en Perú. El fiscal provincial Edwin Velásquez explicó a 24 Horas de Panamericana Televisión que hasta que la justicia paraguaya no concluya el proceso de inclusión de dicho cargo en el cuadernillo de extradición, las diligencias centrales quedarán en suspenso.

Control de identidad contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, investigado por el delito de secuestro . Foto: CSJ LIMA NORTE

Los argumentos de la defensa de Erick Moreno

La defensa técnica de Moreno Hernández fundamentó su apelación ante la decisión de mantenerlo bajo prisión preventiva en tres ejes principales. Primero, arguyó que el juzgado interpretó erróneamente la estructura interna de Los Injertos del Cono Norte, aduciendo que no existe una organización criminal real ni estructura jerarquizada liderada por Moreno Hernández. Sostuvo que el tribunal confundió la coautoría con la dirección criminal y que la incriminación se basó en testimonios de testigos protegidos cuya veracidad, según la defensa, no fue corroborada con pruebas objetivas adicionales.

En segundo plano, los abogados señalaron que la resolución judicial estaría “criminalizando la informalidad laboral”, al referirse a la falta de arraigos como indicador de riesgo procesal, lo que, de acuerdo a los argumentos presentados, supone una estigmatización de la economía informal en el análisis del arraigo domiciliario, familiar y profesional.

Además, la defensa alegó que la solicitud de prisión preventiva se fundamentaba en hechos no plenamente acreditados y alegó falta de correspondencia entre las transferencias de dinero atribuidas a actividades ilícitas y pruebas directas de participación de Moreno Hernández en cada operación relevante.

Abogado de Erick Moreno afirma que su defendido no lidera una organización criminal. (Foto: Captura video/Justicia TV)

La resolución de apelación analizó estos puntos y concluyó que los argumentos de la defensa no lograron desvirtuar los elementos de convicción presentados por la fiscalía, manteniendo la restricción de 36 meses de prisión preventiva.

Sala ratifica prisión preventiva contra “El Monstruo”

La Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra declaró infundada la apelación de la defensa en atención a la concurrencia de tres factores claves. El tribunal estableció que existen indicios contundentes de riesgo de fuga, acentuados por la falta de arraigo laboral y profesional de Moreno Hernández, así como por la severidad de los delitos imputados, que acarrean penas elevadas y motivan la evasión a la justicia.

Control de identidad contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, investigado por el delito de secuestro . Foto: CSJ LIMA NORTE

El riesgo procesal se ve agravado por el historial de movimientos internacionales del acusado, quien ya se encontraba en Paraguay al momento de ser localizado, como consta en la resolución revisada por 24 Horas de Panamericana Televisión. Paralelamente, la gravedad de los hechos y la estructura financiera sofisticada de la presunta organización criminal justifican, según el tribunal, la medida restrictiva como única cautelar eficaz para asegurar el proceso.

El fiscal provincial Edwin Velásquez destacó la dependencia de la continuidad investigativa respecto de la cooperación judicial internacional y la extradición activa solicitada a las autoridades paraguayas: “Está suspendida a razón de que se pronuncie Paraguay a efectos de que nos otorgue esa extradición activa solicitada. Tengan confianza de que vamos a lograr condenas, vamos a hacer justicia”.

Investigación rastrea más de S/ 5 millones en operaciones ilegales de “El Monstruo”

La investigación a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada imputa a Moreno Hernández varios cargos: organización criminal, tentativas de homicidio, lesiones graves y extorsión. El fiscal Leonardo Claudio Guffanti Parra explicó ante el juzgado que la red Los Injertos del Cono Norte amasó al menos 5 millones de soles de origen ilícito entre enero de 2024 y abril de 2025. Esta cifra se sustentó en reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y registros bancarios de Western Union, que detallaron transferencias y movimientos entre víctimas, testaferros y colaboradores directos de Moreno Hernández.

El expediente judicial, respaldado por informes policiales de la División de Investigación de Crimen Organizado (Divinco), permitió trazar la ruta financiera de los fondos obtenidos mediante el cobro de cupos y rescates, lo cual reforzó la hipótesis de la fiscalía sobre la existencia de una estructura criminal con roles definidos y liderazgo firme de Moreno Hernández.

'Los Injertos del Cono Norte' imponen clima de terror en Lima Norte - Crédito: Captura de video

Paraguay, país donde fue localizada y detenida la figura central de la organización, debe confirmar próximamente la inclusión definitiva del delito de organización criminal en el proceso de extradición. Esto permitirá a las autoridades peruanas avanzar en la sustanciación del juicio por todos los delitos imputados.